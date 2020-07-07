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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Июля, 20:03 |
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Народный синоптик предупреждает о влиянии тайфуна на Приморье
В Тихом океане начинается тайфунная деятельность, пишет народный синоптик на сайте Мaglipogoda.ru
"Подходит период тайфунной деятельности в нашем регионе. В этом году он запоздал, хотя несколько тропических образований уже было. В данный момент на карте уже появилась тропическая депрессия, но она нам не интересна, так как не угрожает никаким образом, а вот другие два образования, которые только планируют зародится в Тихом океане, представляют некую угрозу для Приморья. Дело в том, что направление воздушных масс сейчас направлены так, что оба этих вихря направятся в нашу сторону. Тропические циклоны возможно выйдут в Японское море. Это уже само по себе опасно для Приморья. Времени еще очень много, думаю чуть больше недели. Но если я вижу угрозу, то начинаю предупреждать за ранее, чтобы вы планировали свои дела и по возможности готовились к тайфунам. Пока эта предварительная информация. Тайфун может и не выйдет на Приморье, но возможно обострит полярный фронт, а это еще хуже для нас. С этого времени советую всем внимательно следить за нашими прогнозами. После появлений тайфунов, будет опубликован более точный прогноз. А пока ориентируйтесь, что примерно 6 или 7 августа возможно влияние тайфуна на Приморский край", - сообщает эксперт.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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