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Среда| 15 Апреля, 20:25 |
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До 10 апреля планируется утвердить тренерский штаб сборной России по биатлону
Рекомендации относительно данного вопроса были рассмотрены на заочном заседании правления СБР на этой неделе. Пока что запланировано проведение дополнительных консультаций. После принятия окончательного решения списки передадут в Минспорта на утверждение.
По словам главы СБР Владимира Драчева, заседание прошло очень активно, а все участники показали свою заинтересованность в результате. Как сообщает betpromokod, предварительно организации нужно получить обратную связь от регионов. Драчев также рассказал журналистам о том, что план работы нового тренерского штаба нужно планировать сразу на два года. Он отметил, что строить его нужно с прицелом на Олимпийские игры.
Сегодня Союз рассматривает итоги работы женской и мужской сборных. В частности, в рамках заседания были проанализированы изменения, которые потребуются для совершенствования их работы. Нельзя тянуть с окончательным решением о том, кто именно будет работать со сборными. Драчев подчеркнул, что нужно как можно быстрее начинать подготовку. При этом он надеется, что тренеры будут работать с командами хотя бы до Олимпийских игр, чтобы получить максимальный результат.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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