|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 18 Апреля, 03:16 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Интервью выйдет 21 апреля на «Лента.ру». Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.
В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике
- Как преступники спекулируют на теме COVID-19
- До 10 апреля планируется утвердить тренерский штаб сборной России по биатлону
- Сбербанк переводит большинство своих отделений в обычный режим работы
- Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
- Олег Ганеев: Мы не наблюдаем никаких панических настроений из-за коронавируса среди клиентов банка
- Крупнейшему банку России приходится решать больше всех проблем с безопасностью и защитой данных
- Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса
- Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию новый рыбоперерабатывающий завод
- В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.