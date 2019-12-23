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30 Декабря 2019, 09:45 | Регион сегодня |

На новый формат трудовых книжек жители Приморья смогут перейти в 2020 году

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка

Новый цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, по составу информации электронная и бумажная версия почти идентичны. Вместе с тем, цифровой вариант имеет ряд существенных преимуществ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

Помимо быстрого доступа работника к информации о своей трудовой деятельности и снижения издержек работодателей, связанных с бумажными трудовыми книжками, электронный вариант минимизирует ошибки, недостоверность информации о трудовой деятельности, дает дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства и оформление пенсий и получения госуслуг.

«Это новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов и, что особенно важно, высокий уровень безопасности и сохранности данных», – комментируют в департаменте.

Формирование электронных трудовых книжек начинается с 1 января 2020 года. Специалисты обращают внимание всех работающих граждан: переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.

«Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки»», – пояснили специалисты.

Остальным гражданам в течение года необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки

Работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. Тем, кто не заявит об этом до конца 2020 года, работодатель будет вести трудовую в двух форматах.

Врио вице-губернатора края Сергей Максимчук убежден, что жители Приморья оценят преимущества нововведения в короткий срок.

«Электронная версия защищает права работника, если в случае увольнения работодатель решит по каким-то причинам задержать выдачу трудовой. Экономит время самого работника при оформлении нужных документов, к примеру, при смене работы или получения кредита. В отличие от бумажной, электронную книжку невозможно потерять, а значит гарантированно сохраняются все данные, необходимые для оформления пенсии в будущем. Однозначно, плюсов от внедрения цифровых технологий в этом сегменте гораздо больше, в том числе и высокий уровень защищенности информации», – считает заместитель главы региона.

Вся информация об электронных трудовых книжках для работающих граждан и работодателей содержится на сайте Пенсионного фонда России.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: трудоустройство  Департамент труда и социального развития Приморского края  информационные технологии 


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