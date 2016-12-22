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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный агропром в ближайшие годы ждет долгожданный прорыв
ТОРы нашли резидентов
Среди вновь открывшихся возможностей для инвесторов и их проектов на Дальнем Востоке особое значение приобретают территории опережающего развития, к запуску которых активно готовятся регионы. Уже сейчас определены проекты, поддержанные региональными властями, гарантирующими намерения инвесторов. О создании агропромышленных ТОРов заявили по крайней мере два региона. Приморский край (ТОР «Михайловская») рассчитывает создать на территории свиноводческие комплексы и мукомольный завод, на что потребуется, по оценкам, 43,7 млрд руб., включая 10% бюджетных средств на инфраструктуру. Амурская область (ТОР «Белогорск») будет развивать производство комбикормов и хлебобулочных изделий, глубокую переработку сои. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей, из них 5% - бюджетные средства. Кроме того, в некоторых дальневосточных ТОРах (например, ТОР «Камчатка») сельскохозяйственные проекты будут представлены наряду с другими.
О своих намерениях стать резидентом ТОР «Михайловская», как известно, заявил крупный сельхозпроизводитель в стране - компания «Русагро», готовая при существенной поддержке федерального и регионального бюджетов реализовать в Приморье серию проектов. Помимо строительства свинокомплексов и других проектов в области растениеводства и переработки, которые, в общем-то, не являются чем-то принципиально новым для края, разве что их масштабы, гендиректор компании Максим БАСОВ упомянул в СМИ и о крайне важных для всего Дальневосточного региона планах. Во-первых, о возможном создании селекционно-генетического центра, которого, как известно, в свиноводстве на Дальнем Востоке не существует. Во-вторых, он рассказал о планах развития собственного семеноводческого хозяйства. В ситуации, когда местных семян в регионе очень мало, компания начала консультации с Китайской академией наук по поводу того, чтобы китайские семена лицензировать и локализовать в РФ в ближайшее время, поскольку, по мнению руководства компании, они являются наиболее подходящими для российского Дальнего Востока.
Агробизнес выводит семена
А между тем острую проблему, связанную с нехваткой семян, пытаются решить и предприятия Амурской области. В этом регионе планируется в ближайшее время реализовать проекты по строительству сразу двух семенных заводов. Один из них, стоимостью 100 млн рублей, будет строить компания ООО «Амурагрокомплекс», сроки строительства намечены на 2015 год. Другой, стоимостью 800 млн рублей, - уже строит компания ОАО «Амур Агро Холдинг», завод рассчитан на производство 21-25 тыс. тонн семян в год.
Как рассказали в компании «Амур Агро Холдинг», семенной завод создается в рамках большого агропромышленного комплекса и сможет обеспечить семенами сои (основная культура) и пшеницы (сопутствующая культура) хозяйства на территории всего Дальнего Востока и даже России. На базе предприятия строится также научно-исследовательский центр. Сначала планируется открытие собственной лаборатории, где будут выводить новые сорта семян сои, а в дальнейшем научно-исследовательский центр займется полным циклом селекции и выборки сои. Уже сейчас предприятие имеет несколько десятков опытных полей.
«Проект агрохолдинга «Вегалон» («Амур Агро Холдинг») находится на стадии монтажа оборудования, - говорит заместитель директора Андрей МАРЧЕНКО. - К концу года планируется окончание строительства основных узлов. И уже к посевной 2016 года мы готовы обеспечивать хозяйства России качественными семенами. Реализация проекта идет по плану, и серьезных проблем и срывов не происходило. Мы не останавливаемся только на своих разработках. Наш холдинг активно перенимает успешный опыт в области семеноводства у других компаний и исследовательских центров. Уже сейчас идет плодотворная работа с ведущими НИИ России и ближнего зарубежья».
В лидерах закрытый грунт
По количеству проектов, предложенных к реализации в регионах Дальнего Востока, совершенно очевидно лидирует овощеводческая отрасль. Интерес к проектам по строительству теплиц для производства овощей в зимнее время года был стимулирован обещанными фермерам мерами поддержки со стороны государства еще до введения санкций. Включение в список приоритетов сельского хозяйства овощеводства закрытого грунта привело к тому, что сегодня почти каждый регион Дальнего Востока готовит свои проекты по строительству теплиц. Некоторые регионы, например Камчатка и Хабаровский край, предполагают построить даже не одно тепличное хозяйство.
В силу особых природных условий проекты на Камчатке отличаются от проектов в других регионах, поскольку рассчитаны на использование геотермальных источников для отопления теплиц. Строительство нового небольшого комплекса для выращивания овощных и зеленых культур в с. Эссо Быстринского района уже в этом году завершится. Планируется, что это хозяйство будет поставлять зимой овощи в северные районы бывшего Корякского округа. А вот для южных районов на полуострове есть другой инвестор.
ООО «Паужетка Агротерм» рассчитывает восстановить на месте ранее существовавшего в поселке Термальном тепличное хозяйство, которое будет использовать тепловую энергию Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Общая стоимость проекта составляет более 700 млн рублей, его реализация завершится в 2020 году. В регионе планируется рассмотрение вопроса о присвоении этому проекту статуса особо значимого.
«Из существовавшей когда-то инфраструктуры в бывшем совхозе «Термальный» на сегодняшний день осталось процентов 20 в рабочем состоянии, - говорит основной инвестор проекта, директор ООО «Паужетка Агротерм» Александр ИВАНОВ. - Однако в любом случае это самое хорошее и самое перспективное место на Камчатке для подобного производства. Но там уже 25 лет стоят бездействующие скважины, которые дают 100 тонн воды в час температурой 86 градусов. Этого объема воды достаточно на 2-3 га теплиц. Поэтому мы и взялись за этот проект. Мы планируем начать восстановление с Верхне-Паратунского месторождения, потом более полно задействуем Средне-Паратунское месторождение и дадим тем самым дополнительную нагрузку на «Камчатскэнерго». Сети «Камчатэнерго» загружены всего лишь на 30%. Мы увеличим потребление, поэтому проект наш можно в какой-то степени считать инфраструктурным, он взаимосвязан с остальными вопросами экономики Камчатки».
Японские технологии нашли инвестора
А между тем интерес к производству овощей закрытого грунта в регионах Дальнего Востока проявили иностранные компании. Сейчас едва ли не каждый регион ДФО ведет переговоры с японскими инвесторами об их участии в подобных проектах. В Хабаровском крае, где 70% рынка овощей пока не занято, уже реализуются первые на Дальнем Востоке проекты с японским участием. Японская корпорация JGC совместно с ООО «Энергоимпульс+» запустила строительство тепличного комплекса стоимостью свыше 700 млн рублей. Площадкой под его строительство стал индустриальный парк «Авангард», который является потенциальным резидентом ТОР «Хабаровск». Вхождение парка в ТОР позволит получить JGC дополнительные преференции. На первоначальном этапе проекта единая комплексная теплица займет 2 га, введена в эксплуатацию она будет в ноябре этого года. В дальнейшем планируется увеличить площадь тепличного комплекса до 10 га. Первый урожай японский инвестор рассчитывает снять уже этой зимой.
Строительство еще одного завода по производству салатных культур по технологиям японской компании «Мираи» по плану будет завершено в сентябре этого года. Этот проект реализует хабаровская компания ООО «Аграрные технологии будущего». Объем инвестиций составляет $80 млн.
«Представители японской компании «Мираи» вышли на нас с предложением рассмотреть в качестве пилотного проекта строительство растениеводческого предприятия в городе Хабаровске, - говорит директор ООО «Аграрные технологии будущего» Геннадий БОРСА. - Предприятие будет строиться по модели, разработанной японской компанией «Мираи». Сам проект курировал университет в городе Чибо. Он предусматривает строительство завода по выращиванию салата и других овощей на базе передовой технологии гидропоники при искусственном освещении. Проект показался интересным, поскольку все употребляемые в Хабаровском крае подобные продукты, как правило, завезены из-за пределов региона. Это не теплица, не совхоз, это завод, потому что очень жесткие технологии. Японцы передали нам эту технологию, изготовили для нас оборудование. Оно довольно специфичное и разместить его на уже готовых площадях сложно, поэтому одновременно строим сооружения для самого завода. Проект интересен тем, что предприятие не зависит ни от климата, ни от времени года и у него чрезвычайно высокая отдача. Срок окупаемости небольшой, но разовые вложения на этапе строительства большие, намного превышают те, которые необходимы для аналогичных предприятий, использующих естественное освещение, естественный грунт».
Стоит отметить, что проект пережил непростой период несколько месяцев тому назад, когда обвалился курс рубля. Именно на этот период пришелся пик платежей по японским контрактам. Эти события, конечно, повлияли на стоимость проекта не лучшим образом, тем не менее его инвестор и главный акционер Андрей СТРАХОВОЙ не остановил финансирование, и его реализация продолжается в соответствии с плановыми сроками.
Тепличные проекты в последнее время стали появляться даже в северных регионах Дальнего Востока. Иностранцы пока не пришли туда. Но правительство Магаданской области подписало инвестиционное соглашение с российской компанией ООО «Агроинвест» о строительстве в магаданском пригороде Солнечном тепличного комплекса площадью 4,4 га. Стоимость строительства составляет почти 700 млн рублей, а сроки реализации проекта - 2015-2017 годы. Предполагается, что хозяйство будет обеспечивать зимними овощами не только жителей Магаданской области, но и Якутии. До 2017 года совхоз «Тепличный» на Сахалине так же собирается построить более 8 га теплиц, из них 4 га - в этом году. О строительстве тепличного комплекса СХПК «Тепличный» стоимостью 450 млн рублей, которое завершится по плану в 2015 году, сообщает и Амурская область.
Несменяемый приоритет
Молочное животноводство было неизменным приоритетом двух государственных программ по развитию АПК, а потому получало, пожалуй, наибольшую финансовую поддержку среди сельскохозяйственных отраслей. Но, несмотря на это, проекты по увеличению производства молока остаются единичными на Дальнем Востоке. В этом году начнется строительство животноводческого комплекса на 2400 голов крупного рогатого скота в Амурской области. Его реализует ООО «ЖК «Бирминский». Молоко, которое будет производить комплекс, расширит сырьевую базу Благовещенского молочного комбината. Как пояснили на перерабатывающем предприятии, мощность переработки на комбинате составляет 200 тонн молока в сутки. Но такого объема молока в Амурской области нет. Поэтому проект поддержан в значительной степени региональным правительством. Сейчас уже определена площадка для его реализации, завершены проектные работы, определено место закупа поголовья. Его привезут из-за границы, поскольку на Дальнем Востоке племенных животных просто нет.
В то же время в Приморском крае обсуждают возможность создания селекционно-генетического центра на базе самого крупного предприятия в молочном животноводстве региона - ООО «ХАПК «Грин Агро». Сейчас предприятие ведет строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1800 голов коров. При завершении реализации проекта и выходе предприятия в следующем году на полную проектную мощность производство молока увеличится до 36 тыс. тонн в год. Общее поголовье молочного скота составит 5400 голов. По мнению вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, создание селекционно-генетического центра на базе этого предприятия могло бы в значительной степени решить проблему, связанную с отсутствием на Дальнем Востоке производства племенных коров для обеспечения хозяйств высокопродуктивными животными.
В поиске соинвестора сейчас находится хабаровская компания ООО «Амурская заря», планирующая реализацию проекта в области молочного производства. Уже выполнен технологический проект, подобрано оборудование, разработан финансовый план и даже выигран конкурс «Регион - устойчивое развитие», что облегчает доступ к финансированию. Однако в связи с тем, что одним из условий конкурса является наличие собственных средств инициатора проекта в размере 90 млн рублей, реализация проекта приостановлена до появления инвестора.
Растущая отрасль
Кардинальные изменения, очевидно, ждут и свиноводческую отрасль на Дальнем Востоке. По крайней мере, интерес инвесторов к этому относительно быстро окупаемому производству в последние пару лет резко возрос, а Приморский край, судя по заявленным проектам, возможно, станет центром свиноводства на Дальнем Востоке.
Основные изменения в отрасли и обещанный значительный рост объемов производства свинины в регионе связывают в первую очередь с объявленными проектами компании «Русагро». По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, компания построит до 10 свинокомплексов в Приморском крае производительностью 700 голов в год. Проект свиноводческого комплекса, судя по тому, что рассказывает о своих планах руководство компании, предполагает три очереди. Причем только под первую очередь им необходимо 40 тыс. га земли. Вероятно, Приморский край, где довольно востребована земля для сельхозпроизводства, в силу чего ее рыночная цена очень высока, а край периодически сотрясают рейдерские скандалы и прочие мошеннические истории с дорогостоящими земельными активами, ожидает очередной передел земельной собственности, а возможно, не только земельной. А между тем в регионе до сих пор остается немало залежных земель, ждущих своего инвестора. Возможно, им и станет компания «Русагро».
Рыночные перспективы своего проекта компания «Русагро» связывает не только с российским Дальним Востоком, но и с соседними странами, прежде всего с Китаем, импортирующим в немалых объемах этот продукт. И это явно будет не единственный проект в агропроме Дальнего Востока, рассчитанный на многообещающий азиатский рынок. Не так давно было объявлено о намерениях реализации проекта приморской компанией «Спасский бекон» на свиноводческой фабрике «Саривон» в КНДР, где планируется открытие филиала компании. Генеральный директор «Спасского бекона» Сергей ДЕРКАЧ считает наиболее перспективным в АТР именно северокорейский рынок, который среди азиатских стран сегодня в наибольшей степени свободен. В то же время продукцию, произведенную в Северной Корее, свинокомплекс рассчитывает поставлять и в Приморский край.
«Мы готовились к открытию филиала более двух лет, прорабатывали совместный проект, и сейчас эта работа продолжается, - говорит Сергей Деркач. - У нас уже есть первый результат реализации этого проекта - как на территории РФ, так и на территории КНДР. Мы осуществляем поставки кормов в Северную Корею, отработали механизм расчета. Стоит отметить, что на самом высоком уровне в КНДР, в лице руководства страны, мы нашли поддержку. Это первый случай за всю историю двусторонних отношений, когда иностранная компания зарегистрирована в КНДР вне территории свободной экономической зоны».
В то же время региональные площадки, судя по информации из некоторых регионов Дальнего Востока, активно осваивает приморская инвестиционная компания «Мерси Инвест Групп». Приморский край, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, к 2020 году ожидает еще одна группа свинокомплексов общей производительностью 500 тыс. голов в год и еще один селекционно-генетический центр.
Кроме того, проект компании ОАО «Мерси Агро Сахалин», входящей в группу, общей стоимостью 524,5 млн рублей, получил значительную поддержку правительства на Сахалине: бюджетные инвестиции в уставный капитал оператора (100 млн рублей в 2014 году), льготы по налогу на имущество организации в течение 5 лет, бюджетные субсидии (202,8 млн рублей - возмещение части капитальных затрат, 107,7 млн рублей - возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту). Проектная производственная мощность составит 944 тонны свинины в убойном весе (туши и полутуши) и 200 тонн субпродуктов. Выход на проектную мощность планируется в 2016 году. В результате реализации проекта коэффициент самообеспечения свининой по Сахалинской области способен возрасти с 17% до 27%.
Следующим регионом, который привлек этого инвестора, стала Республика Саха Якутия, которая, как известно, выделяет из республиканского бюджета на поддержку сельского хозяйства едва ли не самые большие среди всех субъектов РФ деньги. В Якутии очень сложные природные условия и, как пояснили в минсельхозе республики, привлечь частного инвестора в агропром очень сложно. Именно поэтому в этом регионе многие проекты отрасли реализует государство. Сегодня на стадии ведения переговоров с инвестиционной группой «МИГ» два проекта по АПК: строительство свинокомплекса на 54 тыс. голов и круглогодичной теплицы для выращивания овощей на 20 гектаров. Уточняется земельная площадь под проекты, и в ближайшее время состоится защита проектов в правительстве республики. Примерная сумма проектов также на стадии обсуждения.
В Магаданской области, еще одном северном регионе, где в силу природных условий также очень сложно привлечь инвесторов в агропром, создается агропромышленный парк с комплексом предприятий. Ожидается, что среди его резидентов окажутся такие компании, как «Агротек Холдинг», «Охотский берег», «Экосфера», «Союз». Известная на Дальнем Востоке камчатская компания «Агротек» уже начала строительство в своем регионе современного свиноводческого комплекса проектной мощностью 1438 тонн свинины в живом весе в год. Теперь этой компанией предложено на территории магаданского агропарка сформировать мясопроизводительный и мясоперерабатывающий кластер, что в перспективе может существенно изменить ситуацию на местном мясном рынке.
Елена АБАШЕВА.
МНЕНИЕ
Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор агропромышленной группы «Армада»: Нужно создавать зоны роста на Дальнем Востоке
- Так сложилось исторически, что Дальний Восток как регион формировался под воздействием определенных обстоятельств, отголоски влияния которых мы ощущаем и сейчас. Отдаленность от центра экономического развития страны, особенно в 90-е гг., привела к тому, что региональный бизнес развивался самостоятельно, синергетически. Нужен был план по систематизации отношений в сложившейся региональной предпринимательской среде. В 2000-е годы этот процесс начался, и сейчас он «встал на рельсы». Президент В. В. Путин в одном из своих недавних выступлений сказал, что развитие Дальнего Востока - это приоритетная задача страны на XXI век. Безусловно, этому способствуют и внешние обстоятельства, в которые сейчас втянута Россия.
На сегодняшний день Дальневосточный федеральный округ еще не сформировался как единый экономический регион нашей страны. До сих пор мы не смогли использовать весь потенциал, заложенный в этой территории ее геоэкономическим положением. Этому масса причин.
Я могу смело сказать, что сегодня и проектный подход тоже нужен. Нужно создавать зоны роста, стимулировать бизнес, выходить со своей экспортной программой на рынок АТР.
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