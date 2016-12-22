|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 00:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Цены на золото поставили в 2013 году подножку золотодобывающей отрасли Дальнего Востока
В частности, крупнейший производитель золота в России ОАО «Полюс Золото» объявил о том, что по итогам 2013 года заработал 368,44 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 12,3 млрд рублей прибыли, полученной годом ранее, говорится в отчете компании. «Полюс Золото» вновь отложил ввод в строй горно-обогатительного комбината на Наталкинском месторождении в связи со сложившейся конъюнктурой мировых цен на золото. Очередной срок пуска месторождения был назначен на этот год, теперь он отложен до лета 2015 года. В компании пояснили, что запуск производства на Наталкинском месторождении в ранее запланированные сроки технически осуществим, но его перенос диктуется значительным падением мировых цен на золото, а также вероятностью их дальнейшего снижения.
Досье «ДК»: По данным Auriant Mining, на долю публичных компаний, крупных из которых всего шесть - Polyus Gold, Polymetal, Petropavlovsk, Kinross Gold, Nordgold и Highland Gold, - в России приходится около 65% добычи золота. Остальные - частные сравнительно небольшие предприятия.
Золотые качели
Российская золотодобывающая отрасль работает не в лучших природных условиях. И, надо признать, запас прочности золотодобывающих компаний зависит от созданного прошлыми годами задела. Высокий уровень цен на золото в минувшие годы позволил крупным компаниям нарастить запасы. Они еще останутся гарантами итогов текущего года. Но неизбежное при падении цен сокращение затрат на геологоразведку обернется замораживанием части российских золотодобывающих активов и, возможно, переводом средств в менее затратные иностранные, о чем ранее предупреждали аналитики.
- Из-за падения цен на золото предприятия не ведут большую геологоразведку на новых площадях, лишь доразведуя старые, - отмечает эксперт России по недропользованию, генеральный директор LLC «Geoconsult Competent» Александр СОБОЛЕВ. - Подобные примеры демонстрируют «Полиметалл» и «Петропавловск».
«Полиметалл» рассчитывает на прирост запасов
Третья по уровню добычи золота в России компания «Полиметалл» показала в 2013 году самый существенный прирост добычи (+43,1%). Отчасти это, а также падение цен на золото и последующая переоценка запасов обернулись для компании их снижением на 12% - до 13,277 млн унций в золотом эквиваленте. Гендиректор компании Виталий НЕСИС не видит в этом трагедии и считает, что произошедшее сокращение рудных запасов и минеральных ресурсов будет компенсировано в текущем году, так как компания планирует наращивать объемы геологоразведки и завершит ТЭО нескольких проектов. В частности, в компании ожидают существенного увеличения рудных запасов во втором квартале этого года на месторождении Светлом, а в четвертом квартале - на Албазино и Кутын, все в Хабаровском крае, и вынашивают надежды на дальнейший прирост на месторождениях возле Омолона (Магаданская область) и Воронцовского (Свердловская область).
Вместе с тем Виталий Несис, уточняя весной прошлого года планы компании, говорил о высокой доле вероятности того, что будут отложены или подвергнуты существенным изменениям проекты освоения месторождений Кутын, Маминское (Свердловская область) и участок кучного выщелачивания на месторождении Сопка Кварцевая в Магаданской области. Кутын и Светлое находятся в состоянии вяло текущей разведки все по той же причине - низкой цены на золото, соглашается один из аналитиков рынка.
В прошлом году «Полиметалл» менял заявленные планы по освоению Майского месторождения на Чукотке. В апреле 2013 г. на Майском запустили в эксплуатацию обогатительную фабрику и получили первый золотосодержащий концентрат. Планировалось поставлять его на Амурский гидрометаллургический комбинат. Впоследствии в компании посчитали, что собственная переработка на АГМК окажется дороже, чем продажа золотосодержащего концентрата, и заключили несколько экспортных контрактов с Китаем.
Кроме того, в прошлом году стало понятно, что «Полиметалл» сворачивает геологоразведочные работы в Агние-Афанасьевском рудном районе Хабаровского края. В 2008 году прогнозные ресурсы рудного золота категории Р1 оценивались в 5 тонн, но надежды на большую руду Агние-Афанасьевского золоторудного узла не сбылись.
Кстати, разведанное китайскими инвесторами поблизости месторождение Дяппе, от участия в аукционе за которое в свое время «Полиметалл» отказался, оказалось перспективным и содержит не менее 30 тонн золота.
Золоторудная отрасль может попросить поддержки
К концу марта этого года золото несколько восстановило утраченные в 2013 году позиции. После прошлогоднего обвала, самого крупного, по оценкам некоторых аналитиков, с 1984 года, оно подорожало на 10%. 25 марта его биржевая цена составила $1 537,19 за унцию. Но аналитики склонны считать этот рост временным, а падение цен на золото - долгосрочным.
Так, по прогнозу аналитиков Societe Generale, к концу 2014 года цены на золото упадут к уровню $1 100 за унцию. «Мы полагаем, что динамика инфляции в Соединенных Штатах и действия ФРС будут оказывать доминирующее влияние на желтый металл. При хорошо сдерживаемой инфляции и дальнейшем сокращении программы стимулирования накануне первого повышения процентной ставки рынок золота вскоре вновь начнет двигаться вниз», - считают в Societe Generale.
Сооснователь группы Petropavlovsk и сенатор Павел МАСЛОВСКИЙ в интервью «Коммерсанту» говорит, что золотодобывающая отрасль на протяжении последних 15 лет была рентабельной. Но она никогда не являлась сверхрентабельной, потому что, вместе с ростом цен на золото, росли издержки.
Рентабельность отрасли в России в прошлом году сохранялась на уровне 10-20%. $1,2 тыс. - это предел рентабельности, ниже которой она получается нулевой или отрицательной, считает сенатор. В такой ситуации отрасль долгое время не выживет, поэтому необходимо ставить вопрос о ее целевой поддержке. Как пример: дифференцировать НДПИ на определенный срок в зависимости от мировой цены на золото.
«Петропавловск»: ставка на неупорные руды
2013 год принес «Петропавловску» успех в геологоразведке: близ разрабатываемых месторождений выявлены неупорные руды. Традиционно компания занималась добычей и обогащением упорных руд. Повышены золотые запасы местрождений Пионер, Албын, Маломыр. Их ресурсов достаточно, чтобы компания функционировала до 2019 года, отметил по итогам года гендиректор «Петропавловска» Сергей ЕРМОЛЕНКО.
Переход на обогащение неупорных руд - это ответ на неопределенную ценовую ситуацию с золотом, отметил гендиректор компании. Такие руды перерабатывать экономически выгоднее. Смена технологического направления не ставит крест на автоклаве, который будет достраиваться, пояснил Ермоленко, а лишь отодвигает сроки его пуска в эксплуатацию. О переносе ввода в промышленную эксплуатацию установки автоклавного выщелачивания в Амурской области с 2014 года на 2019 год «Петропавловск» объявил в декабре 2013 года. Но и этот срок не окончательный: в компании уточнили, что все будет зависеть от цены на золото и доступности капитала.
Первые результаты разведки неупорных руд послужили компании сигналом к интенсификации таких поисков. Общие инвестиции на ГРР, строительство и производство на 2014 год оцениваются в $94 млн. Геологоразведка получит треть от этих инвестиций, подчеркивает гендиректор.
В 2014 году «Петропавловск» планирует добыть 20 тонн золота, по итогам 2013 года подразделения компании принесли Приамурью 30,6 тонны золота. Ожидаемое снижение производства связано с продажей «Петропавловском» компании ГДК «Берелех», которую купило ОАО «Сусуманзолото» (занимается освоением россыпных месторождений золота на Колыме). Сделка была закрыта 11 декабря. Привлеченные средства «Петропавловск» планирует направить на сокращение имеющегося долга, который возник из-за того, что его месторождения Маломыр и Пионер оказались сложнее, чем Покровка, переход к ним значительно ухудшил показатели компании, увеличив долговую нагрузку. Долговая нагрузка «Петропавловска» оценивается как самая высокая в золотодобывающей отрасли РФ.
«Решение о продаже этого нестратегического актива позволит нам снизить долговую нагрузку и сфокусироваться на развитии рудных месторождений в Амурской области», - объяснил итоги сделки председатель совета директоров «Петропавловска» Питер ХАМБРО.
Досье «ДК»: «Петропавловск» занимает второе место по объемам производства золота среди российских компаний. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».
Следующая тройка крупнейших
Highland Gold объявила, что ориентируется на greenfield-проекты. Компания долгое время копила деньги и определялась со структурой активов для дальнейшего развития. С 2016 г. она может начать изучение нескольких таких проектов для последующего приобретения, сообщил на брифинге в сентябре ее гендиректор Валерий ОЙФ. Эти планы объясняются тем, что у компании будут заканчиваться проекты развития Кекуры и Клена (Чукотский АО), которые выйдут на производство. На сегодняшний день эти два месторождения являются первоочередными для инвестиций. Месторождение Кекура Highland Gold приобрела у «Кинросс Голд» в апреле прошлого года. Выход его на полную мощность ожидается к 2017 г.
В июле 2013 года Highland Gold ввела в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на месторождении Белая Гора (Хабаровский край). По мнению аналитиков, «дойной коровой» Highland Gold по-прежнему остается месторождение Многовершинное в Хабаровском крае. Highland Gold увеличила в 2013 году производство золота на 8% и снизила прогноз по капитальным затратам на 29,3% - до $140 млн по сравнению с планами, озвученными в апреле. Финансовый директор компании Алла БАРАНОВСКАЯ сообщила в конце года в ходе телефонной конференции, что компания не снизила запланированные на 2013 год затраты.
Ряд заметных проектов касается еще нескольких компаний, работающих на Дальнем Востоке. ОАО «Золото Камчатки» увеличило в 2013 году объем инвестиций в развитие месторождения Аметистового, а также другие геологоразведочные проекты на Камчатке до $123 млн с $91 млн в 2012 году. Добыча руды на Аметистовом была начата в 2012 году, в 2014-м запланирован запуск золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).
«Кинросс Голд» в 2013 году ввела в Чукотском АО в строй производственный комплекс на месторождении Двойном. Проект стал для канадской корпорации вторым на Чукотке после начала работ на Куполе в 2008 году. Гендиректор «Кинросс Голд» Пол РОЛЛИНСОН надеется, что компания будет работать в России еще много лет и планирует сфокусироваться на разведке там, где у нее уже готова инфраструктура.
В Якутии холдинг «Селигдар» ввел в 2013 году в эксплуатацию месторождения Рябиновое и Подголечное. Там же Nordgold начала эксплуатацию месторождения Таборного. Кроме того, компания начала вскрышные работы на якутском месторождении Гросс. Nordgold получила лицензию на Гросс летом 2013 года и изначально планировала запустить его до конца 2013 года, а на проектную мощность вывести в 2016 году. Однако окончательное решение о строительстве еще не принято.
Российская золотодобыча не дотягивает до потенциала
В декабре 2013 года на Горной инвестиционной конференции МАЙНЕКС в Лондоне много говорилось о России, ее огромном геологоразведочном потенциале. Аналитики констатировали, что, по сравнению с другими крупными горнодобывающими странами, российская золотодобывающая промышленность все еще относительно невелика. Она насчитывает 10 компаний, входящих в число «крупнейших» производителей золота, чей объем производства превышает 100 тыс. унций, или 3,1 тонны; 15 компаний среднего размера, производительностью 30-100 тыс. унций, в т. ч. 10 компаний, специализирующихся на добыче россыпного золота; 10-15 иностранных компаний, в том числе юниоров, и 20-30 инвестиционных компаний.
Было также отмечено, что в России очень мало публичных горнорудных юниорных компаний - всего три - и большие возможности для консолидации непубличных компаний.
Юниорные и другие проблемы, перспективы консолидации в отрасли обсуждались и позднее, в феврале 2014 года в Москве на Russian & CIS Precious Metals Summit. Было отмечено, что сложные условия ведения горного бизнеса в России вынуждают компании объединяться, это преследует цель достижения потенциальной синергии за счет разделения расходов на инфраструктуру. Текущий переговорный процесс облегчается тем, что затянувшееся снижение цен на золото вынуждает владельцев проектов снижать ожидания своих оценок бизнеса.
Компании, находящиеся в юниорной стадии или работающие на единственном месторождении, считаются потенциальными участниками процесса консолидации. В России и СНГ их насчитали 26. Если для геологоразведочных компаний, у которых пока нет проектов в стадии добычи, что ограничивает им возможности для привлечения капитала, текущие рыночные условия являются прямой угрозой жизнедеятельности, то для инвесторов, напротив, это возможность получить хорошие активы относительно дешево, утверждают аналитики.
Юниорские компании предпринимают попытки продавать наименее перспективные участки, а на вырученные средства продолжать геологоразведку на наиболее перспективных участках и искать партнеров для начала добычи. Даже небольшое месторождение со стабильным денежным потоком способно поддержать юниорную компанию на плаву.
Хотя принцип «найти месторождение и продать его» в России больше не работает, признают аналитики, поскольку на рынке остается все меньше покупателей. Да и юниоров, ставящих задачу найти хорошее месторождение для дальнейшей его продажи более крупной компании, в России почти нет. Эта модель, зарекомендовавшая себя в Канаде и Австралии, не работает в России из-за неблагоприятной законодательной базы и отсутствия специализированных рынков привлечения финансирования. Зато в России работает другая модель, когда компания формируется на базе одного хорошего месторождения, которое дает стабильный денежный поток на геологоразведку, приобретение новых участков и строительство рудников. К тому времени, когда первое месторождение истощается, следующий рудник уже работает и приносит компании денежный поток на продолжение жизнедеятельности. Так в свое время на базе месторождения Покровского был сформирован «Петропавловск».
По этой же модели в России развиваются компании Highland Gold - месторождение Многовершинное, ОАО «Высочайший» - Голец Высочайший, ОАО «Золото Камчатки» - Агинское. Первые две в настоящее время находятся в активной стадии поиска привлекательных активов для приобретения.
Silver Bear Resources пошла другим путем. Компания владеет месторождением серебра Мангазейское в Якутии и решила не начинать сразу полномасштабную добычу, ограничив ее начальной стадией разработки. Это позволит генерировать денежный поток, за счет чего финансировать дальнейшие вложения.
К юниорам в РФ можно также отнести компании: Trans-Siberian Gold, Mangazeya Mining (бывшая White Tiger Gold), SUN Gold (проекты в Забайкалье), проекты инвестиционной компании «Арлан».
Портфель проектов под управлением ИК «АРЛАН» в России включает золоторудные месторождения Павлик, Бурхалинское, Шахское, Утинское, Родионовское, расположенные в Магаданской области. В этом году компания планирует запустить в эксплуатацию месторождение Павлик, расположенное в непосредственной близости от Наталкинского золоторудного месторождения. «Павлик» сможет давать до 10 т золота в год.
Trans-Siberian Gold владеет лицензиями на Асачинское и Родниковое месторождения на Камчатке.
Компании Mangazeya Mining на Дальнем Востоке принадлежит лицензия на геологическое изучение и добычу цветных и благородных металлов на Приднепровской площади (Магаданская область).
Юниоры ограничены в привлечении инвестиций
Негативным фактором для отрасли наряду с негативным прогнозом цен на золото, слабым фондовым рынком служит репутация России с плохими условиями для ведения бизнеса, оценивают аналитики ее перспективы. Это не позволяет юниорским компаниям привлекать денежные средства за счет выпуска акций.
В то же время председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кошуба уверен, что в России формируется тенденция создания новых групп инвесторов, которые будут заходить в частные золотодобывающие компании и ждать роста цен.
- Будет это через четыре-пять лет - не важно, главное, что обращения такого рода уже поступают, и эта тенденция будет только усиливаться, - отмечает он. - На следующем этапе, при сохранении плохой ценовой динамики, золотодобывающие активы могут отходить банкам за долги. Если цена останется на уровне $1300-1400 унция в течение одного-двух лет, то компании притормозят увеличение добычи и в лучшем случае останутся на текущих уровнях. В 2014 году для сохранения выручки компании вскроют «заначку» руды с более высоким содержанием металла, и все будет зависеть от того, сколько у компаний этой богатой руды.
Сергей Кошуба отметил еще одну тенденцию, наметившуюся в отрасли.
- Качество МСБ в России плохое, поэтому необходимо активно инвестировать в геологоразведку. Но сейчас все инвесторы видят высокие риски в ГРР, поэтому ищут якорного инвестора со стороны государства.
В августе Союз золотопромышленников России направил вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ, а также в ВЭБ и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) предложения по созданию биржевой площадки для юниоров или созданию госфонда как пути привлечения инвестиций в геологоразведку.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
- На Дальнем Востоке ИТ-технологии активно внедряются во все сферы
- "РТ Лабс" открыл офис на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке кукуруза меняет тренд
- Рынок мясопереработки обозначил точки роста
- 20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре
- Рынок ИТ: стагнация или новый виток?
- "Ростелеком": простые решения для бизнеса
- Исключить человеческий фактор
- На Дальнем Востоке большие стройки по-прежнему ведут к уголовным делам и банкротству строителей
- Рыбное "меню" обсудили на Госсовете
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.