|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 11:57 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Портфель на 10 млрд
В крупнейшем российском морском военном приборостроительном концерне «Моринформсистема - Агат», объединившем 16 предприятий, подвели производственные итоги за первое полугодие.
По сообщению пресс-службы концерна, портфель гражданских заказов в 2018 году вырос в 2 раза. И уже в мае план текущего года по выпуску товарной продукции выполнен на 87%. Заключено контрактов на 1,5 млрд руб. Сформирован перспективный портфель заказов до 2022 года в объеме более 10 млрд руб.
Увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства - один из сегодняшних приоритетов концерна. Президентом поставлена задача к 2030 году довести ее не менее чем до 50%.
Как рассказывает директор по развитию гражданской продукции Концерна «Моринсис-Агат» Станислав ЧУЙ, для решения этой задачи в августе 2017 года на предприятии был проведен комплекс стратегических мероприятий, которые позволили выстроить систему взаимодействия всех подразделений Концерна. Так, были созданы органы управления, отвечающие за развитие гражданского направления на предприятиях Концерна, сформирована продуктовая стратегия, актуализирован перечень ключевых продуктов и компетенций предприятий, определены уровни производственной и технологической готовности новых разработок. Была разработана система управления и планирования, утверждены годовые и среднесрочные реальные планы формирования портфеля заказов, разработки необходимой нормативно-правовой базы.
Совместно с инжиниринговой компанией «ОСК - Технологии», возглавляемой Аркадием РАТНЕРОМ, были разработаны общие подходы к решению задачи, определены потенциальные заказчики, емкость рынков, сформирована линейка судового комплектующего оборудования «морского приборостроения» для совместной разработки и поставки в проекты строящихся судов, как на верфях АО «ОСК», так и на других верфях.
По словам Станислава Чуя, оптимизация Управления развития гражданской продукции позволила сократить расходы на содержание в три раза, но при этом повысить эффективность работы.
Юрий РОГОВ
- Портфель на 10 млрд
- Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета
- Оборонка Приморья и Дальнего Востока не хочет возвращаться к тазикам
- Золотой запас дальневосточный карман не тянет
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- "Квоты под киль": стартап уходящего года
- Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры
- В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях
- Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси
- Платформа "Восход" станет первой российской площадкой для сделок с электронными активами, обеспеченными бриллиантами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.