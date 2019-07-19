|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Июля, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
Традиционным местом проведения Дня железнодорожника в Хабаровске станет стадион «Локомотив».
Организаторами соревнований являются Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, «Вера». Принять участие в забеге «Достигая цели!» смогут не только железнодорожники и члены их семей, но и все желающие, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.
Для того чтобы принять участие в забеге в г. Хабаровске, достаточно зарегистрироваться на сайте http://dvzdrun.ru, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Там же можно получить более подробную информацию о соревновательных дисциплинах, времени старта забегов, схемах дистанций, способах внесения взносов и т.д. Все денежные средства, внесенные участниками забегов, поступят в организацию «Вера». Регистрация на сайте возможна до 30 июля 2019 года включительно.
В программу включены комплекс беговых соревнований на несколько дистанций (500 м, 1520 м, 5 км) и культурно-развлекательные мероприятия. Помимо забега для гостей праздника будут работать развлекательные площадки для всей семьи: надувная полоса препятствий, интерактивы и мастер-классы, детская игровая площадка, батут, бампербол, фотозона. Для участников на стадионе будет организована работа раздевалок и фудкорта.
Цель проведения спортивного праздника – не только популяризировать здоровый образ жизни, вовлечь людей в занятия физкультурой и спортом, но и собрать средства на благотворительность. Минимальный взнос за участие: 500 м – 350 руб., 1520 м – 500 руб., 5 км – 700 руб. Для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50% скидка. Всего 2018 году участниками забега было собрано 1 млн 497 тыс. 654 рубля, на которые оказана адресная помощь шести больным детям.
Каждый участник получит пакет со стартовым номером, фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль. Особыми наградами будут отмечены победители забегов, кроме того, все они получат пригласительные билеты на праздничный вечерний концерт.
Принимайте участие в благотворительном забеге «Достигая цели»!
По вопросам можно обращаться к сотрудникам службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александру Серватовскому, тел. в Хабаровске (4212) 38-51-37, Эдуард Круглов, тел. в Хабаровске (4212) 38-52-52.
***
В этом году массовый спортивный праздник с благотворительным забегом «Достигая цели!» пройдет во всех регионах Дальневосточной железной дороги. В Комсомольске и Южно-Сахалинске спортивные мероприятия уже состоялись 27 июля, во Владивостоке благотворительный забег пройдет 1 августа, в Хабаровске и Тынде – 3 августа.
- Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
- ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
- Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- Президента РФ пригласили посмотреть первую экспозицию музея "Владивостокская крепость"
- Во Владивостоке на ВЭФ пройдет конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока"
- Во Владивостоке "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме
- Во Владивостоке завершился Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019
- Ежегодная "Гонка героев" прошла во Владивостоке при участии команды ННК
- Резюме почти 5 тысяч соискателей из Приморья размещены на портале "Работа в России"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.