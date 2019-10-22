Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 31 Октября, 18:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.87 р.
1 EUR 71.01 р.
100 JPY 58.68 р.
10 CNY 90.49 р.
Тема номера
Государство нам в помощь
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2019

Регион сегодня
31.10 |
Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты
31.10 |
Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
31.10 |
Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
31.10 |
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края станет министерством
31.10 |
Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
31 Октября 2019, 14:33 | Регион сегодня

Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты

Также во Владивостоке сделают шесть новых остановочных пунктов – там, где этого просят горожане

Во Владивостоке идет разработка новой автобусной маршрутной сети. Над ней трудятся специалисты управления транспорта, взяв за основу итоги изучения пассажиропотока и пожелания граждан. Глава города поручил внедрить новую автобусную сеть уже предстоящей зимой.

Накануне, 30 октября, Олегу Гуменюку был представлен черновой вариант новой сети. Изучив ее, глава города пришел к выводу, что она требует тщательной проработки, в том числе с перевозчиками. Но самое главное, сеть не должна ущемлять права граждан на доступные и комфортные перевозки.

«Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, - подчеркнул глава города. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений».

С главой города согласен начальник управления транспорта Александр Иванов.

«Наша главная задача – повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания, а это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети, - уверен он. – И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали. Иными словами, там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса».

По словам Александра Иванова, в городе планируется организовать несколько основных маршрутов (так называемых магистральных или сквозных), к которым будут «стекаться» второстепенные. Таким магистральным может, например, стать маршрут от остановки «Маяк» до поселка Трудовое.

Также во Владивостоке может появиться сразу шесть новых остановочных пунктов – там, где этого просят горожане.

Вариант новой маршрутной сети уже представили и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Каждый из них может высказать свое мнение по тому или иному вопросу и внести свои предложения, которые изучат специалисты мэрии. Встреча с перевозчиками намечена на 12 ноября. К этому времени в маршрутную сеть будут внесены изменения, которые в свою очередь тоже будут обсуждаться.

Напомним, новую маршрутную сеть, над которой сейчас идет работа в администрации города, можно назвать итогом комплексного исследования пассажиропотока. Его в этом году провели во Владивостоке и представили властям специалисты питерской компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь». Планируется, что новая маршрутная сеть во Владивостоке будет внедрена в начале следующего года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика