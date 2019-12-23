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Жители и гости Владивостока будут превращаться в "аватаров" по выходным
Праздничное «Звёздное небо» на улице Адмирала Фокина во Владивостоке, а также декоративная подсветка на Светланской и часть иллюминации на проспекте 100-летия Владивостока останутся на весь год – они будут украшать вечерний город. Остальная праздничная иллюминация на улицах Владивостока будет полностью демонтирована до конца недели.
До конца текущей недели сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) полностью демонтируют праздничной иллюминации на улицах Владивостока. Работы по демонтажу декоративной подсветки начались на участке по улице Калинина от ж/д переезда до остановки общественного транспорта «Чайка», там было установлено 79 светодиодных конструкций. Сегодня демонтаж продолжается на других улицах города – Океанском проспекте, Алеутской, Семёновской, на участке по улице Светланской вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани и по другим адресам.
Тем временем, особо полюбившаяся жителям и гостям Владивостока иллюминация на владивостокском Арбате и Светланской, а также декоративная подсветка на деревьях на улице Адмирала Фокина и светящиеся арки в районе остановки «Заря» останутся. Такое решение принял глава города Олег Гуменюк.
«Звёздное небо» будет работать в режиме выходного дня – по субботам и воскресеньям. А вот вся остальная иллюминация будет включаться каждый вечер с наступлением сумерек. В новом режиме декоративная подсветка начнёт работать с понедельника, 3 февраля.
Напомним, в этом году улицы города украсили гирлянды с зимними узорами и различными новогодними элементами, впервые иллюминация появилась на виадуках и жилых домах. По-новому оформили и въезд в город. На уличных фонарях вдоль дороги в районе остановки «Фабрика Заря» установили светодиодные снежинки и салюты, на деревьях – метеоритный дождь. Кстати, последний раз аллею деревьев здесь украшали пять лет назад. Вдоль дорог на декоративных опорах и пешеходных переходах было установлено 290 световых фигур, 380 новогодних панно, 300 штук метеоритного дождя и более шести тысяч метров «Звёздного неба».
Анастасия Котлярова, Евгений Кулешов (фото)
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