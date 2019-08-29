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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Сентября, 23:00 |
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Гарантийный Фонд Приморского края лидер по эффективности работы в стране
В рамках ранжирования 85 действующих региональных гарантийных организаций в РФ АО Корпорация МСП присвоила некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края" по итогам работы в 2017 году по блоку "эффективность" Фонд второе почетное место. Всего, с начала 2019 года, Фонд оформил с получателями поддержки 139 договоров поручительств на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, что позволило привлечь в свой бизнес предпринимателям Приморья порядка 2,5 миллиарда рублей заемных средств. Такой высокий результат работы стал возможен в том числе в результате успешно проведенной акции, проведенной Фондом ко дню российского предпринимателя: 30 компаний, подписавших в период с 25 мая по 25 июня 2019 года договор поручительства с Фондом, получили скидку 50% на размер комиссионного вознаграждения*. Общий размер скидки, предоставленной Фондом в рамках акции, составил более 1 миллиона рублей.
"Поручительство Фонда - высококлассное обеспечение, которое позволяет предпринимателю обеспечить до 70% задолженности по кредиту. К сожалению, в нашем обществе есть устойчивый стереотип - любая помощь от государства ассоциируется с бюрократией. Мы понимаем, что сборы больших пакетов документов и хождения по бесконечным инстанциям неудобны и мешают бизнесу. Поэтому в Фонде мы просто взяли и убрали всю эту бумажную волокиту: Фонд не требует ничего сверх того, что компания уже предоставила банку. Единственное, о чём Фонд просит своих клиентов - заполнить анкету на предоставление поручительства", - Елена Панькова, руководитель отдела поддержки малого и среднего бизнеса некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края".
"Линейка продуктов Фонда разработана с учетом потребностей приморского бизнеса.Так, льготные условия предоставления поручительства предусмотрены в рамках продуктов: «Госзаказ» (оформление договора поручительства для компаний — участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ), «Приоритет» (оформление договора поручительства компаниями, ведущими свою деятельность в приоритетных для Приморского края отраслях: производство, строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг, для резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток, компаний - экспортеров, "Моногород" (минимальная ставка комиссионного вознаграждения Фонда всего 0,5% годовых от суммы поручительства для компаний, зарегистрированных или ведущих свою деятельность на территории моногородов).
Продукт «Успех» — для крупных сделок, «Партнер» — для совместных сделок Фонда и других участников национальной гарантийной системы (АО Корпорация МСП, АО Банк МСП), "Рефинанс" - для сделок по рефинансированию заемных средств. Уникальный продукт "Рост" - это замена залога на поручительства Фонда по уже действующим кредитным обязательствам. Очень удобный продукт "Экспресс" по сделкам до 5 миллионов рублей предполагает упрощенную процедуру рассмотрения и оформления договора поручительства.", - Ксения Плетцер, исполнительный директор некоммерческой организации "Гарантийный Фонд Приморского края".
В начале сентября 2019 года Фонд планирует в очередной раз снизить размер своего комиссионного вознаграждения и расширить круг льготных получателей поддержки, в том числе значительно улучшить условия предоставления поручительства для предпринимателей, ведущих свою деятельность в социальной сфере.
* максимальный размер скидки в рамках акции - 50 тысяч рублей
Подробная информация о продуктах Фонда и условиях оформления поручительства на сайте Фонда www.garantprim.ru и и по телефону 8(423)2 440 440
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