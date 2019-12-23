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Дата назначена. Приморье переходит на электронные трудовые книжки

Компании и предприниматели должны направить первые сведения о трудовой деятельности своих сотрудников

Не позднее 15 февраля работодателям Приморья предстоит предоставить в Пенсионный фонд Российской Федерации первые сведения для формирования электронных трудовых книжек. Это информация о кадровых изменениях, произошедших уже в 2020 году: сведения о приеме сотрудника на работу, перевод на другую должность или увольнение.

В отделении ПФР по Приморскому краю уточняют, что отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

«Наряду с информацией о кадровых мероприятиях этого года должно быть отражено последнее кадровое мероприятие у данного работодателя по состоянию на 1 января 2020-го», – сообщили специалисты.

Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка) направляют все компании и предприниматели с наемными работниками, с которыми заключены трудовые договоры. Представить информацию можно через кабинет страхователя на сайте ПФР, специализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников более 25 человек сдают отчетность в электронной форме. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

Напомним, с 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Новый цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

По словам министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, электронный вариант минимизирует ошибки, недостоверность информации о трудовой деятельности, дает дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства и оформления пенсий и получения госуслуг.

«Это новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов и, что особенно важно, высокий уровень безопасности и сохранности данных», – комментирует глава ведомства.

Специалисты обращают внимание всех работающих граждан: переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде.

«Остальным в течение года необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении старого формата», – поясняют в региональном минтруде.

Вся информация об электронных трудовых книжках для работающих граждан и работодателей содержится на сайте Пенсионного фонда России.

Фото – Пенсионный фонд России

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: пенсионный фонд  трудовая книжка 


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