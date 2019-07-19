|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Июля, 12:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Столица Приморья включена в уникальное мировое турне звезды органной музыки
22 августа Владивосток станет частью турне знаменитой нью-йоркской органистки — Дженнифер Паскуаль (США): морской лайнер специально зайдет в порт на несколько часов, чтобы зрители Владивостока (и наша страна - Россия) не остались в стороне в столь уникальном органном путешествии.
Мировые турне звезд органной музыки - это всегда исключительные для мира музыки события. Это новые программы, фейерверк музыкальных произведений и их композиции, которые прежде не звучали в таком авторском разнообразии красок и эмоций.
Дженнифер Паскуаль и Собор Пр. Богородицы договорились включить Владивосток в уникальное органное турне.
Жителей и гостей Владивостока приглашают на концерт мирового органного турне одной из ведущих исполнителей органной музыки, Дженнифер Паскуаль. Зрителей ждет совершенно новая программа и органная музыка, которая специально адаптирована исполнительницей для единственного на Дальнем Востоке духового органа.
Досье "Дальневосточного капитала": Дженифер Паскуаль – с 2003 года занимает должность титулярного органиста и руководителя музыкальной программы кафедрального собора св. Патрика в Нью Йорке. Дженифер имеет степень доктора музыки и органного исполнения. С успехом закончила несколько престижных музыкальных учебных заведений, где изучала теорию музыки, фортепьяно и, конечно же – орган. Член американской гильдии органистов, председатель музыкальной комиссии архиепархии Нью Йорк. С успехом выступает с концертами в Австрии, Бельгии, Канаде, Ирландии, Израиле, Италии, Филиппинах, России, Ватикане, США. Дженифер Паскуаль была приглашена приготовить музыкальное сопровождение и исполнить органные партии для служб двух Понтификов: Папы Бенедикта XVI и Папы Франциска во время их пастырских визитов в США.
Концерт пройдет 22 августа в 15.00 в Соборе Пресвятой Богородицы по адресу г. Владивосток, ул Володарского 22 стр. 2
Телефон для справок 226-96-14.
- Столица Приморья включена в уникальное мировое турне звезды органной музыки
- Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
- ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
- Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
- Фонд Росконгресс приступил к формированию повестки международной молодежной программы на ВЭФ
- Президента РФ пригласили посмотреть первую экспозицию музея "Владивостокская крепость"
- Во Владивостоке на ВЭФ пройдет конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока"
- Во Владивостоке "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме
- Во Владивостоке завершился Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019
- Ежегодная "Гонка героев" прошла во Владивостоке при участии команды ННК
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.