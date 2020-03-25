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Во Владивостоке "Дальзавод" модернизирует причальные стенки
АО «Центр судоремонта «Дальзавод» располагает обширной акваторией, площадью 28 гектаров с причальными стенками общей длиной 1 200 метров. Обновление и модернизация причалов – первый и важнейший этап реализации перспективного плана развития предприятия. В настоящий момент работы ведутся на трех мелководных набережных, одна из них включает глубоководный участок. Модернизация причальных стенок позволит «Дальзаводу» создать активы для формирования работ в сфере гражданского судостроения.
Ввод в эксплуатацию отремонтированных набережных позволит увеличить возможности предприятия в части приемки на достройку судов, строящихся на судоверфи «Звезда», а также на других судостроительных предприятиях Приморского края. Завод уже имеет успешный опыт таких работ: ранее танкеры ледового класса «РН-Сахалин» и «РН-Приморье» были достроены в АО «ЦСД», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО «Центр судоремонта «Дальзавод».
В настоящий момент на предприятии завершается обустройство мелководных набережных. Уже выполнены демонтажные работы, антикоррозийная защита и погружение шпунтовых свай, монтаж распределительного пояса, устройство анкерных тяг, монтаж отбойных устройств. Произведено бетонирование нижней и верхней частей оголовка, армирование и бетонирование прикордонного канала, промэнергопроводок и подключательных камер. В работе – устройство инженерных сетей.
«Дальзавод» параллельно модернизирует глубоководный участок, обновление которого позволит вести ремонт крупнотоннажного флота, в частности – кораблей первого и второго ранга. Полная реконструкция участка запланирована на 2021 – 2022 г.г. Напомним, что все работы по модернизации причальных стенок стали возможны, благодаря инвестициям собственника АО «Центр судоремонта «Дальзавод» – группы ПАО «НК «Роснефть».
Справка: Акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» – исполнитель гособоронзаказа по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Тихоокеанского флота. Предприятие имеет уникальный для России доковый комплекс, в состав которого входят два сухих и два плавучих дока, которые позволяют обслуживать суда водоизмещением до 26 000 тонн и длиной до 170 метров. Сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое выполняет широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля. «Дальзавод» входит в группу компаний «ДЦСС», собственником которой является группа ПАО «НК «Роснефть». В планах предприятия – увеличение портфеля гражданских заказов, в том числе и за счет внутригрупповой кооперации с заводами «ДЦСС». Особо перспективным направлением выступает сотрудничество с ССК «Звезда» в достройке и насыщении всем необходимым оборудованием судов, которые производит суперверфь.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке "Дальзавод" модернизирует причальные стенки
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