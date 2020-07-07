|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Июля, 13:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье массово проверяют открывающиеся базы отдыха
39 баз отдыха в районе бухты Лазурная, на острове Русский и в других районах в пригороде Владивостока в среду, 29 июля, осмотрели члены городских административных комиссий. Речь идет об объектах, которые готовятся к возобновлению своей деятельности.
Как рассказали специалисты управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, административные комиссии регулярно проверяют организации, которые готовятся возобновить свою работу. Для этого они обязаны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования. В помещениях следует постоянно проводить мероприятия по дезинфекции, в доступных местах должны иметься антисептики, сотрудники обязаны носить маски, также им постоянно необходимо измерять температуру тела. К тому же, организации обязаны обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра.
«Мы регулярно проводим проверку заведений, которые во время действия режима повышенной готовности возобновляют свою деятельность. При этом все должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования не только на момент открытия, но и во время работы с посетителями», - подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.
Отметим, что во Владивостоке ежедневно работают 17 административных комиссий. В первую очередь они следят за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей, на общественном транспорте, а также в организациях, которые ведут свою деятельность. В случае выявления нарушений оформляются протоколы. Так, только за минувшие сутки было составлено 44 административных материала.
Фото - управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке усиленно дезинфицируют общественные пространства
- В Приморье массово проверяют открывающиеся базы отдыха
- Во Владивостоке на центральной дороге ночью приступят к асфальтированию
- Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке выросли цены на жилье в престижном жилом комплексе
- Победители и лауреаты "Живой тайги"—2020 встретятся на Школе экологической журналистики в следующем году
- 37 пляжей признаны подходящими для купания в Приморье
- Кредит для погашения долгов и текущих обязательств
- Корейские инвесторы присматривают еще один участок ТОР "Надеждинская" в Приморье
- COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть