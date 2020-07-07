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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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COVID-19: Во Владивостоке полиция и Росгвардия проводят массовые спецрейды
В четверг, 30 июля, во Владивостоке составили 35 протоколов по фактам нарушения масочного режима, провели 1076 разъяснительных бесед, проверили 314 различных организаций и 364 единицы общественного транспорта. Специальные рейды организованы административными комиссиями совместно с полицией и Росгвардией.
По данным городского оперативного штаба, в настоящее время во Владивостоке за соблюдением ограничительных мер следят 17 административных комиссий. Цель их работы – добиться выполнения гражданами необходимых санитарных требованний, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.
«Мы проводим много разъяснений с горожанами о важности носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и выполнять другие необходимые требования. Практически каждый день проводится более тысячи бесед с вручением памяток, напоминающих о профилактических мерах», - рассказали в оперативном штабе.
Основное внимание во время проверок уделяется работе различных организаций. В случае осуществления своей деятельности они обязаны обеспечить для сотрудников и посетителей выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Так, на предприятиях торговли должна иметься специальная разметка для покупателей для соблюдения социальной дистанции, в доступных местах необходимо наличие антисептиков, каждый обязан быть в маске.
Напомним, режим повышенной готовности действует в Приморском крае до 14 августа.
Евгений Кулешов (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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