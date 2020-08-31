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30 Сентября 2020, 13:16 | Регион сегодня

Конференция по расследованию экологических преступлений состоялась во Владивостоке

Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России при поддержке Всемирного фонда дикой природы России в дистанционном режиме состоялась региональная конференция "Теория и практика использования специальных знаний: опыт, проблемы, перспективы".

Событие было приурочено к 50-летию Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. В ходе конференции практические работники совместно с представителями научной среды презентовали материалы своих новых исследований, теоретические разработки по решению актуальных вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений по проведению судебных экспертиз, расчетов ущерба, причиненного незаконным природопользованием, о влиянии пандемии COVID-19 на рост браконьерства и контрабанды объектами флоры и фауны. Были рассмотрены также особенности применения специальных знаний в ходе судебного разбирательства уголовных дел, современные технико-криминалистические средства и методы обеспечения процесса расследования экологических преступлений, использование специальных знаний при расследовании незаконного оборота морских биоресурсов, современное состояние развития фундаментальных наук и возможностей их использования для обеспечения процесса расследования.

«Это наша третья совместная научно-практическая конференция. Благодаря этой онлайн-встрече нам удалось собрать специалистов биологов, экологов, вирусологов, исследовательские работы которых помогут сотрудникам полиции совершенствоваться в своей работе. Важно, что участники конференции познакомились с новыми техническими средства фиксации, прогнозируемыми экологическими угрозами и методами минимизации отрицательных последствий. Все эти исследования в дальнейшем будут использованы преподавателями ВФ ДВЮИ МВД РФ при разработке методических рекомендаций», — говорит Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России.

«Актуальность региональной конференции обусловлена тем, что богатая флора и фауна Дальнего Востока неповторима, и именно в Дальневосточном регионе нарабатывается богатая практика по противодействию браконьерству, незаконным рубкам, чтобы жестко противостоять незаконному природопользованию и сохранять природные ресурсы России», — говорит Михаил Жерновой, заместитель начальника ВФ ДВЮИ МВД России по учебной и научной работе.

В 2018 году Дальневосточным юридическим институтом МВД России и Всемирным фондом природы было подписано соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных кадров, применению и распространению положительного опыта расследования экологических преступлений с целью сохранения биологического разнообразия Дальнего Востока. Региональная конференция «Теория и практика использования специальных знаний: опыт, проблемы, перспективы», состоявшаяся 25 сентября 2020 года, продолжила серию совместных мероприятий ВФ ДВЮИ МВД России и WWF России.

На фото: Золотая осень Уссурийской тайги. Фото - Олег Кабалик, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: wwf России  экология  экологические преступления 


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