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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Октября, 18:56 |
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Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты
Во Владивостоке идет разработка новой автобусной маршрутной сети. Над ней трудятся специалисты управления транспорта, взяв за основу итоги изучения пассажиропотока и пожелания граждан. Глава города поручил внедрить новую автобусную сеть уже предстоящей зимой.
Накануне, 30 октября, Олегу Гуменюку был представлен черновой вариант новой сети. Изучив ее, глава города пришел к выводу, что она требует тщательной проработки, в том числе с перевозчиками. Но самое главное, сеть не должна ущемлять права граждан на доступные и комфортные перевозки.
«Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, - подчеркнул глава города. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений».
С главой города согласен начальник управления транспорта Александр Иванов.
«Наша главная задача – повысить во Владивостоке качество транспортного обслуживания, а это можно сделать только при оптимизации муниципальной маршрутной сети, - уверен он. – И в первую очередь необходимо сократить число дублирующих маршрутов, которые создают пробки. При этом акцент должен быть сделан на большие автобусы, чтобы люди этого сокращения не почувствовали. Иными словами, там, где сейчас два маршрута, которые друг друга практически повторяют, можно пустить один, но с машинами не малого, а большого или среднего класса».
По словам Александра Иванова, в городе планируется организовать несколько основных маршрутов (так называемых магистральных или сквозных), к которым будут «стекаться» второстепенные. Таким магистральным может, например, стать маршрут от остановки «Маяк» до поселка Трудовое.
Также во Владивостоке может появиться сразу шесть новых остановочных пунктов – там, где этого просят горожане.
Вариант новой маршрутной сети уже представили и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Каждый из них может высказать свое мнение по тому или иному вопросу и внести свои предложения, которые изучат специалисты мэрии. Встреча с перевозчиками намечена на 12 ноября. К этому времени в маршрутную сеть будут внесены изменения, которые в свою очередь тоже будут обсуждаться.
Напомним, новую маршрутную сеть, над которой сейчас идет работа в администрации города, можно назвать итогом комплексного исследования пассажиропотока. Его в этом году провели во Владивостоке и представили властям специалисты питерской компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь». Планируется, что новая маршрутная сеть во Владивостоке будет внедрена в начале следующего года.
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