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Сбербанк просит увеличить лимиты госпрограммы поддержки занятости с кредитами под 2%
Сбербанк обратился в правительство с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по государственной программе кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму, в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 миллиардов рублей», — рассказал он.
«Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме», — уведомил представитель Сбербанка.
«Программа «Господдержка 2%» крайне важна в текущей ситуации для поддержки российского бизнеса. Представители субъектов малого и среднего предпринимательства сильно пострадали от последствий пандемии, и эта программа позволят МСП сохранить рабочие места и восстановить деятельность. Но уже сейчас мы понимаем, что лимита программы хватит далеко не всем. По нашим подсчетам, лимиты по этой критически важной государственной мере поддержки необходимо расширить еще минимум на 400 миллиардов рублей», — отметил в свою очередь президент «Опоры России» Александр Калинин.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции в пятницу заявила, что регулятор считает обоснованным вопрос об увеличении лимитов программы кредитования на поддержку занятости под 2%. По ее словам, ЦБ видит большой спрос на такие кредиты, который, скорее всего, превысит установленные лимиты.
Новая программа кредитования бизнеса под 2% на поддержку занятости стартовала 1 июня. В зависимости от того, насколько компания сохранит свой штат, она будет платить либо полностью ставку, либо половину, либо вовсе будет освобождена от уплаты долга и процентов.
Как сообщал ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников, министерство заключило с банками соглашения по кредитам под 2% на поддержку занятости на 200 млрд рублей из 250 млрд, предусмотренных программой.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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