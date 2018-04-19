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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета
Впрочем, самого дальневосточного рынка беспилотных летательных аппаратов как такового еще нет. Есть ожидание его появления, есть потребность в нем, есть энтузиасты и первые региональные наработки. Авиация без человека пока лишь частично используется в обслуживании коммерческих и некоммерческих проектов на Дальнем Востоке, как, например, в аэрофотосьемке и картографировании, лесном хозяйстве. Все с надеждой смотрят в ближайшее будущее. Емкость мирового рынка дронов, которая сейчас составляет $ 6 млрд, через 15 лет должна вырасти в шесть раз, в том числе и за счет развития российского сектора.
В России выпуском беспилотников занимаются от силы 5 - 7 компаний, все они находятся на западе, в восточной части страны нет ни одной. Везти за тридевять земель БПЛА нет смысла, так как в регионе отсутствует сервисная база, без которой в таком тонко настраиваемом деле далеко не улетишь. Между тем, Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью можно проводить геологическую и геодезическую разведку, отслеживать состояние трубопроводов, вести косяки рыб в океане, искать потерявшихся людей и осуществлять множество других операций на суше и в море, весьма затруднительных привычными способами в силу малочисленности и дороговизны таковых. Услуги АэроНета, как показывает практика, обходятся значительно дешевле использования самолетов, вертолетов и наземных способов передислокации.
Досье «Дальневосточного капитала»: БПЛА - это авиационные системы с дальностью полета до полутысячи километров, самым современным программным обеспечением, способные нести на себе необходимое коммерческое оборудование. Стоят они недешево - от 1,2 млн рублей, для их обслуживания нужны специально обученные пилоты и наземные сервисные центры.
Как следствие, интерес к развитию беспилотной авиации огромный. «В Хабаровске на круглый стол, посвященный данной теме, пришло столько людей, что яблоку было негде упасть, причем это были представители самых разных профессий и возрастов», - рассказал организатор мероприятия, доктор технических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Александр АБУЗОВ. Интернет тоже пестрит сообщениями об АэроНете в ДФО, но пока информационная картинка похожа на мозаику, которая заполнена лишь фрагментарно, с большим количеством пустующих ячеек. Тем не менее, поговорить есть о чем.
На Сахалине несколько лет назад бывший морской штурман Александр ПЫРКИН основал компанию «Комплексные беспилотные системы». На III Восточном экономическом форуме он уже презентовал проект беспилотника-амфибии. В настоящее время, по его словам, на рынке беспилотных авиационных систем (БАС) отсутствуют готовые решения для выполнения задач в море и в Арктике. Популярные ныне квадрокоптеры летают не дальше 15 километров и садятся только на сушу. Беспилотный самолет, разработанный сахалинскими энтузиастами, имеет размах крыльев до 3,5 метров, весит около 12 кг и может летать на дальность до 400 км. Стоимость БПЛА составляет около 1,5 млн рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сахалинский проект направлен на разработку и коммерциализацию беспилотного летательного аппарата, специализированного для работы в море и в Арктике. Такой БЛА сможет штатно садиться в морскую воду, иметь на борту систему антиобледенения и обладать другими характиристиками, которые снизят у заказчиков риск потери БПЛА, расширят сферу выполнения работ на море и повысят их эффективность. Такой аппарат требуется предприятиям нефтегазовой промышленности, ведущим работы на шельфе, рыбодобывающим компаниям, морским спасателям.
По словам Александра Пыркина, производство по выпуску БПЛА будет размещено в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим Cвободного порта. Здесь будет создано научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников. Сейчас разработан прототип модели. Для того, чтобы проект заработал, нужны инвестиции. Часть из них компания надеется получить от Фонда Сколково, резидентом которого она стала с проектом беспилотника-амфибии, но этого недостаточно для работы в промышленных масштабах.
Поддержку проекта в ходе ВЭФ пообещал глава Сахалина Олег КОЖЕМЯКО. Губернатор также высказался о том, что на Сахалине нужно создать негосударственный Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока, в стенах которого обучались бы операторы беспилотных воздушных судов, сертифицировались БПЛА и проводились необходимые разрешительные процедуры.
Не остался на обочине и Хабаровский край, в котором, как показал недавний круглый стол, также есть и свои подвижники, и собственные наработки. «Команда центра робототехники Тихоокеанского государственного университета подала заявку в Фонд перспективных исследований (ФПИ) на участие в создании программного обеспечения для БПЛА», - рассказал руководитель этого центра Федор БЕЗРУЧКО. Специалисты центра сейчас работают над беспилотником для одного из лесоохранных предприятий края. Далеко за пределы региона шагнула известность айтишника из Комсомольска-на-Амуре Константина ШАРЛАИМОВА, который разрабатывает программное обеспечение для беспилотников. В интервью «ДК» разработчик не стал называть конкретные проекты, сославшись на коммерческую тайну, но сообщил, что его разработками пользуются создатели беспилотных аппаратов из многих стран мира. По его мнению, развитию отрасли в России, кроме финансовых, технических и организационных моментов, препятствует законодательство, которое чрезмерно регламентирует использование беспилотников. «Если на любительском уровне это компенсируется необязательностью владельцев дронов, то на коммерческом - является серьезным препятствием», - отметил он.
Целую программу по развитию БПЛА в регионе презентовал директор инновационно-внедренческого центра «Орлан» Георгий КОШЕВОЙ. «Так как на Дальнем Востоке до сих пор не налажен выпуск коммерческих дронов, мы разрабатываем собственные. Две модели по нашему заказу сделали в Комсомольском техническом университете, задача - запустить их в производство. Проблемой для отрасли является отсутствие операторов по управлению коптерами, поэтому мы начинаем подготовку пилотов на основе разработанной нами и сертифицированной воздушными властями региона программы», - рассказал Георгий Кошевой.
Директор компании планирует создать эскадрилью дронов и сеть аэродромов для них по всему Хабаровскому краю с тем, чтобы они могли покрывать как можно большие расстояния. А для того, чтобы удешевить предоставляемые заказчикам услуги, он предлагает за один полет выполнять сразу несколько заказов. Но и Георгий Кошевой, и Федор Безручко считают, что без заинтересованности крупных корпораций, осваивающих Дальний Восток, и поддержки региональных властей, дело трудно сдвинуть с места. Нужны большие деньги и административный протекционизм.
Ученые Владивостока также включились в процесс создания системы беспилотного авиасообщения в регионе. В Дальневосточном федеральном университете и Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН работают научные школы по робототехнике и системам управления. Совместными усилиями их специалистов сконструированы и экспериментально реализованы действующие макеты, разработаны принципы коллективного поведения летательных аппаратов, однако дальше дело тоже пока не движется.
«Мы обращались в ФПИ РФ с просьбой поддержать это важное для Дальнего Востока направление деятельности, но получили отказ», - рассказал директор института автоматики, доктор физико-математических наук Юрий КУЧИН. По его мнению, один из путей решения финансовой проблемы - в кооперации с предприятиями оборонного комплекса Дальнего Востока и предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) России. Это позволит достаточно быстро начать работы по проектированию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.
Похоже, что это, действительно, «та самая» дверь. Министерство по развитию Дальнего Востока, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ДВФУ и ДВО РАН не так давно подписали Меморандум о взаимопонимании в разработке концепции создания в ДФО роботизированной авиационной транспортной системы. Документ оговаривает ключевые направления для развития сотрудничества в этой области, уточняет договоренности в части кадрового обеспечения, научного сопровождения и внедрения новых технологических процессов в логистическую систему Дальнего Востока. «Дальневосточный регион испытывает растущую потребность в развитии комплексной системы авиационных грузоперевозок. Наша общая задача на ближайшие годы - создать и внедрить в регионе современные роботизированные авиационные транспортные системы», - прокомментировал меморандум генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей КОРОТКОВ.
Центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток может стать остров Русский. «Этому будет способствовать и развитие острова как университетского центра, и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий», - отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.
Беспилотная авиация - это отрасль, которая, по версии Национальной технологической инициативы, станет основой мировой экономики до 2035 года. «На Дальнем Востоке - самый большой спрос на услуги «АэроНета». Вовлекать инжиниринговые, IT-компании и других подрядчиков в такого рода проекты - вот важная задача, которую надо решать уже сегодня», - считает директор по развитию инновационной экосистемы Российской венчурной компании (РВК) Алексей ГУСЕВ.
Олег КУЛЬГИН.
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