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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке установят новые дорожные знаки
Дорожные службы краевого центра установят новые знаки на улице Калинина во Владивостоке
На участке от дома № 231б, корп. 6 до № 204а, стр. 2 установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор».
В отделе организации дорожного движения администрации города рассказали, что работы по монтажу проведут уже в начале следующего года. Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
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