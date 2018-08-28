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09 Апреля 2012, 23:20 | Отрасль

Страхование строительно-монтажных рисков должно стать особенностью дальневосточных строек

Важной составляющей развития строительной отрасли является эффективное управление рисками строительного объекта. Любой инвестор заинтересован в предсказуемом проекте, риски которого детально просчитаны. О том, как развивается рынок страхования строительно-монтажных рисков, о специфике страхования дальневосточных объектов «ДК» рассказал первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН.

– Владимир Сергеевич, как вы оцениваете уровень проникновения страхования строительно-монтажных рисков?

– По нашей оценке, 70-80% строек, финансируемых за счет бюджета, застраховано. Федеральные – выше, региональные и муниципальные немного ниже. Что касается инвестпроектов, реализуемых на средства частных инвесторов, там, к сожалению, ситуация хуже. В момент кризиса она особенно усугубилась. Часто инвестор старается сэкономить при строительстве на неочевидных расходах, какими для него и являются расходы на страхование. Поэтому, говоря о коммерческом строительстве, я полагаю, что застраховано не более 50% объектов.

– В чем специфика страхования строительно-монтажных рисков в ДФО?

– Уровень проникновения страхования зависит от количества строящихся объектов и, конечно же, страховой культуры в том или ином субъекте. Основные риски строительства и реконструкции инфраструктурных объектов связаны со сложными климатическими условиями. Наиболее значимые – резкое изменение погодных условий: для территории характерны интенсивные осадки, тайфуны, которые могут повлечь размыв и подтопление элементов и конструкций дорог, оползневые явления. К тому же на всей территории ДФО сложная структура залегания пород, что также увеличивает риски.

– А что касается рисков землетрясения, входит ли это в страховое покрытие или является форс-мажором?

– У нас в страховое покрытие СМР входят риски стихийных бедствий, включающие помимо землетрясений риски паводка, бури, урагана и другие. Именно на стихийные бедствия приходятся крупнейшие выплаты «ГЕФЕСТа». Так, в Сочи в конце 2009 года произошел шторм, который бывает один раз в 80-100 лет, и пришелся он именно на период строительства грузового порта. И там мы выплатили крупнейшее на рынке СМР возмещение в 509 млн руб.

– От чего еще может пострадать стройка и входят ли эти риски в страховое покрытие?

– Достаточно большая группа рисков связана с технологическими рисками и человеческим фактором – ошибками проектирования, непреднамеренными нарушениями норм и правил работ. При нынешней сложности технологий и строительной техники ошибки допускают даже самые квалифицированные специалисты. К сожалению, эти ошибки очень дорого стоят. Как раз из-за человеческого фактора в июне прошлого года произошло ДТП, в результате которого был поврежден наземный пешеходный переход при реконструкции участка автомобильной дороги аэропорт Кневичи – станция Санаторная. Водитель грузового автомобиля допустил самопроизвольный подъем кузова, в результате чего он повредил балку пролетного строения и конструкции опор недостроенного пешеходного перехода. Мы выплатили строителям 8 млн руб. Причем в нашей практике такие «странные» случаи не единичны.

– А что касается краж: со стройплощадок воруются строительные материалы, насколько часто в вашей практике происходят такие случаи?

– Да, действительно, из-за противоправных действий третьих лиц довольно часто страховщики выплачивают возмещения. Например, был показательный случай при реконструкции федеральной автодороги М3 «Украина» на Киевском шоссе в Московской области. Там устанавливали освещение, и когда все уже было смонтировано, оказалось, что свет не включается. Потому что весь проложенный и засыпанный кабель, как выяснилось, просто похитили – вытянули и смотали. Согласитесь, участок дороги протяженностью порядка 20 км сложно охранять круглосуточно. Сумма возмещения ущерба составила около 8 млн рублей. Стоит отметить, что на стоимость кабеля приходилось почти 70% от стоимости работ.

– Какие советы можете дать строительным организациям при выбора страховой компании?

– Страхование СМР – самый наукоемкий и капиталоемкий вид страхования, поэтому, для того чтобы работать в этом сигменте, нужно вкладывать средства и силы в разработку методической и статистической базы, налаживать отношения с зарубежными перестраховщиками, чтобы иметь возможность перестраховывать очень крупные риски в короткие сроки. Также поскольку в этом сегменте нет «коробочных» продуктов, нужны уникальные специалисты с двумя образованиями – строительным и страховым, которые могут просчитать риски строительного объекта и предложить качественное страховое покрытие. Не все страховые компании готовы работать на таких условиях.

Юрий РОГОВ, «Дальневосточный капитал».

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