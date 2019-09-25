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Около 250 приморцев смогут трудоустроиться на новые заводы в ТОР "Надеждинская"
С ходом работ на объекте ознакомились вице-премьер Алексей Гордеев и Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 28 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
По словам президента группы компаний "Арника" Александра Генералова, к концу года завершится строительство высокотехнологичных производств – "Кормибиосинтез" и "Фармаситнтез". Один завод будет выпускать до 8 тысяч тонн кормовых витаминов и защищенных аминокислот для животных, а второй – пробиотических комплексов, белковых концентратов и антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных и птиц объемом до 4 тысяч тонн продукции.
"Практически мы первые в России, кто займется выпуском этой продукции, сейчас это все закупается за границей. Всего планируется производить 10 видов витаминов для животных, общий ассортимент биологически ценных кормовых ингредиентов – до 30 наименований", – пояснил президент группы компаний "Арника".
В настоящее время на заводах ведется монтаж оборудования, которое изготовлено по специальным конструкторским чертежам, а также благоустройство территории. Планируется запустить первый завод до конца года, второй, начнет выпуск продукции весной 2020 года.
"На двух заводах будет работать примерно 250 человек, из которых около 30 уже прошли обучение за рубежом", – пояснил Александр Генералов.
Генеральный директор ГК "Арника" Людмила Текутьева подчеркнула, что вместе с новыми производствами построены новые помещения площадью около 2 тысяч квадратных метров для R&D центра компании – научной базы, созданной в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными научными центрами, а также базовой кафедры биоэкономики и продовольственной безопасности ДВФУ, где ученые вместе со специалистами компании и центра смогут проводить исследования и внедрять новые технологии, заниматься подготовкой кадров для агропромышленного комплекса региона.
Алексей Гордеев отметил важность создания подобных производств, подчеркнув, что этому способствуют и благоприятные инвестиционные условия, которые созданы в Приморском крае.
"Сейчас такая продукция импортируется из заграницы, но наша задача – дать хорошие кормовые компоненты и корма для животных именно на отечественных мощностях, при этом начав экспортировать этот товар в Китай, Республику Корея, Японию, где на него есть спрос. И компания "Арника" – хороший показательный пример. Мы видим не просто заводы, а гармоничную синергию развития биотехнологий и сельского хозяйства", – заявил заместитель Председателя Правительства России.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, запуск новых производств даст импульс развитию животноводства, причем не только в Приморье.
"Продукция, которую начнут выпускать заводы, безусловно, будет востребована и существенно повлияет на объемы животноводства. Важно и то, что в планах компании – строительство и других мощностей, в частности, элеваторных комплексов, и все это будет способствовать развитию отрасли, созданию новых рабочих мест, повышению уровня экономики региона в целом", – обозначил Губернатор.
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