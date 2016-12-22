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Сельское хозяйство Дальнего Востока пытается выжить после стихии
Проблемы, связанные с преодолением последствий стихии в сельском хозяйстве, обрушившейся в 2013 году на территории субъектов Дальнего Востока, стали первым и главным вопросом среди тех, которые были рассмотрены на заседании Координационного совета по агропромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», прошедшем в декабре в городе Артеме Приморского края.
Наводнение на Амуре в перечне природных катаклизмов Дальнего Востока прошлого сельскохозяйственного года оказалось хоть и самым тяжелым по последствиям событием, но не единственным. Именно поэтому в список пострадавших регионов попали не только те субъекты ДФО, через которые течет река Амур. Убытки считали и в Приморском крае, и в Якутии, и в Магаданской области. В Якутии из 35 районов пострадали 15, потери от наводнения коснулись 66 сельских населенных пунктов, а общая сумма убытков от стихии в этом году составила порядка 370 млн рублей, не считая дополнительных расходов - транспортных, которые увеличивают ущерб чуть ли не в два раза. В Приморье уборку урожая позапрошлого года из-за переувлажнения почвы закончили только в апреле прошлого года.
«Прошлый год, к сожалению, показал, что сегодня мы имеем минус 2% объемов производства к 2012 году, - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей БРОНЦ. - Тот запас сил и возможностей, который был накоплен в предыдущие годы, за последние два стихийных года у хозяйств практически исчерпан. Но на этот год созданы условия, чтобы увеличить объемы производства как минимум на 10%. Мы подготовили 153 тыс. га зяби. Это готовая пашня. В 2012 году зяби было в 5 раз меньше».
В Приморском крае в результате подтопления низинных мест потери только в сельхозпредприятиях в общей сложности составили около 350 млн рублей. Но пострадали еще и частные подворья, где урожай был потерян на 250 гектарах.
В Магаданской области также пострадали 5 хозяйств, в основном овощеводческого направления, расположенные в районе реки Колымы. Урожай был уничтожен на 45 гектарах, что для этого северного региона весьма существенно, поскольку составляет 10% посевных площадей по овощам и картофелю. Регион недополучил картофеля примерно 2,5 тыс. тонн.
Но в наиболее тяжелом положении оказалась Амурская область, где ущерб по сельскому хозяйству составил около 5,8 млрд рублей. И если сои, которая является стратегической культурой южных регионов ДФО, а Амурской области особенно, в 2012 году было собрано около 800 тыс. тонн, то в прошлом году область собрала только 385 тыс. тонн. Правда, семенной фонд по сое получился, в общем-то, неплохим, отметили на заседании, но зато по зерновым оставляет желать лучшего.
Существенные потери понесли хозяйства Хабаровского края, где пострадали 32 сельхозпроизводителя, из которых половина - крупные предприятия, остальные - крестьянско-фермерские хозяйства. В ЕАО, где крупных предприятий, в общем-то, нет, пострадал от наводнения 71 средний и мелкий производитель.
«Хотелось бы услышать от вас предложения о том, как нам скоординировать усилия, чтобы помочь друг другу пережить эти тяжелейшие условия в сельском хозяйстве, которые повлияют на 2014 год», - определил цель этого обсуждения председатель Координационного совета по АПК, вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.
Среди предложений о помощи соседним пострадавшим регионам наиболее существенным было предложение Приморского края. По словам Андрея Бронца, хозяйства Приморья готовы уже сейчас предложить до 4,5 тыс. тонн качественного сенажа в упаковке. Кроме того, в регионе считают, что с учетом дополнительного завоза хозяйства смогут продать в другие регионы до 25 тыс. тонн фуражной кукурузы не в ущерб собственному животноводству. Собственно, и Магаданская область в 2013 году смогла заготовить силоса, сена на 50% больше потребностей животноводства региона. Но предлагать помощь магаданцы не стали в силу дороговизны перевозок. Будет задел на следующий год, отметила Вера ДЫНДА, председатель комитета сельского хозяйства и продовольствия области.
В основном предложения от регионов были адресованы федеральным органам власти, прежде всего Минсельхозу РФ. Всеобщее одобрение получило предложение поддержки доставки в следующем году семян, удобрений, о продлении сроков действия нулевых тарифов на железнодорожный транспорт. В ситуации, в которой оказались субъекты Дальнего Востока, эта мера поддержки оказалась в числе наиболее важных.
«Мы уже направили письмо в министерство, которое содержит предложение продления срока завоза кормов с возмещением затрат по доставке из федерального бюджета, - сказал на заседании Андрей Бронц, - таким образом, есть реальная возможность продлить этот срок до 1 мая и обеспечить дополнительный завоз на территорию всех регионов фуражного зерна и семян».
Регионы завозили не только семена и корма, но и картофель, овощи и еще много чего. Например, в Амурскую область было доставлено порядка 10 тыс. тонн картофеля и 2 тыс. тонн овощей. Поскольку семена зерновых в этом году получились не самого высокого качества, то доставлять их теперь придется из других регионов. Уже заключены договоры с Алтаем, Новосибирской областью. Приморский край из Алтая также сейчас завозит фуражное зерно и комбикорма.
Воспользоваться поддержкой нулевых тарифов не смогла, пожалуй, только Магаданская область, поскольку железной дороги в этот регион нет. Но там, по словам Веры Дынды, в целом удалось снять напряженность за счет средств областного бюджета, направленных на поддержку завоза семян картофеля в этом году.
Сейчас в регионах выплачивают деньги из федерального и регионального бюджетов, которые позволят в какой-то степени смягчить последствия стихии. В то же время, как рассказала на заседании замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Неля РАССОХАТСКАЯ, те нормативные документы, которые пришли из Москвы, позволили получить помощь только 4 хозяйствам из 32 пострадавших в этом регионе. Остальные просто не смогли воспользоваться выделенными деньгами потому, что их урожай погиб не от наводнения, а от переувлажнения почвы. Сейчас неиспользованные деньги должны вернуться назад в бюджет. В то же время поступившей на эти цели суммы вполне хватало на выплату компенсации всем пострадавшим. Именно поэтому Хабаровский край на заседании Координационного совета предложил обратить внимание Минсельхоза на эту ситуацию.
Александр ДРОЗДОВ, председатель комитета ЗакСобрания Амурской области по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, предложил выступить с обращением о внесении очень важных, как отметили участники заседания, изменений в постановление правительства. Как известно, многие сельхозпроизводители уже заключили договоры о пролонгации кредитов на 2014 год. Однако эти договоры не субсидированы. Решение вопроса о субсидии было бы реальной поддержкой хозяйств, не сумевших рассчитаться в этот неблагополучный год.
Якутия - особый регион на Дальнем Востоке. И те суммы средств, которые необходимы другим территориям для решения подобных проблем, в республике могут увеличиться в разы. Неслучайно господдержка сельского хозяйства из регионального бюджета здесь больше, по меньшей мере, в пять раз, чем в любом другом, даже самом щедром к сельскохозяйственной отрасли, дальневосточном регионе. Но такая важная статья господдержки из федерального бюджета, как «несвязанная поддержка», рассчитанная по количеству гектаров пашни, для этого региона не столь существенна, как для других, прежде всего южных, регионов ДФО. В республике, где развиваются традиционные виды животноводства - скотоводство, табунное коневодство, оленеводство, - наибольшее значение имеют пастбища. «Если бы поддержка заготовки сена естественных трав была хоть в какой-то мере одобрена, - отметил на заседании Координационного совета Николай ПОПОВ, первый замминистра сельского хозяйства и продовольственной политики республики, - это было бы для Якутии большой помощью».
Еще одно предложение от Якутии носило специфический региональный характер. Для республики сейчас наиболее важными являются меры по обеспечению спуска воды на затопленных территориях.
«У нас в северных улусах, где затопило, осталась вода, - говорит Николай Попов. - Она не уходит. Мы будем ее спускать еще в течение 2-3 лет, наверное, будем рыть каналы и т.д. Это большие затраты, и нам существенной помощью было бы финансирование из федерального бюджета».
Помимо сельхозпредприятий регионы поддержали и личные подсобные хозяйства, и даже дачников, поскольку производство сельхозпродукции в этих хозяйствах составляет существенную долю в общем объеме, а по некоторым видам сельхозпродукции, например картофелю, - до 80% от всего собранного в регионе урожая. В Хабаровском крае уже начали выплачивать огородникам и садоводам из краевого бюджета по 10 тыс. рублей на зарегистрированного члена садоводческого товарищества. Всего было выдано 80 млн рублей из краевого бюджета. Предоставлены выплаты 2122 ЛПХ по 2 тыс. на утраченный урожай на каждую сотку в Приморском крае. На сегодняшний день выплачено 36 млн рублей. Плюс к этому из средств краевого бюджета было дополнительно предоставлено гражданам по 10 тыс. рублей.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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