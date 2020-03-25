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Среда| 01 Июля, 04:07 |
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Сбербанк запустил эквайринг на судах в Чукотском автономном округе
Причем терминал позволяет принять как наличные средства, так и оплату по карте. Сейчас эквайринг установлен в двух теплоходах «Камчатка» и «Капитан Сотников». Суда совершают переходы между населенными пунктами Чукотки и внутри Анадрского лимана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в
Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Так, особенно важные маршруты теплохода – от столицы Чукотки до Эгвекинота (население – 3100 человек), Провидения (население -2100 человек), Лаврентия (населения – 1200 человек) и Беринговский (население – 816 человек). Это связано с тем, что в навигационный период суда – единственный способ для местных жителей добраться до главного аэропорта в поселке Угольные Копи. Кроме того, билеты на такой вид транспорта значительно дешевле, чем на самолеты малой авиации.
Александр Колонцов, и.о. управляющего Чукотским отделением ПАО Сбербанк:
«Морские пассажирские перевозки – популярный и порой безальтернативный способ добраться до отдаленных населенных пунктов Чукотки. И если раньше местным жителям необходимо было тратить время на то, чтобы приобрести билет в кассах или заблаговременно снять наличные в банкомате, теперь расплатиться за билет можно непосредственно на борту. Цифровизация и комфорт – одни из главных критериев в работе Сбербанка сегодня, и мы постараемся, чтобы жители Чукотки это почувствовали».
Напомним, в прошлом году Сбербанк запустил эквайринг в авиатранспорте Чукотки. Оплатить билеты на борту самолета можно по двум направлениям: в национальные сёла Мейныпильгыно и Хатырка. В каждом из этих населенных пунктов живет около 300 человек, при этом авиасообщение – единственный способ добраться до районных центров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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