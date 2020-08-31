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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 20 Сентября, 16:07 |
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Мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны – открыт в России
Комплекс возведен в г. Тула по инициативе Генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.
Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.
Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.
Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.
«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев», – отметил Павел Ливинский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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