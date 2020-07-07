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COVID-19: Только за первую неделю "Киберволонтеры" выявили более 600 "фейков"

В Приморье ведется ежедневный мониторинг социальных сетей на наличие недостоверных сведений о коронавирусе

Работу проводят активисты региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство “Киберволонтеры”».

Как уточнили в краевом департаменте по делам молодежи, добровольцы ежедневно просматривают множество различных публикаций и проверяют их на достоверность, сверяя с официальными данными Минздрава РФ. Если сведения не соответствуют действительности, к примеру, в них сообщается о завышенных масштабах распространения заболевания, домашних способах лечения инфекции и других моментах, способных ввести в заблуждение или нанести вред здоровью и жизни граждан, о них сразу сообщается в Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.

«Только за первую неделю работу активисты выявили более 600 несоответствующих действительности материалов», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Примечательно, что опыт приморских волонтеров по выявлению несоответствующих действительности публикаций о коронавирусе уже активно перенимают в разных регионах России.

«К деятельности “Медиабратства” уже подключились ребята из разных регионов России, в том числе представители движения “Волонтеры-медики” из Центрального федерального округа и движения “Мы” в Нижнем Новгороде», – уточнила координатор Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство “Киберволонтеры”» Мария Лагунова.

Отметим, общественная организация информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» проводит также активную просветительскую работу в Приморье. В частности, накануне активисты провели онлайн-вебинар, посвященный обороту информации в эпоху пандемии. Эксперты рассказали жителям края о том, как грамотно распоряжаться своим правом на свободу слова и мнений, обсуждать общественно значимую информацию, не посягая на чужие права и не создавая иных негативных последствий.

В мероприятии приняли участие представители Молодежного парламента Пожарского, Шкотовского районов, Анучинского округа, а также представители Совета молодых педагогов и активная молодежь края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: коронавирус  соцсети 


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