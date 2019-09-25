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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Октября, 22:52 |
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Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса
Сбербанк начал тиражирование продуктов «Возмещение налогов из бюджета НДС/Акцизы» для малого и микробизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:
«Мы продолжаем помогать нашим клиентам эффективно вести свой бизнес. Новый сервис максимально упростит взаимодействие с налоговыми органами для наших клиентов из сегмента ʺМалый и микробизнесʺ. При его использовании возмещение НДС time-to-money сокращается в 10-12 раз».
Даниил Егоров, заместитель руководителя ФНС России:
«Реализованные ФНС России технологические решения расширили функционал сервисов для налогоплательщиков. Внедряя эти решения уже в естественную среду деятельности налогоплательщиков, мы стремимся помочь предпринимателям оптимизировать взаимодействие с государством. Сервисы, которые позволяют бизнесу ускоренно вернуть оборотные средства, ещё более эффективны с точки зрения экономики, так как приводят к расширению возможности формирования новой добавленной стоимости».
Ранее Сбербанк стал первым банком в России, представившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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