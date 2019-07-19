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30 Июля 2019, 14:23 | Регион сегодня

Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД

Благотворительный забег "Достигая цели!" в честь Дня железнодорожника и 45-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали пройдет в первые выходные дни августа по всей стране.

Традиционным местом проведения Дня железнодорожника в Хабаровске станет стадион «Локомотив».

Организаторами соревнований являются Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и Хабаровская краевая общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями, «Вера».    Принять участие в забеге «Достигая цели!» смогут не только железнодорожники и члены их семей, но и все желающие, независимо от возраста, в том числе дети с 6 лет.

Для того чтобы принять участие в забеге в г. Хабаровске, достаточно зарегистрироваться на сайте http://dvzdrun.ru, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Там же можно получить более подробную информацию о соревновательных дисциплинах, времени старта забегов, схемах дистанций, способах внесения взносов и т.д. Все денежные средства, внесенные участниками забегов, поступят в организацию «Вера». Регистрация на сайте возможна до 30 июля 2019 года включительно.

В программу включены комплекс беговых соревнований на несколько дистанций (500 м, 1520 м, 5 км) и культурно-развлекательные мероприятия. Помимо забега для гостей праздника будут работать  развлекательные площадки для всей семьи: надувная полоса препятствий, интерактивы и мастер-классы, детская игровая площадка, батут, бампербол, фотозона. Для участников на стадионе будет организована работа раздевалок и фудкорта.

Цель проведения спортивного праздника – не только популяризировать здоровый образ жизни, вовлечь людей в занятия физкультурой и спортом, но и собрать средства на благотворительность. Минимальный взнос за участие: 500 м – 350 руб., 1520 м – 500 руб., 5 км – 700 руб. Для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50% скидка. Всего 2018 году участниками забега было собрано 1 млн 497 тыс. 654 рубля, на которые оказана адресная помощь шести больным детям.

Каждый участник получит пакет со стартовым номером, фирменной футболкой и индивидуальным чипом для хронометража. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль. Особыми наградами будут отмечены победители забегов, кроме того, все они получат пригласительные билеты на праздничный вечерний концерт.

Принимайте участие в благотворительном забеге «Достигая цели»!

По вопросам можно обращаться к сотрудникам службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александру Серватовскому, тел. в Хабаровске (4212) 38-51-37, Эдуард Круглов, тел. в Хабаровске (4212) 38-52-52.

***

В этом году массовый спортивный праздник с благотворительным забегом «Достигая цели!» пройдет во всех регионах Дальневосточной железной дороги. В Комсомольске и Южно-Сахалинске спортивные мероприятия уже состоялись 27 июля, во Владивостоке благотворительный забег пройдет 1 августа, в Хабаровске и Тынде – 3 августа.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Благотворительный забег  ДВЖД 


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