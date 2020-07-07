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В июле более 16 тысяч жителей Приморья начали искать новую работу

Чаще всего работодатели не выполняют обязательства по зарплате

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, часто ли соискатели сталкиваются с обманом со стороны работодателя при поиске работы и трудоустройстве. Опрос проводился с 7 по 14 июля 2020 среди 8 961 соискателей, в том числе среди жителей Приморского края.

По данным статистики в июле на сайте hh.ru жителями Приморского края было размещено более 16 тысяч резюме. Чаще всего июле работу искали молодые специалисты, представители сферы продаж, транспорта и логистики, а также административный персонал.

По результатам опроса, основная причина ухода с последнего места работы среди неработающих соискателей — увольнение по собственному желанию (49%). Под сокращение попали 13% опрошенных соискателей, 2% потеряли работу в связи с кризисом из-за эпидемии COVID-19.

С обманом при поиске работы или трудоустройстве со стороны работодателей сталкивались 65% соискателей. Выше всего эта доля среди представителей госсектора и автобизнеса (по 78%).

Чаще всего обман со стороны работодателей касался размера зарплаты: реальная зарплата оказывалась меньше заявленной (61%). 53% соискателей указали, что сталкивались с несоответствием описанных и реальных обязанностей. 36% заявили, что обман касался условий труда: отсутствие соцпакета, удобного рабочего места и т.д. Треть соискателей сталкивались с тем, что работодатели обещали официальное трудоустройство, а на деле оно оказывалось неофициальным. Также около трети заявили о несоответствии реального и заявленного графика работы.

45%, узнав о подобном обмане, не принимали предложение о работе. 25% продолжили работать, но начали искать новую работу. 17% увольнялись после обмана, 11% не предпринимали никаких действий.

81% соискателей, сталкивавшихся с обманом, заявили, что подобные вакансии с обманом чаще всего находили через специализированные сайты для поиска работы, ещё 23% указали, что такие вакансии встречались им в социальных сетях и мессенджерах.

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.

О HeadHunter 

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: зарплата  работа  вакансии 


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