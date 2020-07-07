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Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Сбербанк получил награду за активные действия, которые он предпринял одним из первых для борьбы с пандемией COVID-19

Вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и Благодарственных писем Президента Российской Федерации В.В. Путина состоялось в рамках торжественной церемонии, состоявшейся в Москве 27 августа.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Ежедневная добросовестная работа, порой на грани физических возможностей, самоотверженность и неравнодушие сотрудников банка по противодействию распространения коронавирусной инфекции отмечены на государственном уровне. Мы чрезвычайно благодарны за эту высокую оценку и главным результатом нашего труда считаем значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Мы гордимся тем, что в Сбербанке работают настоящие герои. Во время пандемии наши сотрудники думали о том, как помочь клиентам и всем жителям страны пережить это непростое время. Все наши силы были брошены на оказание помощи тем, кто в этом нуждался, разработку новых технологических решений для борьбы с вирусом и преодоление последствий пандемии».

В период пандемии Сбербанк предложил технологическую платформу и удобные инструменты для совершения пожертвований на борьбу с COVID-19 для всех, кто считал для себя правильным и необходимым внести свой вклад в борьбу с пандемией.

В рамках благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» каждая сумма, внесенная как пожертвование клиентом банка — частным лицом или организацией, удваивалась Сбербанком. Все взносы направляются на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, противодействующие распространению эпидемии. Первыми к акции присоединились топ-менеджеры и сотрудники банка.

Инициативу Сбербанка поддержали более 48 000 человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн рублей, с учетом удвоения суммы Сбербанком, общая сумма сбора составила более 179 млн рублей.

Также, за время пандемии, в рамках поддержки российских регионов, ведомств и организаций, Сбербанк отправил 4 миллиона защитных масок и респираторов, 50 тысяч пар одноразовых перчаток, 30 000 защитных костюмов, сотни литров санитайзеров на поддержку нуждающихся в средствах защиты граждан страны.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк  коронавирус 


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