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Маски без шоу: В праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить работу административных комиссий в период майских выходных. Об этом глава региона заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 30 апреля.
По словам Олега Кожемяко, первоочередная задача муниципальных административных комиссий – вести профилактическую работу с магазинами, рынками, предприятиями социально бытового обслуживания.
«Члены комиссий должны проверять, работает ли в масках и перчатках персонал, есть ли дезинфицирующие средства, как проходит санобработка помещений, соблюдается ли “социальная дистанция” в них. Если есть нарушения – выписываем предупреждение, если же реакции нет – вплоть до приостановки деятельности до 90 суток такой компании», – обозначил губернатор.
Он подчеркнул, что необходим жесткий контроль за деятельностью предприятий и организаций, которые не прекращают работать, и главную роль на себя должны взять административные комиссии городов и районов края. В то же время Олег Кожемяко заострил внимание глав муниципалитетов на том, что сами сотрудники таких подразделений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В майские праздники будет усилено патрулирование улиц, особенно мест массового скопления людей – эту работу ведут сотрудники полиции. Губернатор подчеркнул, что все приморцы, которые вынуждены выходить на улицу, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Всего, по данным правоохранительных органов, в Приморье за нарушение режима самоизоляции составлено 2495 административных протоколов по статье 20.6.1 части 1 КоАП РФ, еще 258 протоколов по статье 3.13. части 1 КЗ-44. 921 материал о нарушениях направлен в административные комиссии.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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