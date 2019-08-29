Гарантийный Фонд Приморского края лидер по эффективности работы в стране

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 03 Сентября, 23:00 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66.91 р.
1 EUR 73.2 р.
100 JPY 63.08 р.
10 CNY 93.21 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
03.09 |
В рамках Восточного экономического форума состоится фестиваль "Дни якутского кино"
03.09 |
Кирилл Грибов возглавит банк "Открытие" в Приморье
02.09 |
Новый терминал международного аэропорта Хабаровск получил разрешение на эксплуатацию
02.09 |
Во Владивостоке Бамбан Броджонегоро расскажет про "длинные и дешевые деньги"
02.09 |
Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на юбилейном ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Августа 2019, 14:23 | Регион сегодня |

Гарантийный Фонд Приморского края лидер по эффективности работы в стране

Фонд оформил с получателями поддержки 139 договоров поручительств на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, что позволило привлечь в свой бизнес предпринимателям Приморья порядка 2,5 миллиарда рублей заемных средств

 В рамках ранжирования 85 действующих региональных гарантийных организаций в РФ АО Корпорация МСП присвоила некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края" по итогам работы в 2017 году по блоку "эффективность" Фонд второе почетное место. Всего, с начала 2019 года, Фонд оформил с получателями поддержки 139 договоров поручительств на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, что позволило привлечь в свой бизнес предпринимателям Приморья порядка 2,5 миллиарда рублей заемных средств. Такой высокий результат работы стал возможен в том числе в результате успешно проведенной акции, проведенной Фондом  ко дню российского предпринимателя: 30 компаний, подписавших в период с 25 мая по 25 июня 2019 года договор поручительства с Фондом, получили скидку 50% на размер комиссионного вознаграждения*. Общий размер скидки, предоставленной Фондом в рамках акции, составил более 1 миллиона рублей.

"Поручительство Фонда - высококлассное обеспечение, которое позволяет предпринимателю обеспечить до 70% задолженности по кредиту. К сожалению, в нашем обществе есть устойчивый стереотип - любая помощь от государства ассоциируется с бюрократией. Мы понимаем, что сборы больших пакетов документов и хождения по бесконечным инстанциям неудобны и мешают бизнесу. Поэтому в Фонде мы просто взяли и убрали всю эту бумажную волокиту: Фонд не требует ничего сверх того, что компания уже предоставила банку. Единственное, о чём Фонд просит своих клиентов - заполнить анкету на предоставление поручительства", - Елена Панькова, руководитель отдела поддержки малого и среднего бизнеса некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края".

"Линейка продуктов Фонда разработана с учетом потребностей приморского бизнеса.Так, льготные условия предоставления поручительства предусмотрены в рамках продуктов: «Госзаказ» (оформление договора поручительства для компаний — участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ), «Приоритет» (оформление договора поручительства компаниями, ведущими свою деятельность в приоритетных для Приморского края отраслях: производство, строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг, для резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток, компаний - экспортеров, "Моногород" (минимальная ставка комиссионного вознаграждения Фонда всего 0,5% годовых от суммы поручительства для компаний, зарегистрированных или ведущих свою деятельность на территории моногородов).

Продукт «Успех» — для крупных сделок, «Партнер» — для совместных сделок Фонда и других участников национальной гарантийной системы (АО Корпорация МСП, АО Банк МСП), "Рефинанс" - для сделок по рефинансированию заемных средств. Уникальный продукт "Рост" - это замена залога на поручительства Фонда по уже действующим кредитным обязательствам. Очень удобный продукт "Экспресс" по сделкам до 5 миллионов рублей предполагает упрощенную процедуру рассмотрения и оформления договора поручительства.", - Ксения Плетцер, исполнительный директор некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края".

В начале сентября 2019 года Фонд планирует в очередной раз снизить размер своего комиссионного вознаграждения и расширить круг льготных получателей поддержки, в том числе значительно улучшить условия предоставления поручительства для предпринимателей, ведущих свою деятельность в социальной сфере.

* максимальный размер скидки в рамках акции - 50 тысяч рублей

Подробная информация о продуктах Фонда и условиях оформления поручительства на сайте Фонда www.garantprim.ru и и по телефону 8(423)2 440 440

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика