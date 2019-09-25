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Понедельник| 30 Сентября, 15:33 |
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В Приморье популяция амурского тигра увеличилась в 10 раз
В мероприятии приняли участие вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Алексей Гордеев, Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Открывая торжественное мероприятие, Алексей Гордеев поприветствовал всех собравшихся от имени Президента России Владимира Путина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
"Фестиваль служит украшением общественной, культурной жизни столицы Приморья и Дальнего Востока в целом. Отрадно, что в последние годы благодаря кропотливому труду ученых, экологов, краеведов, волонтеров удалось добиться серьезных результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, создания подходящих условий для проживания этого краснокнижного хищника, развития инфраструктуры национальных парков и заповедников", – сказал вице-премьер.
Константин Чуйченко отметил, что в сентябре принят закон, который усиливает уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных краснокнижных животных.
"Мы создали нормативную основу и базу для того, чтобы наши оперативные службы получили возможность использовать все силы и средства, предусмотренные законом об оперативно-розыскной деятельности", – обозначил он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря Центру "Амурский тигр" удалось добиться значительных результатов по увеличению популяции дикой кошки.
"За время работы центра популяция амурского тигра увеличилась в 10 раз. В дальневосточных регионах она достигает 600 особей, из них около 470 – обитают в Приморском крае", – обозначил глава региона.
Губернатор заявил, что вместе с Центром "Амурский тигр", Министерством природных ресурсов работа по сохранению краснокнижного хищника будет продолжена.
"Мы расширяемый зоны покоя дуба, создаем больше особо охраняемых природных территорий, ведем борьбу с браконьерами – делаем все, чтобы поколения наших детей и внуков видели это редкое животное – символ Приморского края", – отметил Олег Кожемяко.
За добросовестную работу, высокие профессиональные достижения, заслуги в организации и реализации проектов по сохранению среды обитания амурского тигра Олег Кожемяко наградил специалистов охотничьего надзора – вручил Почетную грамоту Губернатора Приморского края Сергею Москальцу, Благодарность главы региона – Александру Каблукову, Алексею Суровому и Виталию Темченко. Медалью Столыпина награжден вице-губернатор, курирующий департамент охотничьего надзора Приморья, Александр Костенко.
Напомним, в этом году День тигра отмечается в 20-й раз. Основные праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 29 сентября. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном "тигрином" шествии по Океанскому проспекту, работе интерактивных площадок, а также посмотреть концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы "Серьга" и Uma2rman.
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