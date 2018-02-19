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Золотой запас дальневосточный карман не тянет
Восьмой год подряд в России продолжается рост добычи золота, как рудного, так и россыпного, что связано с вводом в эксплуатацию новых и модернизацией действующих мощностей. Тенденция может сохраниться и в ближайшие годы.
По оценке экспертов, Россия обладает значительными запасами золота в недрах, разделяя вместе с Канадой 4-е (после ЮАР, США и Австралии) место в мире. Прогнозные ресурсы России составляют более 25 тыс. тонн золота, т.е. вторые в мире по величине после ЮАР с 60 тыс. тонн. При этом основная часть балансовых запасов золота в РФ (73,6 %) сосредоточена в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах. Около 80% общих запасов металла находится в рудных месторождениях, которые для своего освоения требуют масштабных инвестиций, прежде всего - в инфраструктуру. «Это означает, что процесс удорожания золота не только положительно скажется на экономике России в 2018 году, но и стимулирует приток инвестиций в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, - прокомментировал эксперт рынка золота Илья МАКСИМОВ на сайте gold.1prime.ru.
Правоту высказанного мнения подтверждает недавняя договоренность на сочинском инвестиционном форуме (февраль 2018 г.) между Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайской компанией China Gold о создании совместного Фонда инвестиций в горнорудную промышленность. Документы могут быть подписаны уже в марте. Первый проект планируется реализовать в Забайкальском крае - Ключевское месторождение, которое, несмотря на хорошие запасы, более десяти лет было заморожено. Как сказал по этому поводу глава ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, цитируем Прайм, «мы вместе готовили этот проект. И, по сути, он и явился катализатором создания этого фонда».
Годовой итог: золото хорошо подросло
По итогам 2017 года производство золота в России выросло на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 306,9 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
Досье «Дальневосточного капитала»: Производство добычного золота в России в 2017 году составило 253,9 тонны против 237,8 тонны в 2016 году (рост на 6,8%), попутного - 16,4 тонны (рост на 7,2%), вторичного - 36,6 тонны, т. е. выросло на 3,4%. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ.
Добывающие регионы ДФО внесли свою лепту в общую добычу. Добыча золота в округе превысила 130 тонн.
Успехи российской золотодобывающей промышленности последних лет специалисты связывают с вводом новых и модернизацией действующих мощностей. Свою роль сыграл экономический кризис 2012 года, а вернее - его последствия. Российские золотодобывающие компании научились осторожно расходовать средства, и, по словам директора по работе с горнорудной промышленностью AAR Михаила ЛЕСКОВА, сегодня неплохо выглядят на фоне зарубежных производителей золота, что хорошо видно по операционным расходам. «И по себестоимости производства, и по совокупной себестоимости, т. е. с учетом поддерживающих капитальных вложений и затрат на геологоразведку», - уточняет эксперт.
Отечественная золотодобывающая отрасль в полной мере воспользовалась эффектом девальвации рубля в течение 2015-2016 годов, говорил в СМИ и руководитель Союза золотопромышленников России Сергей КАШУБА. Если говорить о Дальнем Востоке, то в последние годы в ДФО запущены в отработку ряд месторождений, к примеру, Павлик (ИК «Арлан») в Магаданской области. Компания «Полиметалл» внедрила более безопасную систему разработки Майского месторождения на Чукотке, компания «Полюс» приступила к проекту кучного выщелачивания на Куранахском месторождении в Якутии и завершает подготовку к полномасштабной добыче золота на Наталкинском месторождении в Магаданской области. Компания Petropavlovsk начала подготовку подземной добычи руды на месторождении Пионер в Амурской области.
Смена лидера
Безусловным лидером золотодобычи в ДФО в прошлом году стала Магаданская область, опередившая Чукотский автономный округ. Последний не просто уступил лидерство в федеральном округе, но и потерял существенный объем добычи, оказавшись только на третьем месте. Стоит отметить, что ведущие золотодобывающие регионы ДФО, за исключением Колымы, с отрывом опередившей остальных, достаточно ровно сработали в прошлом году, что выразилось в близких результатах добычи.
По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, в минувшем году в Магаданской области добыто 32,95 тонны золота, что на 5 тонн больше, чем в 2016 году. Итог ожидаемый. Добыча рудного золота составила 15,2 тонны (прирост 3,2 тонны), россыпного - 17,8 тонн (прирост - 1,8 тонны). В общей картине добычи преобладает россыпное золото. Но ожидается, что с вводом новых перерабатывающих мощностей на рудниках, в том числе на месторождениях «Павлик» (ИК «Арлан»), и Наталка («Полюс»), добыча рудного золота обгонит традиционную промывку. Два года назад на Павлике заработала золотоизвлекательная фабрика, и в 2016 году ЗРК получила 3,8 тонн золота.
- В этом году у нас отличные прогнозы по увеличению объемов добычи рудного золота, - считает губернатор области Владимир ПЕЧЕНЫЙ, как следует из официального сообщения пресс-службы администрации Магаданской области. - Это произойдет после выхода на полную мощность Наталкинского месторождения. Оно считается одним из крупнейших в мире, доказанные и вероятные запасы золота оцениваются в 507 тонн. Проектная мощность рудника по оценкам специалистов составит до 12 тонн добычи золота в год.
К концу года Polymetal сообщил, что приступил к подземной добыче руды золотосеребряного месторождения «Ольча». Это - сложное, но богатое по содержанию золота в руде месторождение - 11 г. на тонну. В 2018 году область планирует увеличить добычу золота до 37 тонн.
Амурская область подпирает лидера
В Амурской области объем добычи золота в 2017 году составил 25,77 тонны, что на 15,6% больше, чем в 2016 году, что позволило ей занять второе место в рейтинге дальневосточных золотодобывающих регионов. Рост добычи отмечен как на рудниках, так и на россыпных месторождениях, последние дали около 8 тонн.
53% или 13,62 тонны золота дали рудники компании Petropavlovsk (Покровский, Маломырский, Албынский), повысив показатель 2016 года на 9,7%. В будущем уровень добычи золота в Амурской области будет зависеть от запуска компанией Petropavlovsk автоклава, рассказал Вестнику золотопромышленника начальник отдела горнодобывающей промышленности министерства природных ресурсов Алексей ЕВСЕЕВ.
- Без него добыча рудного золота в компании может упасть до 7-10 тонн в год, - говорит чиновник. - Окисленных руд осталось немного, необходимо оперативно обеспечивать их прирост. Надежной минерально-сырьевой базой обеспечен только «Албын». Компания в прошлом году добычу увеличила, а рост цен на золото позволил ей активнее строить автоклав. Вывести его на проектную мощность планируется в 2019 году. Если автоклав заработает, то компания будет жить, и долго, но при условии приличной цены на золото.
Алексей Евсеев также отметил в интервью Вестнику золотопромышленника, что в прошлом году хороший прирост рудной добычи обеспечило ООО «Березитовый рудник» (входит в холдинг Nordgold А. МОРДАШОВА), что объясняется повышением в нижних горизонтах содержания золота в руде. Но запасы для открытой разработки заканчиваются. Летом этого года Nordgold намерен развернуть подземную добычу. По предварительным данным содержание золота в руде на подземном участке составляет более 6 г. на тонну. Однако этих запасов немного, и хватит лишь до 2021 года. По мнению Алексея Евсеева, после их отработки Nordgold, скорее всего, уйдет из региона, так как разведка соседних участков не дала положительных результатов.
Чукотка: второй год снижения
Второй год подряд идет снижение добычи золота на Чукотке. В 2017 году золотодобыча сократилась на 13%, составив 25,3 тонны, а еще годом ранее регион потерял более 2 тонн (в 2016 году было произведено 29,2 тонны, в 2015 году- более 31 тонны). В итоге автономный округ утратил лидерство и оказался лишь на третьем месте по уровню золотодобычи в регионе. Такая тенденция объясняется сокращением объемов добычи основными золотодобывающими компаниями. Так, предприятия канадской Kinross Gold (АО «Чукотская ГГК» и ООО «Северное золото») сократили добычу на 17%, ООО «ЗРК «Майское» («Полиметалл») - на 16% (до 2,9 тонны). На 15% сократилась добыча золота ООО «Рудник Валунистый» (до 862 кг золота). Рост добычи показал только ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты» - на 8% (до 1,5 тонн золота), сообщается в бюллетене EastRussia.
В то же время в регионе наблюдается развитие новых проектов. Так, ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» (принадлежит Millhouse Романа АБРАМОВИЧА через Aristus Holdings) в январе этого года приступило к промышленной добыче золота на участке «Горный» в рамках ТОР «Беринговский». Полномасштабные добычные работы предполагается начать во втором квартале 2019 года.
По словам Михаила Лескова, Чукотский АО богат на минеральные ресурсы, в том числе на золото, и еще проявит себя. Территория округа исследована лишь на 5%, на которых уже найдено около 300 тонн золота. Нужны поиски.
То же можно сказать и о Якутии.
Государство сделало важный шаг в повышении интереса к поисково-оценочным работам, изменив условия получения таких лицензий - без конкурса, кто первый заявился, тот и взял. Это породило всплеск спроса на поисковые лицензии в России, отметил эксперт.
Рост после спада
Недропользователи Якутии в 2017 году подняли добычу золота после спада 2016 года, и все же республика переместилась по уровню добычи золота с третьего на четвертое место. В 2017 году здесь было получено 24,7 тонны золота, что на 2,8% выше уровня 2016 года, сообщает Вестник золотопромышленника. Значительней всего выросла добыча из рудных месторождений - на 10,3%, добыто 14,5 тонны. По словам бывшего министра промышленности и геологии республики Андрея ПАНОВА, сказанным в ходе брифинга в ноябре прошлого года, следует из сообщения пресс-службы главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), в прошлом году республика нарастила объемы добычи рудного золота практически вдвое, и в ближайшее время она будет только расти. Добыча россыпного золота сократилась на 6,3% - до 10,2 тонны.
В золотодобывающей отрасли Якутии произошло несколько знаковых событий, отметил Панов. На проектный уровень вышла работа золотоизвлекательной фабрики ГОК «Рябиновый», входящего в холдинг «Селигдар». Ожидается, что фабрика будет давать ежегодно до 2 тонн золота. Кроме того, предприятие «Нерюнгри-Металлик», входящее в состав международной компании Nordgold, ввело в эксплуатацию месторождение «Темное», а «Тарынская золоторудная компания» (входит в GV Gold) - Тарынский ГОК на месторождении «Дражное». Планируется, что первоначальный объем добычи золота здесь составит до 2,7 тонн в год, а в будущем возможно увеличение.
Союз золотопромышленников Якутии прогнозирует в 2018 году увеличение добычи золота до 27-27,5 тонн.
Хабаровский край удержался от падения
Хабаровский край в 2017 году получил более 22 тонн золота, прирост составил около 23%, и остался на пятом месте в рейтинге золотодобывающих регионов ДФО. Основной объем получен за счет добычи рудного золота. Лидерами, как и в предыдущие годы, остаются предприятия ГК «Полиметалл»: «Ресурсы Албазино» и «Светлое». Значительное повышение объемов добычи показали компании «Многовершинное» (принадлежит ГК «Руссдрагмет» группы Романа Абрамовича) и «Амур Золото» (входит в ГК «Русская платина» Мусы БАЖАЕВА), сообщается в бюллетене EastRussia.
Столь успешные итоги добычи золота в 2017 году в крае оказались несколько неожиданными. Хотя три предыдущих года край наращивал добычу, объемы росли не теми темпами, как планировалось, из-за истощения минерально-сырьевой базы действующих ГОКов, рассказал Вестнику золотопромышленника начальник управления недропользования министерства природных ресурсов Хабаровского края Николай ИЩУК. Наиболее острая ситуация с запасами сложилась в АО «Многовершинное» (входит в Highland Gold) и в ООО «Охотская ГГК» (Polymetal), на долю которых приходится более 37% добычи рудного золота.
Придание инвестиционному проекту нового горно-обогатительного комбината на месторождении «Светлое» в Охотском районе компании Polymetal статуса регионального инвестпроекта позволило на год раньше запланированного срока ввести его в эксплуатацию и получить в 2017 году около 2 тонн золота методом кучного выщелачивания.
Что касается «Многовершинного», компания провела оценку запасов месторождения «Благодатное», они составляют около 30 тонн. Месторождение должно стать сырьевой базой для ЗИФ «Белая гора», говорит Ищук.
Успехи компании «Амур Золото», входящей в группу компаний «Русская платина», связаны с восстановлением ЗИФ «Юбилейная» на месторождении «Красивое». Параллельно предприятие подготовило к пуску ГОК на месторождении «Перевальное» в Аяно-Майском районе. Эти меры позволят «Русской платине» уже в этом году поднять добычу золота в Хабаровском крае до 2 тонн.
Стабильность перед ожидаемым рывком
По итогам прошлого года горнодобывающие предприятия Камчатки добыли в общей сложности 6,7 тонны золота, в том числе 6,5 тонн коренного, говорится в сообщении РИА Новости. Результат получился несколько выше прошлогоднего, а, напомним, 2016 год стал рекордным по приросту добычи золота в крае - плюс 75%. Лидером по добыче золота на Камчатке вновь стало акционерное общество «Аметистовое».
АО «Аметистовое» входит в группу компаний «Ренова». Золотодобывающие активы группы находятся под управлением ООО «Минералы Камчатки».
По итогам 2017 года общая добыча компаний «Минералы Камчатки» превысила 5,6 тонны золота.
В прошлом году наметилась смена собственника ООО «Минералы Камчатки». По информации, опубликованной в нескольких СМИ, в конце года ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписало соглашение об основных условиях покупки золотодобывающих активов у «Реновы» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. А в начале текущего года ФАС России разрешила «Высочайшему» приобрести 100% уставного капитала ООО «Минералы Камчатки», говорится в официальном решении ФАС. По итогам сделки GV Gold сможет стать шестым золотодобытчиком в России с добычей более 10 тонн, обогнав Nordgold, считают эксперты.
Промышленную добычу рудного золота с получением сплава Доре ведет на Камчатке также компания «Тревожное Зарево» на Асачинском месторождении. Добыча россыпного золота ведется на небольших месторождениях в Пенжинском районе края.
Как сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, реализация крупных инвестпроектов позволит к 2025 году увеличить добычу золота в регионе до 17,5 тонн. В соответствии с региональной Стратегией развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов на период до 2025 года на Камчатке планируется построить и ввести в эксплуатацию новые ГОКи - Озерновский и Кумроч, а также горнодобывающие предприятия на месторождениях «Оганчинское» и «Бараньевское» с переработкой руды на Агинском ГОКе. Уже в первом квартале этого года ожидается запуск первой технологической линии золотоизвлекательной фабрики Озерновского горно-металлургического комбината (ГМК) - проект компании «СиГМА». Стартовая производительность предприятия должна составить 1,9 тонны золота в год. Планируется, что годовой объем производства золота, после выхода на полную мощность, составит до 10 тонн.
Дальнейшее развитие тормозят запасы
По данным Минприроды, в 2017 году в России на баланс поставлено 57 месторождений золота. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ ожидает, что по итогам 2018 года прирост золотых запасов в недрах может достигнуть 175 тонн. «Концентрировать работу будем в первую очередь на Дальнем Востоке», - сказал он на одном из брифингов, сообщает Прайм.
Роль пополнения запасов золота взамен выбывающих в результате добычи - крайне важна, считает Михаил Лесков. Дело в том, что за последние годы нераспределенный фонд оказался практически исчерпан, все средние и крупные месторождения приобрели хозяев. Необходимы поисковые работы.
Все, что в последние годы ставится на баланс, происходит в основном за счет доразведки и переоценки существующих месторождений, исследования флангов и глубоких горизонтов, неоднократно говорил Сергей Кашуба. Такова тенденция.
- В 2016 году по золоту прирост запасов составил порядка 1255 тонн. Эта гигантская цифра прироста сложилась из переоценки запасов месторождений Олимпиадинское, Вернинское, Куранахская группа. Серьезных новых месторождений пока мало, - констатировал глава Союза золотопромышленников в беседе с корреспондентом Вестника золотопромышленника. Он также отметил, что заявительный принцип получения лицензий для геологического изучения недр повлек взрывной спрос на них, однако не привел пока к притоку дополнительных денег в геологоразведку.
О наметившихся тенденциях
Чуть ранее в обзоре мы уже отмечали позитивное влияние падения курса рубля на золотодобывающую отрасль в России. Не все мировые производители столь успешно пережили кризис 2012 года. Отрасль, после вынужденного сжатия, начинает вновь расширяться, считает Михаил Лесков, за последние годы появилось много новых, в том числе специализирующихся на определенных видах работ, компаний. Они позволяют владельцам лицензий не отягощать свои компании лишними активами, развязывают им руки.
Стоит также оценить поддержку, которую получила отрасль со стороны Центрального банка. ЦБ остается основным нетто-покупателем отечественного золота. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2017 года выросли на 13,87% (+223,95 тонны), и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. За 2016 год они выросли на 14,07% (+199 тонн).
В свою очередь, в прошлом году Минфин пересмотрел стратегию приобретения ценностей для пополнения госфонда и определил приоритетом закупку золота.
Эксперты Всемирного Совета по Золоту (World Gold Council - WGC) позитивно оценивают перспективы для рынка золота. Как следует из отчета WGC, в 2017 году цена на золото уверенно сохраняла позитивный тренд, и в текущем году золото сохранит за собой качество важного стратегического актива. Эксперты WGC отмечают также, что, в частности в России, наметились признаки прогресса в снижении барьеров для инвестиций в золото. В настоящее время российские налоговые правила фактически запрещают инвестирование в золото, но в 2018 году это может измениться.
Фото Павла Жданова
Надежда ВОРОНЦОВА.
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