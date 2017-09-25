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02 Октября 2017, 16:07 | Отрасль

Платформа "Восход" станет первой российской площадкой для сделок с электронными активами, обеспеченными бриллиантами

Электронная платформа "Восход", созданная Ассоциацией "НП РТС" и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), станет площадкой для сделок с новым потенциальным электронным активом, обеспеченным бриллиантами - D1 Coin.

Электронная платформа «Восход», созданная Ассоциацией «НП РТС» и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), станет площадкой для сделок с новым потенциальным электронным активом, обеспеченным бриллиантами - D1 Coin.

По информации создателя D1 Coin – компании Diamundi Pte Ltd -  общая номинальная стоимость всех D1 Coin, которые до конца 2018 года планируются к выпуску в оборот, составит около 1 млрд долларов.

Это уже второй электронный актив, для сделок с которым выбран «Восход». 22 сентября была достигнута договоренность с фермерским кооперативом LavkaLavka о  взаимодействии по размещению электронного актива Вiocoin в электронной системе «Восход» с целью создания на Дальнем Востоке российских фермерских и сельскохозяйственных компаний.

В августе 2017 года Банк России зарегистрировал правила клиринга, которые позволяют реализовывать торговлю цифровыми активами на электронной платформе «Восход». Ассоциация «НП РТС» запустила систему в тестовую эксплуатацию и, разделяя озабоченность мегарегулятора защитой прав инвесторов при работе с криптоактивами,  готовится к старту проекта после согласования механизмов работы и инструментов со стороны Банка России.

Развитие «Восхода» поддерживают ключевые государственные институты развития: «Сколково -Венчурные инвестиции» (рассматривает возможность привлечения средств на «Восходе» резидентов «Сколково») и ФРДВ (входит в Группу Внешэкономбанка).

D1 Coin – это криптоактив на базе блокчейн сети Ethereum, обеспеченная бриллиантами инвестиционного качества.

Каждый D1 Coin обеспечен 1/1000 карата эталонного бриллианта и  выпускается под каждый бриллиант в количестве, рассчитанном нейросетью - D1 Matrix – на основе ряда характеристик и анализа рынка. Владелец определенного количества D1 Coin сможет обменять их на выбранный бриллиант в любое время.

Все бриллианты, обеспечивающие D1 Coin, сертифицированы и получены от мировых производителей высшего класса - таких, как «Алроса». Драгоценные камни будут храниться в специальных хранилищах в Сингапуре и Швейцарии. Данные об общем количестве выпущенных D1 и бриллиантов, переданных на хранение, будут публиковаться на сайте www.d1coin.io и проверяться ведущими мировыми аудиторами.

Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»: «Для электронной платформы "Восход" выбираются проекты, которые несут в себе минимальные риски, каким является и ICO Diamundi Pte, где  криптоактив D1 обеспечен стоимостью бриллиантов. При запуске подобных продуктов можно с использованием практического опыта вырабатывать разумную регуляторную базу, которая с одной стороны будет предполагать необходимую защиту инвесторов, с другой - позволит в принципе создавать и продавать такие новые продукты».

Хоги Хюн, основатель Diamundi: «Мы воодушевлены предстоящим запуском D1 Coin и новыми возможностями расширения доступности такого традиционного инструмента сбережения, как бриллиант, для широкого круга лиц».

Алексей Чекунков, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и член Наблюдательного совета АК «Алроса»: «На Дальнем Востоке сосредоточено более 40% мировых запасов алмазов и треть их мирового производства. Проект D1, основанный на передовых финансовых и криптографических технологиях, является хорошим примером реализации колоссального потенциала территории и позволит привлечь новые инвестиции на Дальний Восток России. Российские бриллианты - в их новой цифровой форме - могут стать инвестиционным активом мирового значения. План по размещению D1 на 1 млрд долларов достаточно амбициозен, однако потенциал всего рынка токенизации ценных ресурсов нашего Дальнего Востока измеряется сотнями миллиардов долларов. Уверен, что данный рынок находится только в начале большого пути».

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: бриллианты  восход  d1 coin 


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