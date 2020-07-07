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Пятница| 31 Июля, 05:24 |
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Во Владивостоке на опасном участке дороги построят новый пешеходный мост
Виадук начали строить на 4-м километре автодороги на подъезде к аэропорту Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Сейчас подрядчики приступают к бурению скважин под опоры, после чего установят их каркасы и приступят к бетонированию.
«Параллельно занимаемся изготовлением самой балки, которую и установим на опоры. Также виадук оснастим лифтами для маломобильных граждан», – уточнил главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко, добавив, что объект сдадут до конца этого года.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, данный участок является местом концентрации ДТП и новое сооружение позволит снизить число наездов на пешеходов.
«Всего в этом году на региональных дорогах выполнят мероприятия по ликвидации очагов аварийности на 54 участках. В основном, это установка светофоров, барьерных ограждений», – уточнили в ведомстве.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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