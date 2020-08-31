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Путин поблагодарил Грефа и Сбербанк за больницу в Тулуне
Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области поблагодарил Сбербанк и его главу Германа Грефа за больницу, построенную в пострадавшем от наводнения Тулуне, сообщает IZ.ru
Глава государства отметил, что у Сбербанка активно развивается медицинское направление — в частности, банк занимается продвижением вакцины от коронавируса.
Сбербанк построил больницу с нуля, полностью оборудовал и сдал ее раньше планового срока на год. Также было построено инфекционное отделение, проведен капитальный ремонт фасада и кровли, сделан косметический ремонт. Следующий этап — обновление отделений стационара и поликлиники, обновление оборудования.
Как отмечалось в ходе совещания в формате ВКС, сейчас в Тулуне готов к запуску 32-срезный томограф, который проводит точную диагностику, а также подключен к модели искусственного интеллекта, разработанного Сбербанком по детекции патологий легких. Медики Тулуна начинают использовать возможности телемедицины, что позволит сделать городскую больницу медицинским хабом, что значительно повысит уровень обслуживания населения в Иркутской области.
Ранее, 15 мая, Сбербанк направил в город Тулун первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы.
Наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 года. Среди наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Жертвами стихии стали 26 человек.
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