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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 16:22 |
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Оборонка Приморья и Дальнего Востока не хочет возвращаться к тазикам
Те, кто постарше, помнят магическое слово «конверсия», обещавшее предприятиям военно-промышленного комплекса, перешедшим на гражданское производство, новую жизнь. Помнят тазики, чайники, сковородки и зонтики, произведенные на предприятиях «оборонки».
Рассказывать, что из этого вышло, тоже нет необходимости - дальневосточники хорошо знают, что далеко не всем оборонным предприятиям удалось выжить в бурном рыночном море, сохранить производственные мощности, специалистов и объемы выпускаемой продукции.
Проложить «мирные рельсы»
И вот - попытка номер два: ее назвали диверсификация. Напомним, задачу диверсифицировать оборонно-промышленный комплекс страны с целью производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК поставил президент Владимир ПУТИН на совещании с оборонщиками. Отметив, что существенно обновившееся за последние годы оборудование этих предприятий не должно простаивать в будущем, когда объемы гособоронзаказа неизбежно будут сокращаться. Пик заказов со стороны Минобороны практически пройден. «Нам нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом ее качество и конкурентоспособность», - сказал тогда президент.
Перед оборонщиками поставлена стратегическая задача: к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 - до 50%. Понятно, что в существующих налоговых и законодательных рамках ее выполнить сложно, если не невозможно, особенно предприятиям, работающим в отдаленных регионах, со своими специфическими условиями и более высокими тарифами, в том числе в Приморском крае.
Депутат Госдумы от Приморского края, член межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК Виктор ПИНСКИЙ инициировал встречу директорского корпуса оборонных предприятий Приморского края, чтобы обсудить необходимые изменения в российском законодательстве. Активно поддержали инициативу и члены Приморского регионального отделения «Союза машиностроителей России».
Сдерживающий фактор №44
Как выяснилось, к законам, в рамках которых действуют предприятия ОПК (Это 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), у них масса претензий. И, что интересно, судя по всеобщей поддержке обозначенных проблем и путей их решения, они не новы, и многие не раз обговорены со всех сторон. Ну кто из производственников или работников госструктур не слышал нареканий в адрес системы госзакупок, которая является серьезным сдерживающим фактором для развития.
Вот лишь несколько тезисов, прозвучавших на директорском совете:
«Необходимо ввести в законодательные акты в сфере закупок нормы об обязательном участии оборонных предприятий в поставках гражданской продукции для нужд публичных заказчиков в определенном объеме. Если есть заказ, то мы должны участвовать, и в первую очередь в рамках региональных поставок. Это очень важно, сегодня законодательство не позволяет нам это делать». «Предусмотреть для предприятий оборонки, ведущих закупку товаров и услуг, возможности привлечения контрагентов неконкурентным способом. Такое решение позволит уменьшить производственные издержки предприятия, вывести производство из поля зрения антимонопольной службы, что в настоящий момент ограничивает создание гражданского продукта», - говорит управляющий директор ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», председатель Приморского РО СоюзМаш России Юрий ДЕНИСЕНКО.
«Считаю, что 275-ФЗ надо отменять, в нем присутствует презумпция виновности, которая заставляет предприятие очень сильно выкручиваться, чтобы выпускать даже военную продукцию. Мы порой применяем нестандартные методы выполнения, но это не работа, а поиск этих методов. Отдельная тема - проверки. Мы готовы уже создавать отделы для ответов на запросы и организации проверок, вместо того чтобы работать! У оборонщиков по всей стране к этому закону масса нареканий.
Еще один вопрос для законодателей: срок окончания госконтракта - 25 ноября, срок подписания новых контрактов, как правило, февраль. Строго по закону мы должны 25 ноября прекратить работу и в феврале ее начать, если еще получим аванс. Если бы мы так работали, то ничего бы не выпустили, ибо производство - полноценный постоянный цикл обеспечения, закупок, разработки, - его нельзя прекращать ни на минуту… Эти законы не на благо производителя», - поддерживает коллегу Роман ТИТКОВ, генеральный директор ПАО «Дальприбор».
Региональная себестоимость
Еще одна тема, волнующая руководителей приморских предприятий ОПК, - выравнивание условий деятельности в масштабах страны, только так можно добиться конкурентоспособности гражданской продукции приморских оборонщиков на российском и зарубежном рынке, даже при самом высоком ее качестве. Более высокие тарифы на электроэнергию и тепло, транспортные и другие накладные расходы ложатся тяжелым бременем на себестоимость приморской продукции. Поэтому, убеждены руководители предприятий ОПК, законодатель должен уравнять условия бизнеса в масштабах России.
А чтобы местная продукция находила спрос, как говорится, на родине, производство должно увязываться с действующими целевыми и региональными госпрограммами, производимые высокотехнологичные товары должны использоваться властными структурами в реализации социальных обязательств в сфере образования, здравоохранения, безопасности городской инфраструктуры; и такие примеры в других регионах уже есть, например, в Санкт-Петербурге и Ярославле.
Для того чтобы оборонщики ориентировались на выпуск нужной в регионе продукции, предложено создать реестр товаров гражданского потребления, необходимых местному населению. Впрочем, один из выступающих назвал местный рынок дохлым, и, пожалуй, был прав: он не в состоянии принять столько продукции, сколько выпускают наши крупные предприятия. Значит, вновь встает вопрос выхода на другие рынки, в том числе и зарубежные, вопрос модернизации производства и поиск того продукта, который будут покупать. Впрочем, некоторые предприятия, открывшие гражданское производство, уже обожглись, не получив казалось бы просчитанных объемов сбыта. Другие, глядя на этот трудный опыт, пока находятся в поиске, ведь не всегда продукция может быть двойного назначения. Иногда в мирной жизни она просто не нужна, а про переход на тазики - все и так понятно. Иными словами, оборонщикам необходимо серьезно задуматься о маркетинге.
Есть смыл вместе с законодателями проработать тему вступления оборонных предприятий в режим территорий опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток (СПВ). Действующие предприятия априори пока попасть в реестр резидентов не могут, хотя почему не предусмотреть такую возможность для новых направлений высокотехнологичного производства для гражданских целей?
Хабаровский край ставит на локализацию
В Хабаровском крае к вопросам новой конверсии подходят, пожалуй, более комплексно. Предприятия регионального ВПК являются основой промышленности края. Это Амурский судостроительный завод (АСЗ), Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ), Комсомольский филиал «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и Комсомольский авиазавод (КНААЗ), Амурский патронный завод «Вымпел» и 12-й авиаремонтный завод Минобороны. И именно эти предприятия задали позитивный тренд, позволив увеличить рост промышленного производства в крае в прошлом году на 24 %.
«Предприятия края продолжают успешно работать в рамках гособоронзаказа, у них есть хорошая загрузка на несколько лет вперед. Но надо понимать, что таких больших объемов в перспективе скорее всего не будет. Мы должны активно подключиться к работе по диверсификации производства на наших крупнейших предприятиях», - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. По его мнению, эта продукция должна быть такой же высокотехнологичной, как и основная, и соответствовать профилю предприятий.
По словам зам. министра промышленности и транспорта края Сергея ШЕРЕМЕТОВА, в крае уже достаточно успешных примеров, когда оборонка берет на себя потребности гражданских. По его словам, АСЗ приступил к строительству двух пассажирских паромов, строятся два судна по заказу «Газфлота». На ХСЗ имеется предзаказ в рамках государственной программы «Квоты под киль» на строительство серии траулеров по заказу компании «Викинг», в апреле начнется строительство двух траулеров для компании «Восток». На авиазаводе наращивается выпуск гражданских авиалайнеров «Суперджет-100», идет работа по созданию его укороченной версии. На базе авиаремонтного завода № 12 планируется создать региональный сервисный центр по обслуживанию гражданских вертолетов Ми-8. «Вымпел» наращивает выпуск патронов для охотников.
По мнению мэра Комсомольска-на-Амуре Андрея КЛИМОВА, режим ТОР, действующий в Комсомольске, позволяет осуществить на этой площадке локализацию производства в судо- и авиастроении. С этой целью совместно с корпорациями разработаны и уже реализуются целевые программы.
«Промтех-на-Амуре» реализует проект по производству кабельных сетей и трубопроводов для авиастроения, - детализировал чиновник. - «ПАКС-Восток» занят проектом по производству кабельных сетей для авиастроения. «СКИФ-М ДВ» получил заказ от компании «Сухой» на изготовление режущего инструмента на сумму 101,2 млн рублей, приступает к его выполнению. Разворачивают деятельность ООО «Технологический центр и комплектация», «Дальневосточный кабельный завод». Предприятия развертывают производства на арендованных площадях, дальнейшая реализация проектов планируется на площадке «Парус» в 2019 году после ввода в эксплуатацию первой очереди индустриального парка и собственного строительства.
В стадии разработки, по словам замминистра, находятся проекты создания в ДФО роботизированной авиационной транспортной системы; расширения линейки типов выпускаемых самолетов «Сухой Суперджет 100», открытия центра кастомизации, а также кооперации предприятий, производящих комплектующие воздушных судов для дополнительной загрузки КнААЗ.
По мнению Сергея Шереметова, реализация этих проектов позволит распределить центр тяжести выпускаемой на предприятиях ВПК Хабаровского края продукции поровну между военным и гражданским сегментом.
Досье «Дальневосточного капитала»:
В Приморье работает 20 специализированных оборонных предприятий и несколько соисполнителей госзаказа - это судоремонтные, машиностроительные и авиационные предприятия. На предприятиях отрасли производятся самолеты и вертолеты, навигационные приборы, различная арматура и оборудование, осуществляется ремонт морских судов.
Так Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» - одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России, входящее в холдинг АО «Вертолеты России», выпускает боевые вертолеты «Черная акула» (Ка-50) и «Аллигатор» (Ка-52), которые поставляются ВВС России. Гражданский «первенец» завода - вертолет Ка-62, построен с применением новейших технологий и материалов.
Продукция машиностроительного завода «Аскольд» из Арсеньева на 90 % связана с военно-морской тематикой. Полный производственный цикл предприятия позволяет выпускать широкий спектр гражданской продукции, в числе которой пожарная и трубопроводная арматура общепромышленного применения, отопительные алюминиевые секционные радиаторы, продукция для ЖКХ и ТЭК.
ПАО «Завод «Варяг» (Владивосток) выполняет работы по ремонту, модернизации, производству и обслуживанию систем управления морских кораблей, судов, глубоководных аппаратов, станций и тренажеров корабельных систем управления. На сегодняшний день завод осваивает новые приборы и агрегаты управления рулевыми машинами и обновленные комплекты гидрооборудования.
АО «Изумруд» (Владивосток) является предприятием концерна «Моринформсистема-Агат». Основной деятельностью является производство и обслуживание радиолокационных систем управления для нужд Военно-Морского флота. Помимо выпуска основной продукции АО «Изумруд» занимается производством товаров народного потребления, среди которых энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, электросчетчики, электрические учетно-распределительные щиты, системы ААИС КУЭ для нужд энергопотребителей.
ПАО «Дальприбор» - единственное в России предприятие-изготовитель авиационных средств поиска, ориентированное на производство гидроакустического оборудования для ВМФ РФ. Наряду с гидроакустическими станциями и комплексами здесь выпускают продукцию гражданского назначения - светодиодные светильники, а также продукцию для благоустройства городских территорий.
Информация взята с сайтов предприятий.
МНЕНИЯ
Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края:
- Предприятия Хабаровского края продолжают успешно работать в рамках гособоронзаказа, у них есть хорошая загрузка на несколько лет вперед. Но надо понимать, что таких больших объемов в перспективе, скорее всего, не будет. Недавно Президент России Владимир Путин провел серию совещаний по этому вопросу. Мы должны активно подключиться к работе по диверсификации производства на наших крупнейших предприятиях.
Уже сейчас правительству края нужно вместе с крупными заводами думать, как сбалансировать работу предприятий, какая гражданская продукция может быть востребована, составить перспективные планы. Такая задача поставлена перед руководством предприятий ВПК и перед краевым министерством промышленности и транспорта. Его ключевой задачей является содействие оборонным предприятиям в постепенном переходе на гражданскую продукцию.
Юрий Денисенко, управляющий директор ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», председатель Приморского РО СоюзМаш России:
- С изменением конъюнктуры государственного оборонного заказа многие предприятия, в том числе и Приморского края, испытывают проблемы, связанные с балансом производственных мощностей. Их решение поможет предприятиям ОПК края поддерживать свои мощности в рабочем состоянии, загружая гражданским производством.
В Приморском крае структура оборонно-промышленного комплекса такова: есть два головных подразделения - это судостроительный комплекс, который выпускает конечную продукцию, и авиационное предприятие «Прогресс», выпускающее конечный продукт вертолетостроения для министерства обороны и для иностранных заказчиков. На базе этих площадок, считаю, нужно развивать головные системы гражданского направления. Должно быть гражданское авиастроение и гражданское судостроение. А вот весь комплекс других предприятий должен быть ориентирован, в том числе, и на выпуск продукции для этих головных предприятий. Кроме того, очень важные направления - развитие морской робототехники (причем техники двойного назначения), производство беспилотных летательных аппаратов, которые необходимы и для нужд народного хозяйства. Промышленность Приморского края может сегодня выпускать все эти позиции.
Мы сориентированы на высокотехнологичную продукцию и ни в коем случае не вернемся к выпуску тазиков и чайников. У нас для этого есть соответствующие технологии, есть интеллектуальный запас, человеческие ресурсы, есть научно-образовательные учреждения и учреждения по подготовке персонала - все сосредоточено здесь, в Приморском крае, поэтому мы готовы работать на выпуск наукоемкой гражданской продукции.
Юрий РЫБАЛКИН, член регионального отделения РСПП Приморского края, генеральный директор ЗАО «Морская инженерная компания»:
- Существующая в стране налоговая система не способствует выпуску наукоемкой продукции, которая реально может иметь рынки сбыта. Так, при выпуске наукоемкой продукции, большая доля затрат - фонд заработной платы. У нас налог на фонд зарплаты с учетом нашей дальневосточной специфики (районные коэффициенты и дальневосточные надбавки к окладам) на 17% выше налогов, которые платят при выпуске подобной продукции предприятия из европейской части страны.
Мы также несем почетную нагрузку, данную нашим государством, по обеспечению для жителей северных территорий один раз в два года бесплатного проезда к месту отдыха. Это заставляет работодателя ежемесячно дополнительно аккумулировать на счету каждого из работников до 6730 рублей, что, естественно, ведет либо к увеличению стоимости производимой продукции, либо к снижению рентабельности производства.
В одночасье налоговую систему страны не изменишь, но мне кажется, что оборонные предприятия, которые начнут производить высокотехнологичную продукцию для гражданских целей, нужно автоматически заносить в реестры резидентов СПВ либо ТОР. Это та временная мера, которую сейчас надо «пробивать» в законодательной части.
По поводу устойчивого спроса на потенциальную продукцию. Его можно обеспечить, работая в тесном сотрудничестве с региональной и муниципальной властью. Интересен пример Ленинградской области. Там фактически замкнули потребности своей коммуналки, аграрного комплекса и т.д. на возможности получения продукции со своих предприятий. В результате и денежная масса, и все ресурсы аккумулируются в пределах региона. Это не местничество. Думаю, мы как дотационная территория этим способом можем пользоваться. Федеральная власть должна понимать, что это вполне оправданно, чтобы в законах по госзакупкам предпочтение отдавалось производителям, размещенным в пределах субъекта территории, где требуется эта продукция, а затем - региона, федерального округа, страны в целом.
Олег СИДЕНКО, генеральный директор АО «Восточная Верфь»:
- Вопросы диверсификации очень важны, мы понимаем, что нужно смещать вектор развития от оборонки в гражданскую либо в конкурентную военную экспортную продукцию. В связи с этим, нужны перемены.
Так, при формировании окончательной фиксированной цены заказа, процентная ставка по кредитам не учитывается, хотя зачастую контракты идут без авансирования, иногда до года, и мы вынуждены привлекать финансовые средства, плата за банковский процент осуществляется за счет прибыли. От этого все наши предприятия просто «трясет», ситуацию надо выравнивать.
Понятно, что предприятиям оборонного комплекса необходима модернизации производства. Но надо ставить вопрос, чтобы на оборудование были убраны таможенная ставка и НДС, это позволит проводить модернизацию, повышать качество выпускаемой продукции.
И еще один момент - у нас есть федеральные целевые программы, но они в основном ориентированы на предприятия с государственным капиталом («Роснефть», ОСК и другие). Это понятно, но мы должны быть в одних стандартах, особенно те АО, которые связаны с государственным оборонным заказом. Мы должны стоять на тех же рельсах. Надо менять механизм господдержки.
Ирина БАРАННИК, Олег КУЛЬГИН.
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