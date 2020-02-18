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07 Апреля 2020, 13:44 | Регион сегодня |

Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу

Сбербанк и сервис телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) открывают специализированный бесплатный проект для медицинских работников России по вопросам, связанным с коронавирусом

Он появится в рамках запущенной Сбербанком и DocDoc бесплатной горячей линии для всех жителей страны по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

Новый проект будет особенно актуальным для врачей, которые работают в удаленных или небольших населенных пунктах страны, где они не всегда имеют возможность провести медицинский консилиум с коллегами, которые обладают большей экспертизой по конкретной тематике.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Работа нашей горячей линии по коронавирусу оказалась очень востребованной. За две недели работы в call-центр и на сайт обратилось более 100 тысяч человек. Услуги предоставляет компания DocDoc — лидер в области телемедицины в нашей стране. Сегодня стал актуальным вопрос профессионального медицинского обсуждения всех вопросов, связанных с новой инфекцией. Надеемся, что специальный сервис для врачей и медицинских работников будет значимым подспорьем в их сложной работе».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Наш информационный сервис задумывался как платформа для коммуникации врачей друг с другом. И в зависимости от повестки дня и текущей обстановки она будет постоянно наполняться и видоизменяться. Мы будем использовать все больше новых форматов и добавлять все больше новых обучающих материалов, чтобы у врачей всегда был доступ к самой актуальной и нужной им информации».

Сервис будет работать в трех форматах — специальный чат, вебинары и горячая линия. Любой врач сможет задать вопрос по теме оказания медицинской помощи и ведения пациентов с COVID-19 и получить компетентную консультацию лучших специалистов в течение нескольких часов. Наиболее распространенные вопросы и ответы на них будут опубликованы на сайте проекта. Чтобы воспользоваться услугой, врачу достаточно перейти по ссылке  и следовать инструкциям.

Также будут размещаться видеоматериалы, подготовленные отечественными и зарубежными специалистами по всем аспектам лечения вируса, которые будут в первую очередь в помощь терапевтам, рентгенологам и реаниматологам. Специальный раздел будет посвящен защите медицинских работников.

Бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса была запущена 23 марта. При звонке на номер 8 800 707-85-72 пользователя соединяют со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем (при необходимости) направляет на консультацию с врачом. В приложении можно получить бесплатную консультацию с врачом на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна. На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение.

Все финансовые расходы на создание и поддержку данной услуги взял на себя Сбербанк.

Досье "Дальневосточного капитала": Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году сервис DocDoc на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте DocDoc участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк  docdoc 


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