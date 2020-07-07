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"Чем могу": Минтруд предлагает внести изменения в правила выплаты пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

Сейчас банки могут переводить пенсионные начисления в любой день до 15 числа каждого месяца. Минтруд предлагает наделить пенсионеров правом самим определять удобную для них дату начисления средств на счет, сообщает пресс-служба ведомства.

У пенсионера есть право сменить банк, но тогда и дата начисления средств может измениться. Минтруд предлагает, чтобы банки и в этом случае обеспечивали сохранение даты, выбранной пенсионером.

Способ доставки тоже выбирает сам пенсионер. Если он получает пенсию через почту, то в этом случае график устанавливается самой почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода.

Напомним, в настоящее время Приморском крае расположено 29 управлений и 6 отделов Пенсионного фонда. Необходимые документы для выдачи пенсий, граждане могут принести непосредственно в отделение, либо отправить по почте, или через свое доверенное лицо (родственника). Также в электронном виде, через Интернет, в личном кабинете ПФР. Для получения средств за текущий месяц на карту банка, согласовываются сроки перевода между Фондом и банком, но не поздней 20 числа ежемесячно. Пенсионер сам вправе выбирать какой способ получения ему удобен, на почте, лично на дом (в том числе и инвалиды), или же на карту. Если человек хочет получать пособия в другой организации. С которой у Фонда не заключен договор о доставке, человек пишет заявление, в котором указывает организацию, в которой он хотел бы получать свои пособия. После этого Фонд приостанавливает его заявление на срок 3 месяца, и начинает рассмотрение данного заявления, для заключения данного договора.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Минтруд  пенсии 


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