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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Илья ШЕСТАКОВ, руководитель Федерального агентства по рыболовству - заместитель министра сельского хозяйства РФ: Рыбная отрасль уверенно стоит на ногах
- Илья Васильевич, на первом Всероссийском фестивале «Рыбная неделя», который состоялся в Москве весной, продукцию представляли многие дальневосточные компании. Судя по очередям и быстро пустевшим прилавкам, дальневосточная рыбка москвичам понравилась. Продолжение с тех пор последовало?
- Да, «Рыбная неделя» была весьма полезной для развития прямых деловых контактов между рыбаками и сетевыми магазинами, а также рестораторами Москвы. Ряд рыбопромышленных компаний, которые хотели зайти в столицу, подняться на федеральный уровень, такой возможностью воспользовались. Кроме того, свою роль сыграло и введение эмбарго, отрасль получила дополнительный импульс. В итоге сегодня отечественная рыбная продукция в наших магазинах представлена шире, чем год назад. Но, конечно, еще есть значительный потенциал для наращивания этого показателя.
- Какое соотношение российской рыбы и импорта сегодня?
- По нашим оценкам, на прилавках где-то 65% отечественной рыбопродукции и 35% - импортной. Раньше было примерно 50 на 50. Думаю, разрыв будет постепенно увеличиваться.
- Если говорить о лососевой путине-2015, уже, наверное, можно подвести итоги. Оправдались ли ожидания?
- К сожалению, не в полной мере. Частично - из-за ошибок прогнозирования со стороны отраслевой науки. Ну и биологические факторы, конечно, сыграли свою роль… При этом в большинстве дальневосточных регионов объемы добычи увеличились даже по сравнению с «урожайным» на лосось 2013 годом. По предварительным данным, в Камчатском крае вылов составил 192 тыс. тонн, что на 42% выше позапрошлогоднего уровня. В Хабаровском крае добыто более 64 тыс. тонн, что на две трети превышает показатель 2013 года. До 7 тыс. тонн, или на 36%, выросла добыча рыбы в Магаданской области. Общий вылов тихоокеанских лососей составил, по предварительным данным, около 357 тыс. тонн, что на 10,6% ниже объемов добычи 2013 года.
- А если оценить всю картину промысла в Дальневосточном бассейне - тут какие результаты?
- Более оптимистичные. По состоянию на 27 октября в этом бассейне добыто 2,37 млн тонн, что больше на 58 тыс. тонн уровня прошлого года. Для сравнения: вылов по России в целом на эту дату составил 3,6 млн тонн, что на 187,7 тыс. тонн, или на 5,5%, выше прошлогоднего показателя.
- Не секрет, что в рыбной отрасли накопилось немало проблем. На заседании президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса, прошедшем 19 октября в Москве, речь шла о низкой эффективности промысла, слабых темпах обновления береговой инфраструктуры, старении рыбопромыслового флота... Все это в полной мере касается и Дальнего Востока?
- Безусловно. Рыбопромысловые суда у нас более чем на 80% с истекшими сроками эксплуатации - старше 20 лет. Конкурировать с таким флотом на глобальном рынке сложно. Мы знаем, что ряд компаний вложили немалые средства в модернизацию основных фондов. Но вложили во что конкретно? Прежде всего - в наращивание производственных мощностей, в развитие судовой переработки. При этом инженерная инфраструктура на траулерах остается старой. Коммуникации там не рассчитаны на дополнительные мощности, да к тому же во многом выработали свой ресурс, износились. Отсюда рост количества технических аварий на промысле. Все это, к сожалению, подрывает безопасность мореплавания и рыболовства, приводя даже к человеческим жертвам.
Необходимо стимулировать обновление флота. Если, конечно, мы хотим добиться того, чтобы наш флот стал безопасным, эффективным, современным и чтобы рыбаки могли увеличить отдачу от каждой тонны добытого биологического ресурса. А это - не просто поставлять покупателям замороженную рыбу без головы или даже в виде филе. Кроме того, суда должны быть оснащены современным оборудованием, чтобы улов полностью перерабатывался. Это в том числе поможет решить проблему с так называемыми «выбросами».
И путей здесь обозначено несколько. Одно из ключевых предложений - запустить такой механизм экономического стимулирования, как квоты государственной поддержки. Если, скажем, рыбопромысловое предприятие построило в России и ввело в эксплуатацию новый траулер, то под него выделяется дополнительный объем квот на добычу водных биологических ресурсов - для обеспечения эффективной загрузки. По нашим оценкам, на эти цели можно было бы выделять до 20% от общего объема квот, что позволит за 5-10 лет построить на российских верфях примерно 35 крупно- и среднетоннажных и около 50 малотоннажных судов. Этот же «квотный» механизм господдержки можно использовать при реализации инфраструктурных проектов и развития береговой переработки.
- В ходе президиума Госсовета прозвучало, что основная масса поставляемой с Дальнего Востока продукции, в том числе на экспорт, - это замороженная рыба практически в необработанном виде…
- К сожалению, доля рыбопродукции с высокой степенью переработки у нас в стране пока невелика, хотя уже есть предприятия, продукция которых соответствует лучшим мировым стандартам. Это ориентир для отрасли. Однако многие компании продолжают идти по экстенсивному пути развития, выполняя функцию простых поставщиков сырья. Взять минтай - основной вид рыбы, добываемой на Дальнем Востоке. Более 80% рыбы, а это примерно 1,5 млн тонн, вывозится практически в необработанном виде в Китай, где она и получает высокую добавленную стоимость. Многие наши предприятия пока не сильно заинтересованы в глубокой переработке. Мы видим свою задачу в том, чтобы создать стимулы, условия, при которых этот интерес возникнет.
- В сентябре во Владивостоке прошел Восточный экономический форум, на котором также активно обсуждалась рыбная проблематика. Вы удовлетворены результатами? О чем удалось договориться?
- В рамках ВЭФ было много интересных, полезных встреч. В том числе с представителями министерств Японии и Кореи обсуждались вопросы их возможного участия в совместных проектах развития аквакультуры, береговой переработки. Правда, похвастаться пока нечем. Наши иностранные коллеги достаточно аккуратно относятся к этим направлениям, что понятно, поскольку мы конкуренты на рынке. Продолжаем наш диалог и за рамками форума.
- В то же время, насколько я знаю, Росрыболовство предлагает изымать квоты на вылов биоресурсов у компаний с зарубежным участием. Получается, отпугиваете тем самым потенциальных инвесторов?
- Эти действия направлены против лиц, нарушающих наше законодательство. Иностранные граждане, инвесторы не вправе владеть российскими рыбодобывающими компаниями или контролировать их деятельность на общих основаниях. Для этого они должны получить одобрение со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Рыболовство ведь у нас отрасль стратегическая. Между тем, как мы знаем, немало предприятий через разные схемы находятся под иностранным контролем. Вот с ними и поставлена задача бороться. Ожидаем, что до конца 2015 года правительство примет постановление о механизме изъятия квот у компаний-нарушителей. Будем эти квоты реализовывать на аукционе для всех желающих.
- Какую долю рынка занимают такие компании на Дальнем Востоке?
- По нашим экспертным оценкам, 20-25%.
- О снижении бюрократических барьеров - эта тема тоже поднималась на Госсовете. Год назад был принят закон, разрешающий применение уведомительного порядка при неоднократном пересечении госграницы РФ российскими промысловыми судами. Ситуация с тех пор изменилась к лучшему?
- Да, безусловно. В рамках этого закона мы с погранслужбой ввели временные правила: теперь достаточно простого уведомления о том, что ты собираешься пересекать границу, и все.
- Сахалин выступил инициатором создания электронной площадки для торговли рыбопродукцией. Станет ли проще рыбакам после введения другой новации - рыбной биржи?
- Будет ли проще рыбакам? Надеюсь. А государству - безусловно, потому что благодаря бирже появится прозрачность заключения сделок и появятся открытые ценовые индикативы. При этом мы четко понимаем, что если там не будет экономической составляющей, то любое жесткое администрирование приведет к обратному эффекту: рыбаки начнут всячески избегать биржевой торговли. Поэтому важно создать удобный механизм для всех участников торгов: и для рыбаков, и для покупателей.
- Переместимся с моря на речные просторы: как вы относитесь к возобновлению промысла осетровых видов рыб на Амуре? Есть мнение, что уже пора.
- Состояние запаса осетровых в бассейне реки Амур оценивается наукой как депрессивное, что пока не позволяет выходить на промышленный вылов. Сегодня наши специалисты-рыбоводы, к сожалению, не могут отловить нужных производителей даже для закладки икры. Поэтому прежде всего важно восстановить популяцию рыб, иначе мы рискуем прийти к полному уничтожению осетра и калуги в бассейне реки Амур.
- Илья Васильевич, подводя итог нашего разговора: когда, на ваш взгляд, наша рыбная отрасль прочно встанет на ноги?
- Я считаю, рыбная отрасль стоит достаточно уверенно на ногах. В этом году мы практически на 6% идем с увеличением вылова. В принципе, перед нами стоит задача выйти на 2-е место в мире по объему добычи водных биологических ресурсов (сейчас Россия занимает 5-6 места). Для этого все есть. Нужно просто создавать больше экономических стимулов и повышать эффективность работы.
Сергей АКУЛИЧ. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
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