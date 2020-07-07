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31 Июля 2020, 15:49 | Регион сегодня

Во Владивостоке на въезде в город приступят к установке барьерного ограждения

Ожидаются пробки в обе стороны. Автомобилистов просят воспользоваться альтернативными проездами

Завтра на дороге от «Перевала» до «Фабрики Заря» начнут монтировать барьерное ограждение.

Металлическое барьерное ограждение появится на участке улицы Маковского от остановки общественного транспорта «Перевал» до «Фабрики Заря». К работам подрядная организация приступит уже завтра, 1 августа.

«В связи с производимыми работами будут вводиться временные ограничения движения по крайним левым полосам по обоим направлениям. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимой работе и по возможности скорректировать свой маршрут движения, воспользовавшись альтернативными проездами», - подчеркнули в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что комплексный ремонт от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до «Перевала» по заказу администрации города Владивостока проводит подрядная компания «СПЕЦСУ». Строители завершают обустройство системы ливневой канализации, ранее здесь был уложен в два слоя новый асфальт на проезжей части и завершается ремонт тротуара по направлению выезда из города. Впереди - асфальтирование примыканий, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Работы ведутся на участке общей протяженностью порядка трёх километров.

Фото из архива

Журнал "Дальневосточный капитал".

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