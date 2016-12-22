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Рыбное "меню" обсудили на Госсовете
Президент России Владимир ПУТИН провел заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию рыбохозяйственного комплекса. Последнее заседание с такой повесткой проводилось в 2007 году. За прошедшие восемь лет в отрасли накопилось достаточно проблем. Их анализом занималась специальная рабочая группа во главе с губернатором Сахалинской области Олегом КОЖЕМЯКО. Он и стал основным докладчиком на заседании.
Стимулы иссякли
Экономические показатели российского рыбохозяйственного комплекса после предыдущего Госсовета значительно выросли. На четверть, или на миллион тонн, увеличился вылов водно-биологических ресурсов, достигнув 4,3 млн тонн, в полтора раза сократилось число убыточных предприятий. Ежегодный объем инвестиций в отрасль вырос вдвое и составил 10 млрд руб. Возросла и среднемесячная заработная плата работников отрасли - с 19 до 37 тыс. рублей. Производительность труда увеличилась на 67%. Только на Дальнем Востоке за эти годы было построено более 20 крупных рыбоперерабатывающих заводов. Некоторые из них стали мировыми лидерами в этом сегменте, отметил в своем докладе сахалинский губернатор.
Все это свидетельствует о том, что решения Госсовета 2007 года, безусловно, придали отрасли ускорение, но его стимулы иссякли, и она вновь забуксовала.
Преимущества оказались в руках конкурентов
К сожалению, сегодня на российских прилавках преобладает импортный и достаточно дорогой товар, причем не всегда хорошего качества. Статистика показала, что в 2014 году на внутреннем рынке доля мороженой рыбы составила 56,7%, а доля филе - всего чуть более 2%. Почти 70% доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья. Ими на экспорт в прошлом году было поставлено 87% мороженой рыбы и всего 7% филе и готовой продукции!
Российские рыбаки не только не смогли накормить страну недорогой и разнообразной продукцией. Все лучшие сорта рыбы они направили в другие страны, предоставив им условия для развития перерабатывающей отрасли, создающей львиную долю добавленной стоимости. А россиянам пришлось питаться импортным филе, сделанным из российского сырья.
- Я помню, как мы дискутировали в 2007 году, - напомнил собравшимся на президиуме Госсовета Владимир Путин. - Как мне говорили тогда, что нужно перейти на исторический способ выдачи квот и как всем будет хорошо. Действительно, есть такие люди, которым очень хорошо. Теперь нужно распределить это «очень хорошо» на все население страны! Нам нужны современная прибрежная инфраструктура, перерабатывающие предприятия, и эффективная логистика, и, конечно же, высокотехнологичный рыбопромысловый флот. Сегодня же мы значительно отстаем по всем этим позициям от наших конкурентов.
Рабочая группа Госсовета подготовила более 400 предложений по развитию отрасли с одной лишь целью - стимулировать инвестиционную активность рыбодобытчиков и переработчиков. В том числе в строительство рыбодобывающих судов. По словам руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, их износ приблизился к критическим 90%, тогда как за последние годы в отрасли было построено всего 16 специализированных судов.
Досье «Дальневосточногого капитала»: В 2018 году заканчивается срок действия большинства договоров на пользование водными биоресурсами. Квоты по этим договорам были распределены между пользователями на основе так называемого исторического принципа. Одним из обоснований введения данного принципа было создание условий для обновления флота.
Квоты на 15 лет
Рабочая группа предложила увеличить срок закрепления за пользователями квот на добычу водных биологических ресурсов с действующих 10 до 15 лет. А кроме того - выделять до 20% квот на инвестиционные цели, в том числе на закупку новых судов, причем при условии, что они будут построены на отечественных верфях. А также - на развитие береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры.
Рабочая группа предложила также применять дифференцированный подход к ставкам сбора за водные биоресурсы, а именно: уменьшать ее для тех, кто поставляет на рынки продукцию высокой переработки, и повышать для тех, кто торгует сырцом.
Предлагается ввести стимулирование предприятий, поставляющих уловы в свежем, охлажденном и замороженном виде только на береговые рыбоперерабатывающие заводы. Контроль за выполнением условий доставки и оформлением уловов может быть передан регионам.
Избавиться от рантье
Предлагаются меры борьбы с рыбными рантье, которые не осваивают выделенные им квоты, а перепродают другим компаниям. «Даже в самом массовом объекте промысла, в минтае, по разным оценкам, сейчас насчитывается от 10 до 15% квот от общего их объема, которые, по сути, принадлежат компаниям, не имеющим своего рыбопромыслового флота», - подчеркнул Илья Шестаков. Предложено увеличить норму освоения квот на добычу водных биоресурсов с 50 до 70%.
Мерой борьбы с посредниками, увеличивающими стоимость рыбы на внутреннем рынке, по мнению разработчиков механизмов стимулирования отрасли, должна стать отмена единого сельскохозяйственного налога для рыболовецких компаний. Сейчас они освобождены от уплаты НДС. Теперь предлагается оставить эту норму только для малого бизнеса и для градообразующих предприятий.
- Фирмы-однодневки дешево берут рыбу у рыбаков и дорого продают торговым сетям, а через несколько дней исчезают вместе с НДС и со своей немалой маржой, - разъяснил это предложение Олег Кожемяко. - В результате государство теряет налоги, а потребитель получает продукцию по баснословной цене. Отмена льготы позволит рыбопромышленникам заключать прямые договоры с торговыми сетями, - считает сахалинский губернатор.
Регулировать рынок
Еще один механизм - это сокращение торговой наценки. В России ее доля в цене товаров превышает уровень такой наценки в ведущих рыночных экономиках в 1,5-2 раза. Многие страны мира жестко регулируют ее уровень, например Япония. В стране с максимальным потреблением рыбопродукции предельная надбавка для торгового звена, не осуществляющего переработку, составляет всего 2%, привел пример Олег Кожемяко.
Губернатор Сахалинской области предложил использовать по всей стране опыт, накопленный на Сахалине, где работает областная программа «Доступная рыба». Она предусматривает ограничение торговой наценки на рыбопродукцию - не более 8% на опте и не более 15% в рознице. Всего - не более 23% без учета транспортной доставки. Это уже помогло сбить цены на некоторые виды рыбопродукции.
Рабочая группа предлагает шире использовать механизм биржевых и аукционных торгов рыбой и морепродуктами. Тем более что на Дальнем Востоке - в основном рыбодобывающем регионе страны - действуют две независимые аукционные площадки - в Приморском крае и в Сахалинской области.
Рыбный кластер нащупал поддержку
Глава Росрыболовства, в свою очередь, отметил необходимость создания современных логистических комплексов, обслуживающих рыбные грузы, и соответствующих товаропроводящих сетей, отсутствие которых сдерживает поставки рыбы на внутренний берег.
- Принятие законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток сформировало условия для эффективной реализации таких инфраструктурных проектов, - сказал Илья Шестаков. - В целом, планируется создание сети оптово-распределительных центров, которые будут интегрированы в дальневосточный рыбный кластер, а также в комплексы других регионов. Часть средств на этот проект заложена в госпрограмме Минсельхоза начиная уже с 2016 года.
Прикрыть «люки»
Говорил Олег Кожемяко и о проблеме избыточных административных барьеров.
- Чем сложнее и запутаннее система контроля, тем выше денежные потери предприятия, - привел он выводы рабочей комиссии. - Поэтому считаем функции Россельхознадзора на берегу избыточными и предлагаем их упразднить. Для реализации этих задач необходимо максимально скоординировать действия федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации, общественных организаций. Несколько лет назад в правительстве осуществляла такую координацию соответствующая комиссия. Именно ее работа во многом позволила сформировать нормативные правила игры и вытащить отрасль из кризиса, - подчеркнул сахалинский губернатор.
Свой вклад в стимулирование отрасли обещает внести и Федеральная антимонопольная служба, которая усмотрела проблему в картелях.
- Произошло что-то особенное. Рыба всегда была дешевле. Сейчас цены на рыбу и мясо сопоставимы. Это отрасль картелей, - считает глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ. - Мы вскрыли минтаевый картель, норвежский, вьетнамский. Что делали эти так называемые ассоциации? Регулировали вывоз рыбы, чтобы в Россию завезти поменьше, чтобы цена была повыше. Возглавляли все иностранные граждане, соотечественники бывшие.
А глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ предложил еще одну протекционистскую меру - сократить госзакупки иностранной рыбы.
В конце совещания президент обратился к законодателям и попросил при принятии законов по развитию рыбохозяйственного комплекса исходить из интересов отрасли и населения и «закрывать люки», которыми пользуются лоббисты.
Реализуя все эти меры, уже в ближайшие три года российская рыбодобывающая отрасль направит до 30 млрд руб. инвестиций в строительство флота и береговых перерабатывающих мощностей, считают разработчики мер поддержки отрасли. Сокращение единого сельхозналога и повышение прозрачности ценообразования приведут к 50%-му росту налоговых отчислений. А главное, в магазинах должна появиться рыбопродукция по доступной цене.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.
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