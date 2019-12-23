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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Декабря, 12:42 |
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Последние приготовления перед Новым годом завершаются во Владивостоке
В преддверии праздника на центральной площади царит волшебная атмосфера – здесь жителей и гостей города радуют различные светодиодные арт-объекты и фотозоны – светодиодные музыкальные инструменты, «Замок Кая и Герды», «Трон Снежной королевы», большой сапожок с подарками и театральная арка. Завершается монтаж «Арки желаний».
Яркие моменты многие спешат запечатлеть на аллее Дальнего Востока, где гостей площади встречают нарядные ели, а юные горожане веселятся на горке и катке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Еще одним излюбленным место отдыха стала крепость, которую построили из искусственного снега.
«Мы приехали из Спасска-Дальнего. Очень понравилось, как украсили центральную площадь. Елка очень красивая, удивил снег искусственный, каток для детей установили. Все прекрасно», – поделилась впечатлениями гостья Владивостока.
К празднику готовятся и другие общественные пространства Владивостока. Например, улица Адмирала Фокина, где на минувшей неделе засияло «звездное небо», стала самым популярным местом среди горожан.
«В новом году Владивостоку хочется пожелать процветания. У нас замечательный город с замечательными, прекрасными, добрыми людьми. Хочется, чтобы праздничной иллюминации становилось больше. Посмотрите, как радуются и взрослые, и дети, придя сегодня на Арбат», – отметила жительница города.
Засияла новогодними огнями и улица Светланская. Здесь на участке от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с улицей Алеутской также смонтировали праздничную гирлянду.
Отметим, что 31 декабря на центральной площади города развернутся новогодние гулянья. Для гостей мероприятия в преддверии праздника подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя яркие номера творческих коллективов, песни, танцы и многое другое.
Так, в 16 часов начнут работу сразу 20 локальных площадок. Жители и гости города смогут принять участие в различных играх и запечатлеть яркие моменты праздника у тематических фотозон.
В 20 часов здесь же стартует концертная программа. На новогодней сцене выступят известные в Приморье артисты и творческие коллективы. Гости праздника также смогут принять участие в викторинах и играх, а также в караоке-битве.
В 22 часа праздничные мероприятия на площади завершит красочный фейерверк.
Кроме центральной площади новогодний салют в этом году можно будет увидеть еще в пяти точках города: красочные залпы в 22:00 озарят небо над Русским островом, поселком Трудовое, стадионом школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также селом Береговое и островом Попова.
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