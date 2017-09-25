|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Октября, 18:26 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Платформа "Восход" станет первой российской площадкой для сделок с электронными активами, обеспеченными бриллиантами
Электронная платформа «Восход», созданная Ассоциацией «НП РТС» и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), станет площадкой для сделок с новым потенциальным электронным активом, обеспеченным бриллиантами - D1 Coin.
По информации создателя D1 Coin – компании Diamundi Pte Ltd - общая номинальная стоимость всех D1 Coin, которые до конца 2018 года планируются к выпуску в оборот, составит около 1 млрд долларов.
Это уже второй электронный актив, для сделок с которым выбран «Восход». 22 сентября была достигнута договоренность с фермерским кооперативом LavkaLavka о взаимодействии по размещению электронного актива Вiocoin в электронной системе «Восход» с целью создания на Дальнем Востоке российских фермерских и сельскохозяйственных компаний.
В августе 2017 года Банк России зарегистрировал правила клиринга, которые позволяют реализовывать торговлю цифровыми активами на электронной платформе «Восход». Ассоциация «НП РТС» запустила систему в тестовую эксплуатацию и, разделяя озабоченность мегарегулятора защитой прав инвесторов при работе с криптоактивами, готовится к старту проекта после согласования механизмов работы и инструментов со стороны Банка России.
Развитие «Восхода» поддерживают ключевые государственные институты развития: «Сколково -Венчурные инвестиции» (рассматривает возможность привлечения средств на «Восходе» резидентов «Сколково») и ФРДВ (входит в Группу Внешэкономбанка).
D1 Coin – это криптоактив на базе блокчейн сети Ethereum, обеспеченная бриллиантами инвестиционного качества.
Каждый D1 Coin обеспечен 1/1000 карата эталонного бриллианта и выпускается под каждый бриллиант в количестве, рассчитанном нейросетью - D1 Matrix – на основе ряда характеристик и анализа рынка. Владелец определенного количества D1 Coin сможет обменять их на выбранный бриллиант в любое время.
Все бриллианты, обеспечивающие D1 Coin, сертифицированы и получены от мировых производителей высшего класса - таких, как «Алроса». Драгоценные камни будут храниться в специальных хранилищах в Сингапуре и Швейцарии. Данные об общем количестве выпущенных D1 и бриллиантов, переданных на хранение, будут публиковаться на сайте www.d1coin.io и проверяться ведущими мировыми аудиторами.
Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»: «Для электронной платформы "Восход" выбираются проекты, которые несут в себе минимальные риски, каким является и ICO Diamundi Pte, где криптоактив D1 обеспечен стоимостью бриллиантов. При запуске подобных продуктов можно с использованием практического опыта вырабатывать разумную регуляторную базу, которая с одной стороны будет предполагать необходимую защиту инвесторов, с другой - позволит в принципе создавать и продавать такие новые продукты».
Хоги Хюн, основатель Diamundi: «Мы воодушевлены предстоящим запуском D1 Coin и новыми возможностями расширения доступности такого традиционного инструмента сбережения, как бриллиант, для широкого круга лиц».
Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и член Наблюдательного совета АК «Алроса»: «На Дальнем Востоке сосредоточено более 40% мировых запасов алмазов и треть их мирового производства. Проект D1, основанный на передовых финансовых и криптографических технологиях, является хорошим примером реализации колоссального потенциала территории и позволит привлечь новые инвестиции на Дальний Восток России. Российские бриллианты - в их новой цифровой форме - могут стать инвестиционным активом мирового значения. План по размещению D1 на 1 млрд долларов достаточно амбициозен, однако потенциал всего рынка токенизации ценных ресурсов нашего Дальнего Востока измеряется сотнями миллиардов долларов. Уверен, что данный рынок находится только в начале большого пути».
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси
- Платформа "Восход" станет первой российской площадкой для сделок с электронными активами, обеспеченными бриллиантами
- Не госзаказом единым
- Фонду будущих поколений интересна горная отрасль на Дальнем Востоке
- Золотодобытчики Дальнего Востока присели перед рывком
- Движение в заданном направлении
- На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
- "РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке кукуруза меняет тренд
- Рынок мясопереработки обозначил точки роста
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.