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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Соевый тренд: стоимость растет вместе с экспортом
Стимулы ожидаемого роста
В 2015 году сбор сои прогнозируется на уровне 2,6 млн тонн. Несмотря на то что эти объемы уже называют рекордными за всю историю соеводства в России, покрыть потребности страны они пока не могут: в РФ завозится ежегодно порядка 3 млн тонн этих бобов, в основном из стран Южной Америки. В то же время потребности страны в этом продукте оцениваются в 12 млн тонн. В связи с этим заданный тренд на развитие производства сои, очевидно, будет доминировать в ближайшие годы в растениеводстве. А это значит, что регионы ДФО могут получить дополнительные стимулы. По крайней мере, министр сельского хозяйства РФ обещал поддержку региону-лидеру производства сои - Амурской области.
Еще одним стимулом для развития производства стал резкий рост цен на этот продукт. Средняя цена соевых бобов в нашей стране в сентябре 2015 года установилась на уровне 21,6 тыс. рублей за тонну. Это на 2,3% больше, чем месяцем ранее, и на 14,1% больше, чем в сентябре 2014 года. С начала года цена выросла на 27%.
В то же время для российских сельхозпроизводителей в последние годы были весьма привлекательны рынки зарубежных стран из-за высоких цен на этот продукт. И если конкурировать с мировыми производителями сои российские поставщики были не в состоянии в силу ряда причин, прежде всего из-за несоответствия нашей продукции некоторым качественным параметрам, то Китай, граничащий с основными центрами производства этой культуры в РФ - регионами Дальнего Востока, стабильно демонстрировал готовность закупать ее у наших производителей.
Восточный центр соеводства
Юг Дальнего Востока, как известно, относится к тем самым территориям в нашей стране, климатические условия которых в наибольшей степени подходят для выращивания этой культуры. Несмотря на это, дальневосточный центр производства сои в последние годы существенно уступил свои позиции, но его доля в общем объеме все равно остается значительной. В 2000 году на дальневосточные регионы приходилось 78% соевых посевных площадей страны, в 2014-м эта цифра уменьшилась до 56%.
Причина снижения доли Дальнего Востока в общей площади, занятой под эту культуру, связана вовсе не с сокращением производства здесь, скорее, наоборот: Дальний Восток все последние годы только наращивал соевые гектары и повышал урожайность. Но относительно высокая рентабельность этой культуры и востребованность на рынках привела к существенным изменениям в географии ее производства. Не так давно засеянные соей поля появились даже там, где подобного производства не было совсем. В стране стали использоваться новые сорта семян, адаптированные под климатические особенности этих регионов. В итоге по темпам роста соевых площадей Дальний Восток опередили другие регионы.
В то же время дальневосточные регионы последовательно выполняли свои программы развития растениеводческой отрасли все последние годы. Посевная площадь сои в ДФО за 15 лет выросла более чем в три раза. Если в 2000 году на сою приходилось в общей сложности 327 тыс. га в федеральном округе, то в 2014-м эта площадь составила уже порядка 1200 тыс. га. Амурская область сумела за этот период увеличить количество соевых гектаров с 197 тыс. до 875 тыс. Сегодня на этот регион приходится 39% от общей площади посевов сои в стране.
Кстати, столь интенсивный рост количества гектаров не прошел бесследно для отрасли региона. Сегодня в амурском областном минсельхозе не скрывают попыток сдерживания этого роста, поскольку в структуре посевных площадей произошли серьезные изменения, грозящие негативными последствиями для плодородия почвы. На данный момент соевые поля составляют 82% от общих посевов. Возможности для севооборота, восстанавливающего плодородие естественным путем, сведены к минимуму. В результате специалисты отмечают снижение продуктивности пашни на фоне роста ее химизации. И как следствие - ухудшение экологической ситуации на территории.
С подобными проблемами столкнулась и Еврейская АО, где также последние 15 лет шел интенсивный рост посевов сои. Количество соевых гектаров выросло за это время с 26 тыс. до 100 тыс., и сегодня они составляют около 5% от общей соевых полей в стране площади. Растениеводство здесь представлено в основном одной культурой.
В то же время в двух других соевых регионах Дальнего Востока - Приморском и Хабаровском краях - сложилась несколько иная ситуация. Там интенсивность роста соевых площадей была заметно ниже: они выросли в этих субъектах ДФО только в два раза. В Приморском крае количество соевых гектаров увеличилось с 91 тыс. до 205 тыс., что составляет на сегодняшний день меньше половины от общей площади пашни в крае. В итоге структура площадей в Приморье сейчас позволяет вести эффективное производство при более низких экологических рисках. Вероятно, этот фактор среди прочих сыграл свою роль в повышении привлекательности региона для сельскохозяйственных инвесторов. В Хабаровском крае ситуация с ростом площадей сои складывается, в общем, таким же образом: в 2000 году этой культурой засевали около 13 тыс. га, в 2015-м около 25 тыс. га.
Ключевой сегмент
Урожайность сои - один из основных факторов, влияющих на рентабельность производства, - росла все эти годы вместе с площадями. Хотя в целом, она остается невысокой на всей территории Дальнего Востока - в среднем в районе 13 ц с гектара. Для сравнения: у мировых лидеров производства сои урожайность находится на уровне 27-29 ц с гектара. В то же время отдельным дальневосточным хозяйствам удалось вывести ее на мировой уровень. В этом году наибольших результатов добились хозяйства Мандагачинского района Амурской области (средняя урожайность - 17 ц с гектара) и в Спасском районе Приморского края, где средняя урожайность составила 21 ц с гектара.
В Спасском районе этот показатель достигнут в основном за счет результатов компании «Мерси Трейд», которая уже два года проводит эксперименты, засевая поля семенами известных мировых селекционных центров. По словам генерального директора Олега ЗУБАХИНА, наиболее эффективными на приморских полях оказались семена канадской селекции. В этом году урожайность сои на полях этой компании составила 25 ц с гектара.
В то же время этот эксперимент вызвал неоднозначную реакцию со стороны отечественной сельскохозяйственной науки, готовой предложить, по словам заместителя директора по научной работе ПримНИИСХ Алексея ЕМЕЛЬЯНОВА, качественные семена местной селекции. Ситуация, складывающаяся сейчас в ключевом сегменте растениеводства - семеноводстве - и практике использования семян растениеводами, вызывает серьезные опасения у специалистов и грозит окончательным уничтожением отечественного дальневосточного семеноводства.
Из созданной в прошлую эпоху системы, состоящей из нескольких звеньев, сегодня осталось только одно - научные учреждения, т. е. производители оригинальных семян. Но в Приморском крае на сегодняшний день практически не осталось хозяйств, производящих из оригинальных семян так называемую «элиту», а кроме того, уничтожено полностью звено, производящее семена первой репродукции, которые, собственно, и должны поступать в хозяйства, выращивающие сою в промышленных масштабах. В этой ситуации научные учреждения зачастую вынуждены брать на себя функции других звеньев сложной системы. Но обеспечить полностью потребности отрасли таким образом невозможно. И как результат - дальневосточные сельхозпроизводители ищут семена по всему миру. И находят их, как правило, за границей, чаще всего в Китае.
Собственно, разрушенная система семеноводства на Дальнем Востоке ставит под сомнение в общем эффективность отечественных семян. По крайней мере, растениеводы не всегда получают ожидаемый результат от семян местной селекции. В этой связи весьма показательным можно считать пример с попыткой в этом году в качестве эксперимента вырастить сою в еще одном субъекте Дальнего Востока - на Сахалине. Эксперимент оказался неудачным, урожай не был собран. В сахалинском минсельхозе не смогли назвать конкретной причины этого провала, предположив, что виной всему сложные климатические условия острова. В то же время местные селекционеры, как известно, всегда ставили себе в заслугу готовность предложить районированные семена. Но, на каком бы этапе ни случился сбой в этом эксперименте, ясно одно: главная причина случившегося - в отсутствии системы семеноводства на Дальнем Востоке.
Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых регионах Дальнего Востока появились инвестиционные проекты, связанные с развитием семеноводства в федеральном округе. В Амурской области планируется в ближайшее время строительство двух семенных заводов. По сути, эти заводы должны стать частью селекционно-семеноводческого центра. Но уже в этом году агрохолдинг «Вегалон», реализующий один из этих проектов, заявляет о готовности в ближайшее время поставлять семена в регионы России.
Елена АБАШЕВА.
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