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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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30 Июля 2020, 13:00 | Регион сегодня |
Во Владивостоке усиленно дезинфицируют общественные пространства
В столице Приморья сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции
Ежедневно бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» выходят на санобработку улиц Владивостока. Спецсредствами обрабатывают остановки транспорта и другие общественные пространства.
В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока напоминают, что в городе сохраняются особые условия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности продлен по решению главы региона по 14 августа.
«Просим жителей и гостей Владивостока с пониманием относиться к проводимым мероприятиям и соблюдать действующие правила, а именно - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки», - подчеркнули специалисты.
Евгений Кулешов (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: коронавирус дезинфекция
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