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10 Ноября 2011, 22:02 | Отрасль

Колыма сняла золотой урожай

В связи с ростом цен на драгоценные металлы во многих странах растет интерес к золотодобывающей отрасли. Но гораздо более пристально за ценами на золото следят там, где его добыча является главной составляющей экономики. Среди регионов Дальнего Востока более других от состояния горнодобывающей отрасли зависит Магаданская область.
Добыча серебра и золота на Колыме формирует основные показатели промышленного производства и внутреннего регионального продукта, дает львиную долю налоговых отчислений в областной бюджет, предоставляет работу не только горнякам, но и целому ряду смежных отраслей: от снабженцев и логистических компаний до ювелирных мастерских.

В основном добычной сезон на Колыме завершен, и хотя окончательные его итоги еще не подведены, у территории есть повод для оптимизма. По данным департамента природных ресурсов администрации Магаданской области на 1 октября 2011 года, недропользователи региона добыли 15,2 тонны золота. Прибавка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года идет уже не на сотни килограммов – это на полторы тонны больше. На 33 тонны увеличена добыча серебра. По-прежнему наиболее весомый взнос в общий итог сделали россыпники: из россыпных месторождений добыто 10,5 тонны золота и почти 1,5 тонны серебра. На начало октября в области взяли около 5 тонн рудного золота. Добыча рудного серебра составила более 525 тонн.

В целом в сезоне 2011 года магаданские старатели планировали добыть 19,5 тонны золота, но при стабильной деятельности предприятий, ведущих разработку россыпных месторождений, горняки, добывающие рудное золото, пока дают показатели ниже плановых. До окончания года осталось несколько месяцев, и выводы делать еще рано, но при любом исходе сезона 2011-й год горняки завершат с ростом объемов золотодобычи. При этом, даже если старатели недоберут «килограммы», экономически они все равно останутся в выигрыше за счет роста цены на драгоценные металлы. Это же касается и запланированных поступлений в региональный бюджет.

Досье "ДК"

Традиционные лидеры Колымы – горные предприятия Ягоднинского района, показавшие самые высокие результаты – 4,7 тонны золота. Предприятия Сусуманского района – 4,2 тонны, Северо-Эвенского – 2,2 тонны, Омсукчанского – 1,8 тонны, Тенькинского – 1,5 тонны, Среднеканского – 486 кг. В Ольском и Хасынском районах, где золотодобыча не является ведущей отраслью экономики, добыто соответственно 140 и 130 кг золота. Среди предприятий, обеспечивших прирост добычи, лидируют горнодобывающие компании Северо-Эвенского района. Они значительно увеличили добычу рудного золота, по данным департамента природных ресурсов администрации Магаданской области, прирост составил 1 777 кг драгметалла.

Магаданской области в течение последних лет удалось прекратить многолетний спад в объемах добычи драгоценного металла, и региональные власти считают это одним из своих главных достижений. В 2010 году было добыто 17 тонн золота, что выше уровня 2009 года на 8,3%. В перспективе здесь намерены кратно увеличить объемы добываемого золота за счет разработки большеобъемных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции. Ее прогнозные ресурсы составляют около 4 тысяч тонн золота. Разработкой месторождений Наталка, Павлик, Родионовское сегодня занимаются ведущие золотодобывающие компании России, среди которых «Полюс Золото» и «Арлан».

Вместе с тем, рост цен на золото «вдохнул вторую жизнь» и в россыпную золотодобычу, так как существенно повысил рентабельность работы на россыпях. Становится выгодно даже перемывать отвалы некогда заброшенных месторождений.

По мнению руководства Магаданской области сегодня одним из факторов, сдерживающих золотодобычу, является несовершенство действующего законодательства о недрах. Администрация Магаданской области неоднократно выступала инициатором совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере недропользования. Прежде всего, речь идет о легализации вольного приноса и разработке так называемых техногенных месторождений. Так, в настоящее время законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О недрах» и другие законодательные акты», допускающий к добыче россыпного золота индивидуальных предпринимателей, для рассмотрения во втором чтении включен в примерную программу на осень 2011 г.

Законопроект региона о разработке техногенных россыпей, который официально носит название «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О недрах», был отклонен постановлением Государственной Думы от 25 января 2011 года по формальным основаниям. Однако решением Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства и обращения, в состав которой входит руководитель представительства администрации Магаданской области при Правительстве РФ. Есть надежда что, в конце концов, этот законопроект будет доработан и принят. Чем быстрее это будет сделано, тем больше возможностей развития получит россыпная золотодобыча в регионе. Техногенные месторождения необходимо отрабатывать, пока цена на золото находится на пике.

Пока без внимания остались предложения администрации Магаданской области по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере недропользования. Общий принцип этих предложений – передача ряда полномочий из центра территориальным органам федеральных ведомств, что позволит оперативно решать вопросы с предоставлением участков недр в пользование горным предприятиям. Сегодня эта процедура достаточно сложна и забюрократизирована.

Досье "ДК"

Предлагается передать полномочия территориальным органам Роснедра по утверждению перечней участков недр, предоставляемых в пользование по объектам рудного золота с запасами всех категорий до 10 т, с ресурсами всех категорий до 20 т; россыпного золото с запасами всех категорий до 1 т, с ресурсами всех категорий до 2 т; серебра с запасами всех категорий до 1000 т, с ресурсами всех категорий до 2000 т.

Администрация Магаданской области видит смысл в делегировании Росприроднадзором своим территориальным органам права непосредственного взаимодействия в процедуре досрочного прекращения права пользования недрами по россыпным месторождениям, независимо от количества учитываемых запасов. Власти региона также предлагают распределять величину разового платежа по результатам аукциона на получение права пользования недрами между бюджетами РФ и субъекта Федерации, на территории которого находится месторождение, в отношении 50:50. Конечной целью этих предложений является оперативное решение вопросов обеспечения горнодобывающих предприятий сырьевой базой и пополнение доходной части областного бюджета. Остается надеяться на ответственную позицию законодателей и достижение разумного компромисса в интересах федерального центра, региона и самих горнодобывающих компаний.

Золотодобывающая отрасль еще долго будет оставаться основной для Магаданской области. В регионе, разумеется, понимают уязвимость моноресурсной экономики и принимают меры по ее диверсификации. На Колыме кроме серебра и золота разведаны и значительные запасы других полезных ископаемых, в том числе каменного и бурого угля, меди, вольфрама, молибдена, железной руды. Имеются месторождения углеводородов на примагаданском шельфе Охотского моря. Есть и интерес к месторождениям этих минеральных ресурсов со стороны отечественных и зарубежных инвесторов. Но, пока цена на золото растет, выгодно воспользоваться конъюнктурой и разрабатывать золотые месторождения с максимальным экономическим эффектом. Либерализация законодательства в сфере недропользования могла бы этому существенно способствовать.

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