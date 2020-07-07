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Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
Снятый с маршрута автобус и три протокола: на Луговой проверили соблюдение масочного режима
Снятый с маршрута за грязь в салоне автобус и три протокола за нарушение масочного режима – таковы итоги рейда, который накануне, 30 июля, провели во Владивостоке специалисты городского управления транспорта, Росгвардии и ГИБДД. Проверка того, как пассажиры и водители соблюдают требования режима повышенной готовности, прошла на остановочном пункте «Луговая», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Площадь Луговая – крупнейшая транспортная артерия города, где пересекаются 40 автобусных маршрутов. Для одних это конечная остановка, для большинства – промежуточная. Пассажиров тоже всегда много. Однако масочный режим, как выяснилось, соблюдать готовы далеко не все. Это же касается и водителей.
«Цель рейда была не наказать кого-то, а привлечь к порядку, – сообщил главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич. – Все водители в очередной раз проинформированы о необходимости находиться на рабочем месте в маске. Помимо этого, на конечных остановках они обязаны протирать поручни дезинфицирующими растворами. Кто-то это делает, кто-то – увы, нет. Именно такую машину нам пришлось снять с маршрута».
Речь идет об одном из автобусов маршрута № 62. Его водитель не только был без маски, но и перевозил пассажиров в грязном салоне.
«Невооруженным взглядом было видно, что в салоне не только не производят обязательную ежедневную влажную обработку, но и обработку его дезинфицирующими средствами, – пояснил Дмитрий Тройнич. – Руководству автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, направлено уведомление о наложении штрафа».
Помимо прочего, водителю этого автобуса, а также водителям еще двух – маршрутов № 13 и 49, сотрудники Росгвардии выписали протоколы о нарушении масочного режима. Документы направлены в суд, нарушителям могут быть выписаны штрафы на сумму до 3 тысяч рублей.
Проверки работы общественного транспорта в период пандемии коронавирусной инфекции проходят во Владивостоке ежедневно. Как сообщили в городском оперативном штабе, только за минувшие сутки в краевом центре составили 35 протоколов по фактам нарушения масочного режима, провели 1 076 разъяснительных бесед с раздачей листовок, проверили 314 различных организаций и 364 единицы общественного транспорта.
Период повышенной готовности продлен в регионе до 14 августа.
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