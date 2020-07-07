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Среда| 22 Июля, 17:24 |
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Сбербанк профинансировал компании группы "Аэрофлот" на 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования под 2%
Сбербанк финансирует пять компаний группы «Аэрофлот» на общую сумму 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Все кредиты выданы на срок до 30 июня 2021 года.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы находимся в постоянном диалоге с клиентами авиаотрасли, которая находится в особом фокусе в последнее время. Мы уже реализовали ряд сделок с нашим давним и надежным партнером — группой "Аэрофлот" — в рамках различных государственных программ. В рамках нового финансирования был предоставлен льготный кредит авиакомпании "Россия" на сумму 638 млн рублей. Остальные средства пойдут на поддержку авиакомпаний "Аврора" и "Победа", также кредиты будут предоставлены поставщику бортового питания "Аэромар" и гостиничному оператору "Шеротель". Мы рассчитываем, что такая комплексная поддержка поможет группе "Аэрофлот" максимально оперативно возобновить свою деятельность».
Государственная программа кредитования на зарплату под 2% годовых реализуется в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года.
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