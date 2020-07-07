|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 31 Июля, 05:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Чем могу": Минтруд предлагает внести изменения в правила выплаты пенсий
Сейчас банки могут переводить пенсионные начисления в любой день до 15 числа каждого месяца. Минтруд предлагает наделить пенсионеров правом самим определять удобную для них дату начисления средств на счет, сообщает пресс-служба ведомства.
У пенсионера есть право сменить банк, но тогда и дата начисления средств может измениться. Минтруд предлагает, чтобы банки и в этом случае обеспечивали сохранение даты, выбранной пенсионером.
Способ доставки тоже выбирает сам пенсионер. Если он получает пенсию через почту, то в этом случае график устанавливается самой почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода.
Напомним, в настоящее время Приморском крае расположено 29 управлений и 6 отделов Пенсионного фонда. Необходимые документы для выдачи пенсий, граждане могут принести непосредственно в отделение, либо отправить по почте, или через свое доверенное лицо (родственника). Также в электронном виде, через Интернет, в личном кабинете ПФР. Для получения средств за текущий месяц на карту банка, согласовываются сроки перевода между Фондом и банком, но не поздней 20 числа ежемесячно. Пенсионер сам вправе выбирать какой способ получения ему удобен, на почте, лично на дом (в том числе и инвалиды), или же на карту. Если человек хочет получать пособия в другой организации. С которой у Фонда не заключен договор о доставке, человек пишет заявление, в котором указывает организацию, в которой он хотел бы получать свои пособия. После этого Фонд приостанавливает его заявление на срок 3 месяца, и начинает рассмотрение данного заявления, для заключения данного договора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке на опасном участке дороги построят новый пешеходный мост
- "Чем могу": Минтруд предлагает внести изменения в правила выплаты пенсий
- Народный синоптик предупреждает о влиянии тайфуна на Приморье
- COVID-19: Врачи обозначили симптомы и методы лечения коронавируса у детей
- Во Владивостоке усиленно дезинфицируют общественные пространства
- В Приморье массово проверяют открывающиеся базы отдыха
- Во Владивостоке на центральной дороге ночью приступят к асфальтированию
- Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке выросли цены на жилье в престижном жилом комплексе
- Победители и лауреаты "Живой тайги"—2020 встретятся на Школе экологической журналистики в следующем году