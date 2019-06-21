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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Июля, 18:12 |
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"ПЕНОПЛЭКС" открыл новый завод по производству теплоизоляции в Нижегородской области
Девятая производственная площадка компании призвана удовлетворить потребность в качественной теплоизоляции как профессиональных строителей, так и частных застройщиков Приволжского ФО. Среди федеральных округов страны он занимает второе место по численности населения, третье по объему инвестиций в основной капитал и первое по доле промышленного производства в экономике, составляющей почти 25%.
На сегодняшний день заводы компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» расположены в шести федеральных округах России и один в республике Казахстан. Все они оснащены высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, профессиональными лабораториями для проведения испытаний и ежедневного контроля качества продукции. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продается во всех регионах России, а также во многих странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.
За более чем два десятка лет продукция компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» приобрела широкую популярность благодаря высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности на сжатие, экологической безопасности, биостойкости и долговечности минимум 50 лет.
Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® успешно используется в промышленном и гражданском строительстве, а также для возведения частных домов и ремонта квартир. Продукция зарекомендовала себя наилучшим образом в любых климатических условиях — от вечной мерзлоты Крайнего Севера до изнуряющей жары в южных регионах. ПЕНОПЛЭКС® с одинаковым успехом хранит тепло и прохладу, поэтому его применение позволяет существенно сократить расходы как на отопление в холодное время года, так и на кондиционирование летом.
С применением высококачественной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола производства компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» возведены тысячи объектов различного назначения по всей территории страны.
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