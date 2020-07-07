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COVID-19: Врачи обозначили симптомы и методы лечения коронавируса у детей
На сайте администрации Владивостока опубликована Памятка по коронавирусной инфекциидля детей и родителей
Дети переносят COVID-19 гораздо легчевзрослых, часто практически в бессимптомной форме.
Наблюдение за ними не ведётся так пристально, как за пожилыми людьми, более подверженными заболеванию коронавирусной инфекцией.
Симптомы коронавируса у детей
Симптомы коронавируса у детей такие же, как при других распространённых вирусных инфекциях: температура, насморк, чихание, кашель, боль в горле. Может добавиться диарея и рвота.
Проявления COVID-19 у детей и взрослых отличаются?
В отличие от взрослых у детей симптомы могут быть смазанными и не такими явными.
Почему инфекция COVID-19 у детей протекает легче, чем взрослых?
Низкая заболеваемость среди детей связано с активностью функциональных систем ребёнка, которые не позволяют COVID-19 протекать в тяжелой форме. Тяжёлые случаи скорее единичные, исключительные и связаны с особенностями организма конкретного ребенка, его предрасположенностью к определенным заболеваниям, что провоцирует тяжелое течение вирусной инфекции.
Группы особого риска - младенцы и дети до года. Как и пожилые люди, они подвержены риску тяжёлых форм вирусных инфекций. Это связано с тем, что у пожилых людей функциональные системызащиты уже ослабли, а у малышей еще не сформированы.
Лечение коронавируса у детей
Для лечения коронавируса у детей специальных лекарств не назначают. Лечение симптоматическое и в целом не отличается от лечения других ОРВИ. Сидите дома, проветривайте квартиру, соблюдайте режим прохладного влажного воздуха. Давайте ребёнку много воды, не заставляйте есть.Промывайте нос солевым раствором, полощите горло. При высокой температуре (выше 38,5 градусов) дайте жаропонижающее. Если же
появляются опасные симптомы – одышка, мучительный сухой кашель, затрудненное дыхание, тогда требуется интенсивная медицинская помощь и наблюдение в стационаре.
Это не обязательно коронавирус – может быть любая вирусная инфекция: грипп, пневмококковая и т.д.
Что касается осложнений, то при коронавирусе у детей они такие же, как и при ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит, острая дыхательная недостаточность, отёк лёгких, сепсис, инфекционно-токсический шок, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Осложнения бывают, как правило, у детей, имеющих другие заболевания: к примеру, астму, хронический бронхит.
Профилактика коронавируса у детей
Вирус передается в основном воздушно-капельным путем и дает о себе знать в течение 14 дней после тесного контакта с инфицированным человеком. Тесный контакт – это значит находиться на расстоянии меньше двух метро вдруг от друга или же в одной комнате в течение 15 минут. Поэтому очень важно избегать людных мест: вместо автобуса пройдитесь пешком, вместо лифта спуститесь на улицу по лестнице, выходной проведите не в торговом центре, а в парке или в лесу. Побегайте, поиграйте, повеселитесь. Хорошее настроение тоже важно. Ребёнок должен правильно и полноценно питаться, получать все необходимые микроэлементы, витамины. Важен режим дня: ребёнок должен высыпаться, организм восстанавливаться, чтобы иммунитет работал и защищал от инфекций. На период ограничительных мероприятийнеобходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.
Помните! При любых проявлениях инфекции у ребёнка и наличия температуры необходимо вызвать врача на дом. Не занимайтесь самолечением. Берегите себя и своих детей! Будьте здоровы!
Напомним, число заболевших коронавирусом в Приморье приближается к 6800, прирост за сутки составил еще 104 случая. По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, общее число заболевших COVID приморцев с начала эпидемии – 6712. Менее чем за 10 дней эта цифра выросла на тысячу человек.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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