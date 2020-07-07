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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Июля, 22:42 |
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Роспотребнадзор объявил о новых правилах отдыха за границей
Российским туристам рекомендуется покупать авиабилеты для поездки в страны, с которым открылось авиасообщение, за несколько дней до полёта. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении.
Тому подтверждение и ситуация с авиаперевозками из столицы Приморья в Крым. Как писал журнал "Дальневосточный капитал", прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем, которое осуществляется авиакомпанией «Россия», прекратится с 9 августа. Решение было принято заказчиком рейсов — туроператором.
Также Роспотребнадзор советует ознакомиться с правилами въезда в страну назначения, а в ходе полёта соблюдать социальную дистанцию, пишет ИА REGNUM.
Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от проживания в частных домовладениях и хостелах за рубежом, а по городу передвигаться не в общественном транспорте, а на такси. В общественных местах рекомендуется соблюдать масочный режим, причём некоторый запас защитных средств лучше взять с собой, поскольку в некоторых странах покупка таких средств может быть осложнена.
Специалисты ведомства советуют употреблять пищу дома или на открытых пространствах, а также отказаться от употребления блюд с мясом или полуфабрикатами диких животных.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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